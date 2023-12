Studie zeigt Zusammenhang zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen

Es gibt viele Studien über die Zusammenhänge zwischen sozialer Isolation, Einsamkeit und dem Risiko eines frühen Todes, aber einige Ergebnisse sind umstritten oder uneinheitlich, heißt es in der im Juni 2023 in der Zeitschrift Nature Human Behaviour veröffentlichten Arbeit. Diese widersprüchlichen Ergebnisse könnten darauf zurückzuführen sein, dass sich die Forschung nur auf eine bestimmte Gruppe oder Region konzentriert, sagte Turhan Canli, Professor für integrative Neurowissenschaften in der Abteilung für Psychologie an der Stony Brook University in New York. Canli war nicht an der Studie beteiligt.

Bei dieser Arbeit handelt es sich jedoch um eine Meta-Analyse von 90 Studien, in denen der Zusammenhang zwischen Einsamkeit, sozialer Isolation und frühem Tod bei mehr als 2 Millionen Erwachsenen untersucht wurde. Die Studienteilnehmer wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu 25 Jahren beobachtet.

Menschen, die sich sozial isoliert fühlten, hatten ein 32 % höheres Risiko, vorzeitig an einer beliebigen Ursache zu sterben, als Menschen, die nicht sozial isoliert waren. Teilnehmer, die angaben, sich einsam zu fühlen, hatten ein 14 % höheres Risiko, vorzeitig zu sterben, als diejenigen, die dies nicht taten.

Die Forschungsergebnisse "geben uns noch mehr Gewissheit" über die Bedeutung von sozialer Isolation und Einsamkeit als unabhängige Risikofaktoren für einen vorzeitigen Tod, sagte Julianne Holt-Lunstad, Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften an der Brigham Young University in Utah, die nicht an der Studie beteiligt war. Holt-Lunstad war die leitende Wissenschaftlerin des Beratungsberichts des US Surgeon General vom Mai 2023 über soziale Isolation und Einsamkeit.

Soziale Isolation, wie sie in der Studie definiert wird, liegt vor, wenn jemand objektiv keinen Kontakt zu anderen Menschen hat und ein begrenztes Netzwerk besitzt oder allein lebt.

Einsamkeit hingegen bezieht sich auf das subjektive Leid, das Menschen empfinden, wenn eine Diskrepanz zwischen der Qualität der sozialen Beziehungen, die sie tatsächlich haben, und dem, was sie sich wünschen, besteht, so die Meta-Analyse. Jemand, der sich in dieser Situation befindet, kann seine Beziehungen als unbefriedigend empfinden, wenn sie seine Bedürfnisse nach Verbindung oder Intimität nicht erfüllen, so Anthony Ong, Professor für Psychologie und Direktor des Center for Integrative Developmental Science and Human Health Labs an der Cornell University im Staat New York. Ong war nicht an der Studie beteiligt.

"Die Amerikaner verbringen immer mehr Zeit in der Isolation und sehen darin keine Gefahr - vor allem, wenn dies freiwillig geschieht. Die Menschen gehen davon aus, dass es in Ordnung ist und vielleicht sogar gut für uns ist, isoliert zu sein, wenn wir uns nicht einsam fühlen", sagte Holt-Lunstad per E-Mail. "Diese Daten bestätigen und erweitern jedoch frühere Daten, die das mit sozialer Isolation verbundene Risiko unabhängig von Einsamkeit belegen.

Einsamkeit und Isolation im Körper

Sozial isoliert oder einsam zu sein, kann als eine Form von Stress angesehen werden, so Canli.

"Wir alle können uns von Zeit zu Zeit einsam fühlen, aber wenn dieses Gefühl dauerhaft ist, kann es als eine Form von chronischem Stress wirken, der ungesund ist", so Canli per E-Mail. "Eine Möglichkeit, wie dies geschehen kann, sind Stresshormone, die sich negativ auf den Körper auswirken.

