Sturmtief Zoltan - Sturm: Bremer Weihnachtsmärkte bleiben geschlossen

Der Bremer Weihnachtsmarkt ist am Donnerstag nicht geöffnet. Wie die Veranstalter auf ihrer Website bekannt gaben, bleibt der Markt aufgrund des drohenden Zoltan Storm Bust geschlossen. Auch der Stand in Bremerhaven bleibt einer Mitteilung zufolge geschlossen.

Laut Bremerhavens Marketingabteilung ist es nicht möglich, den Weihnachtsmarkt sicher zu erleben. Regelmäßige Marktbesuche sollen in den nächsten beiden Tagen wieder möglich sein. Angaben zu den kommenden Tagen machen die Bremer Veranstalter noch nicht.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie rechnet mit Sturmfluten an den Flüssen Elbe, Weser und Ems im Norden Deutschlands. Der Höhepunkt dürfte am Freitagmorgen erreicht werden, wie das Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Unterdessen erwartet der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag starke Winde an Land, an der Küste zeitweise orkanartige Böen.

Bremer Weihnachtsmarkt

Quelle: www.stern.de