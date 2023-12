Wasserschutzpolizei - Suche nach vermisstem Elbe-Segler geht weiter

Nach dem Kentern eines Segelboots auf der Elbe in Dresden-Pischen sucht die Wasserschutzpolizei weiter nach einem vermissten Mann. Auch ein Hubschrauber sei in Dienst gestellt worden, teilte ein Sprecher der Bereitschaftspolizei am Freitag mit. Die Suche nach dem 36-jährigen Mann wurde am Donnerstagabend wegen Dunkelheit vorübergehend eingestellt.

Nach Angaben der Polizei berichteten mehrere Zeugen, dass das Boot am Donnerstagnachmittag gekentert sei. Zwei Passagiere fielen ins Wasser. Der 28-jährige Eigner des Bootes konnte sich erfolgreich retten und von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei in Sicherheit gebracht werden. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, der Mann sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Sein 36-jähriger Begleiter bleibt vermisst.