Die Studienautoren untersuchten auch die Zusammenhänge zwischen Einsamkeit, sozialer Isolation und Tod bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Brust- oder Darmkrebs - da frühere Studien gezeigt haben, dass die Beziehung zwischen sozialer Unterstützung und Gesundheit ein Henne-Ei-Problem sein kann, "was zu einem Teufelskreis führen könnte, bei dem ein schlechter Gesundheitszustand dazu führt, dass die Patienten im Laufe der Zeit die soziale Unterstützung verlieren ..., aber die Patienten neigen dazu, mehr soziale Unterstützung zu benötigen als die allgemeine Bevölkerung", so die Studie.

Teilnehmer, die sozial isoliert waren und an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung litten, hatten ein höheres Risiko, früh zu sterben als diejenigen ohne diese Krankheit. Und sozial isolierte Menschen mit Brustkrebs hatten ein höheres Risiko, an der Krankheit zu sterben, als diejenigen, die nicht sozial isoliert waren.

Das frühe Sterben an einer beliebigen Ursache oder einer Herz-Kreislauf-Erkrankung könnte auch mit dem Lebensstil der Menschen zusammenhängen, so Canli: "Menschen, die sich sozial isoliert oder einsam fühlen, neigen zu ungesunden Gewohnheiten, wie Rauchen, Alkoholkonsum, schlechter Ernährung (oder) wenig Bewegung."

Es gibt mehrere Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass sich soziale Isolation stärker auf das Risiko eines frühen Todes auswirkt als Einsamkeit, so die Experten.

"Menschen, die einsam, aber nicht sozial isoliert sind, haben zwar psychischen Stress, sind aber aufgrund ihrer sozialen Netzwerke möglicherweise widerstandsfähiger" - selbst wenn diese Netzwerke nicht ganz so sind, wie man es sich wünscht, sagte der Erstautor der Studie, Fan Wang, Professor für Epidemiologie an der Medizinischen Universität Harbin in China.

Ein kleines soziales Netzwerk oder wenig bis gar kein Kontakt zur Außenwelt kann auch dazu führen, dass jemand weniger wahrscheinlich medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn er niemanden hat, der nach ihm sieht, sagte Canli.

"Diese Meta-Analyse ist zwar wichtig, weil sie die schädlichen Auswirkungen von sozialer Isolation und Einsamkeit bestätigt, aber es ist dringend notwendig, über die Frage nach den unabhängigen Auswirkungen hinauszugehen und ihr gemeinsames Zusammenspiel zu untersuchen", sagte Ong, der auch zu den Wissenschaftlern gehörte, die an dem Bericht des Surgeon General beteiligt waren, per E-Mail.

Diese weitere Studie würde "den Weg für ein tieferes Verständnis und wirksame Interventionen ebnen", fügte er hinzu.

Soziale Bindungen ausbauen

Menschen, die unter sozialer Isolation und Einsamkeit leiden, sollten sich aktiv um soziale Unterstützung bemühen, so Wang.

"Betrachten Sie die Pflege eines sozialen Netzwerks wie jede andere gesundheitsfördernde Aktivität: regelmäßig Sport treiben, sich gesund ernähren, sich um sich selbst kümmern", sagte Canli. Machen Sie die Pflege Ihrer sozialen Kontakte zu einer Priorität, indem Sie sich nicht darauf beschränken, nur im Urlaub "Hallo" zu jemandem zu sagen, oder indem Sie nach Möglichkeiten suchen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die Ihnen neue Kreise von Gleichgesinnten eröffnen, fügte er hinzu.

Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Bekämpfung von Einsamkeit und sozialer Isolation, einschließlich Sensibilisierung, sind ebenfalls erforderlich, so Wang.

Die Entwicklung von Interventionen mit Hilfe von Familienmitgliedern und Gemeinschaftsnetzwerken sei von entscheidender Bedeutung, so Wang. Das Gesundheitssystem sollte auch Methoden zur Erkennung von sozialer Isolation und Einsamkeit bei Patienten entwickeln, damit das Gesundheitspersonal die geeignete Hilfe anbieten kann, fügte er hinzu.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com