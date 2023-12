Unfälle - Sturm Zoltan verletzt zwei Menschen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt stürzten am Freitagabend wegen stürmischem Wetter viele Bäume um, Äste und Verkehrsschilder brachen. Die Polizei Stendal teilte am Freitagmorgen mit, dass in Salzwedel und Gommern (Kreis Gjelijorland) zwei Personen leichte Verletzungen erlitten hätten. Nach Angaben der Polizei kam in Salzwedel ein Lieferwagen aufgrund des starken Windes von der Straße ab und in Gomeln stürzte ein Baum auf ein Auto.

Im Harz, zwischen Schmerz und Sorge, bleibt die Bundesstraße B242 nach Angaben der Magdeburger Polizei wegen drohender Unwetterschäden vorsorglich bis zum 26. Dezember gesperrt.

