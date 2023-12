Unwetterfolgen - Sturm beeinträchtigt Betrieb am Frankfurter Flughafen

Sturm Zoltan beeinträchtigte am Donnerstagabend den Betrieb am Frankfurter Flughafen. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport normalisierten sich die Bedingungen am Freitag wieder. Ein Sprecher berichtete am Donnerstagabend von Verspätungen, da mehrere Flüge nach 23 Uhr durchgeführt wurden. Genaue Zahlen gab es zunächst nicht. Deutschlands größter Flughafen verbietet faktisch Nachtflüge ab 23 Uhr. In besonderen Fällen, beispielsweise am Donnerstag, kann die Fluggenehmigung jedoch bis Mitternacht verlängert werden.

Ein Sprecher sagte, aufgrund des Sturms seien keine Flüge gestrichen worden. Ihm zufolge sei am Freitagmorgen der Normalbetrieb wieder aufgenommen worden: „Alle Ampeln stehen auf Grün.“

Quelle: www.stern.de