Sydneys Plan, "die Silvesterhauptstadt der Welt" zu werden

Es ist früh am Morgen, drei Tage vor Silvester. Der Hafen ist Jacobowskis Leinwand. Er plant, ihn mit Pyrotechnik zu bemalen.

"Es ist das bekannteste Bauwerk der Welt, da ist es schon erstaunlich, eine kleine Rolle zu spielen", sagt Jacobowski unten bei CNN.

"Eine Milliarde Menschen schalten ein, um das Feuerwerk zu sehen, also ja ... kein Druck, das Feuerwerk richtig zu machen", lacht er.

Jakubowskis Team wird das Opernhaus von Sydney mit einigen der 36.000 Schusseffekte, 13.000 Luftgeschosse und mehr als 75.000 pyrotechnischen Effekte bestücken, die nach Mitternacht über dem Hafen explodieren werden.

Die Stadtverwaltung von Sydney, die ihre Stadt als "Silvesterhauptstadt der Welt" bezeichnet, hat auch 7.000 Feuerwerkskörper auf der Sydney Harbour Bridge platziert, um sie "mit Farbe tanzen" zu lassen.

"Das ist eine große Tradition in unserem Hochsommer", sagt John Hughes. Er ist der Geschäftsführer des Luna Parks, eines kultigen Vergnügungsparks im Art-Déco-Stil, der sich unter der Brücke befindet.

"Alle Wahrzeichen der Stadt sind an diesem unglaublichen Hafen versammelt, und es ist einer der ersten Orte auf der Welt, an dem das neue Jahr eingeläutet wird."

Der Luna Park ist eines dieser Wahrzeichen: Sydneys Antwort auf Coney Island, das breite Grinsen des Luna Park-Clowns ist unverkennbar. Dieses Jahr veranstaltet das Team seine 20. Silvesterparty im Hafen.

Während sich die offizielle Silvesternacht auf die Harbour Bridge und das Opernhaus konzentriert, ist Sydneys große Nacht in der ganzen Stadt zu spüren, wo einzelne Straßen, Häuser und Geschäfte in der Atmosphäre des Abends erstrahlen.

Darauf sind die Sydneysider sehr stolz", sagt Hughes vom Luna Park, der sich selbst über die vielen Touristen aus Australien und der ganzen Welt freut, die in den Luna Park kommen werden.

Auf der anderen Seite des Wassers wird das Opernhaus von Sydney im Jahr 2023 50 Jahre alt. Als es 1973 eröffnet wurde, gab der Architekt Jorn Utzon Australien nicht nur ein Symbol, das man stolz auf Briefmarken zeigen oder von dem aus man Feuerwerkskörper abschießen kann.

Das Haus, wie es liebevoll genannt wird, hat in seinem halben Jahrzehnt dazu beigetragen, die australische Kultur weiterzuentwickeln. In der Silvesternacht wird die Opera Australia eine Aufführung von "La Traviata" geben.

Die Sopranistin Samantha Clarke, die die Hauptrolle spielt, sagt, es sei wichtig, dass Sydney mit einer kulturellen Institution identifiziert wird.

"Für Australien ... sind wir ein so junges Land und es ist etwas ganz Besonderes, ein Opernhaus zu haben, das eine solche Ikone ist, ein Wahrzeichen für uns", sagt sie.

Die moderne Nation Australien mag zwar jung sein, aber sie beherbergt die älteste Kultur der Welt. Die australischen Ureinwohner bewohnen den Kontinent seit über 60 000 Jahren. In diesem Jahr wurde ein Referendum, das die Anerkennung der First Nations in der australischen Verfassung zum Ziel hatte, nacheiner erbitterten Kampagne, die von den konservativen Parteien gewonnen wurde, abgelehnt.

Um 19:30 Uhr wird eine indigene Räucherzeremonie den Hafen von negativen Geistern reinigen", bevor indigene Künstler ein Feuerwerk mit dem Titel Buried Country" veranstalten.

Kreativdirektor Nooky sagt, das Thema unterstreicht, dass Australier und Besucher immer auf indigenem Land sind - sogar in großen Städten.

"Wir rufen unsere alten Leute an, um ihnen in diesem Moment Kraft zu geben und um ihre Errungenschaften und das Wissen, das sie weitergegeben haben, zu feiern. Ich hoffe, dass wir ein denkwürdiges Ereignis schaffen, an dem alle teilnehmen können. Diese Plattform ermöglicht es uns, unsere Wahrheit, unsere Geschichten und unsere Stimme mit der Welt zu teilen", sagte Nooky.

Die Welt wird zusehen.

Quelle: edition.cnn.com