Studien über drei Jahrzehnte hinweg zeigen einen Zusammenhang zwischen extrem verarbeiteten Lebensmitteln und frühem Tod

Die Zusammenhänge zwischen verarbeitetem Fleisch, zuckerhaltigen Getränken und anderen ultraverarbeiteten Lebensmitteln und negativen gesundheitlichen Folgen sind nicht unbedingt die gleichen wie bei Vollkornprodukten, sagte Dr. Mingyang Song, außerordentliche Professorin für klinische Epidemiologie und Ernährung an der TH Chan School of Public Health in Harvard.

Die Forscher untersuchten Daten von mehr als 100.000 Teilnehmern in den USA ohne Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes in der Vorgeschichte von 1986 bis 2018, die alle zwei Jahre über ihre Gesundheit und ihren Lebensstil berichteten. Alle vier Jahre füllten diese Personen außerdem detaillierte Nahrungsmitteltagebücher aus.

Die Gruppe mit dem geringsten Konsum an ultraverarbeiteten Lebensmitteln nahm typischerweise etwa drei Portionen pro Tag zu sich, während die Gruppe mit dem höchsten Konsum im Durchschnitt sieben Portionen pro Tag zu sich nahm, so die Studie, die am 24. Juni in der Zeitschrift The BMJ veröffentlicht wurde.

Die Teilnehmer, die am meisten ultraverarbeitete Lebensmittel konsumierten, hatten ein um 4 % höheres Risiko, an einer beliebigen Ursache zu sterben, und ein um 9 % höheres Risiko für neurodegenerative Todesfälle.

Song ist jedoch der Ansicht, dass der Zusammenhang zwischen ultraverarbeiteten Lebensmitteln und Gesundheitsgefahren nicht bei allen Arten gleich ist.

"Die positive Assoziation wird vor allem durch bestimmte Unterkategorien wie verarbeitetes Fleisch und zuckerhaltige Getränke hervorgerufen", erklärte er.

Dr. Marion Nestle, emeritierte Professorin für Ernährung, Lebensmittelkunde und öffentliche Gesundheit an der New York University, merkte an, dass der Zusammenhang zwischen ultraverarbeiteten Lebensmitteln und schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit zwar durch zahlreiche Studien belegt wurde, diese Studie jedoch besonders hervorsticht, weil sie die verschiedenen Kategorien dieser Lebensmittel genauer untersucht.

Ist es notwendig, auf alle ultraverarbeiteten Lebensmittel zu verzichten?

Song empfiehlt nicht, alle ultrahochverarbeiteten Lebensmittel wegzulassen, da die Klassifizierung sehr weit gefasst ist, fügte er hinzu.

"Auch Vollkornbrot und -getreide gelten als ultraverarbeitet, aber sie enthalten wichtige Nährstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine und Mineralien", sagt er. "Andererseits denke ich, dass der Einzelne anstreben sollte, seinen Konsum zu reduzieren oder bestimmte ultraverarbeitete Lebensmittel wie verarbeitetes Fleisch, zuckerhaltige Getränke und möglicherweise künstlich gesüßte Getränke ganz zu vermeiden.

In Bezug auf ultraverarbeitete Lebensmittel bleiben mehrere Fragen unbeantwortet.

Erstens ist diese Studie aufgrund ihres langen Zeitraums von Bedeutung, so Dr. Peter Wilde, emeritierter Mitarbeiter des Quadram Institute Bioscience im Vereinigten Königreich. Allerdings handelt es sich um eine Beobachtungsstudie, d. h. die Forscher können nur einen Zusammenhang aufzeigen, aber nicht definitiv sagen, dass diese Lebensmittel Todesfälle verursachen.

Wilde unterstreicht, wie wichtig es ist, die einzelnen Bestandteile von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln zu untersuchen, die zu Gesundheitsrisiken beitragen können, wie etwa Lebensmittelzusatzstoffe, Emulgatoren oder Aromastoffe, um Vorschriften zu erlassen.

Die Bedeutung der allgemeinen Ernährung

Die Forscher fanden auch heraus, dass die beste Möglichkeit, das Sterberisiko zu senken, in der Qualität der Ernährung insgesamt liegt.

"Wenn sich die Menschen überwiegend gesund ernähren, brauchen sie sich meiner Meinung nach nicht übermäßig zu sorgen oder zu erschrecken", so Song. "Das allgemeine Ernährungsmuster hat immer noch den größten Einfluss auf die Gesundheitsergebnisse".

Eine ausgewogene Ernährung besteht laut Wilde aus einer großen Auswahl an buntem Obst, Gemüse und Vollkornprodukten.

"Wenn Sie sich Sorgen um Lebensmittelzusatzstoffe machen, dann wählen Sie Lebensmittel mit einem geringen Anteil an Zusatzstoffen", riet er in einer E-Mail. "Achten Sie einfach auf den Nährstoffgehalt der ultraverarbeiteten Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Maßhalten der Schlüssel ist. Fruchtsäfte enthalten zwar viele Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, aber der Verzehr großer Mengen macht diese Vorteile aufgrund des hohen Zuckergehalts wieder zunichte.

"Das ist keine Frage von Schwarz und Weiß", sagte Wilde. "Ein bestimmtes Lebensmittel kann sowohl positive als auch negative Elemente haben, und das Gleichgewicht zwischen diesen Elementen kann davon abhängen, wie viel man isst."

Quelle: edition.cnn.com