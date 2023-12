Studie zeigt, dass eine gängige Behandlung von Rücken- und Nackenschmerzen möglicherweise nicht funktioniert

Schmerzen im Nacken und im unteren Rücken sind weit verbreitet. Laut einer Analyse von Daten aus der Global Burden of Disease Study 2021 sind Schmerzen im unteren Rückenbereich weltweit der wichtigste Faktor für die Anzahl der Jahre, die man mit einer Behinderung lebt, und Nackenschmerzen stehen an vierter Stelle.

Nach Angaben der North American Spine Society (PDF) werden Kreuzschmerzen als akut definiert, wenn die Symptome bis zu sechs Wochen andauern, und als chronisch, wenn die Schmerzen länger als 12 Wochen anhalten.

Wenn es um die Behandlung dieser Schmerzen geht, sollten Ärzte den Einsatz von Opioiden bei ihren Patienten vorsichtig begrenzen und auf einen kurzen Zeitraum beschränken, heißt es in den klinischen Leitlinien der Gesellschaft. Opioide zur Schmerzlinderung werden nur dann empfohlen, wenn andere pharmakologische Behandlungen nicht angeschlagen haben oder wenn eine Person sie aus persönlichen Gründen nicht einnehmen kann.

Trotz dieser Leitlinien und der Tatsache, dass es keine Beweise für ihre Wirksamkeit bei der Schmerzlinderung gibt, werden opioide Schmerzmittel in vielen Ländern nach wie vor häufig für Menschen mit Schmerzen im unteren Rücken- und Nackenbereich verschrieben", so Christine Lin, Professorin am Institute for Musculoskeletal Health an der University of Sydney in Australien, in einer Pressemitteilung. Lin ist die Hauptautorin der neuesten Studie, die am Mittwoch in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde.

Da es nur wenige Forschungsarbeiten gibt, untersuchten die Wissenschaftler die Wirksamkeit und Sicherheit des Einsatzes von Opioiden zur Behandlung einer kleinen Gruppe von 310 Personen. Die Patienten hatten zwischen Februar 2016 und März 2022 in Kliniken oder Krankenhäusern in Sydney Hilfe wegen Nacken- oder Kreuzschmerzen gesucht. Zu Beginn der Studie waren die Teilnehmer im Durchschnitt 44 Jahre alt und litten seit höchstens 12 Wochen an mindestens mäßig schmerzhaften Nacken- oder Kreuzschmerzen oder an beidem.

Die Studienteilnehmer wurden dann nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe nahm sechs Wochen lang eine Kombination aus Naloxon und bis zu 20 Milligramm des Opioids Oxycodon pro Tag ein. Naloxon wurde eingesetzt, um Verstopfung, eine häufige Nebenwirkung von Opioiden, zu verhindern und somit zu verhindern, dass die Teilnehmer herausfinden, zu welcher Gruppe sie gehörten. Die andere Gruppe wurde angewiesen, eine Placebopille einzunehmen.

Beide Gruppen erhielten außerdem Pflegetipps von einem Arzt, den sie wöchentlich aufsuchen sollten. Der Arzt beruhigte sie und riet ihnen, aktiv zu bleiben, Bettruhe zu vermeiden und, falls erforderlich, andere Behandlungen, einschließlich Nicht-Opioide, zu vermeiden.

Die Autoren stellten fest, dass Opioide in Bezug auf die Auswirkungen auf Rücken- und Nackenschmerzen nicht hilfreicher waren als ein Placebo. Sechs Wochen nach Behandlungsbeginn lag der durchschnittliche Schmerzwert in der Opioidgruppe bei 2,78 und in der Placebogruppe bei 2,25, ein Unterschied, der im Laufe der Zeit zunahm. In der Opioidgruppe hatten in den Wochen 26 und 52 mehr Menschen anhaltende Schmerzen als in der Placebogruppe.

Die Autoren fanden außerdem heraus, dass Opioide nicht nur keine Linderung von Rücken- und Nackenschmerzen bewirken, sondern auch selbst bei kurzfristigem, vernünftigem Gebrauch Schaden anrichten können.

Die Opioidgruppe hatte schlechtere Werte für die psychische Gesundheit und berichtete häufiger über Übelkeit, Schwindel und Verstopfung als die Placebogruppe. "Wir wissen auch, dass die Verschreibung von Opioid-Schmerzmitteln selbst über einen kurzen Zeitraum das Risiko eines langfristigen Opioidmissbrauchs erhöht", so Lin in einer Pressemitteilung.

Opioide und Schmerzen

Die Autoren der Studie und Experten, die nicht an der neuen Studie beteiligt waren, haben Theorien darüber, warum Opioide nicht hilfreicher waren als ein Placebo.

Eine Möglichkeit ist, dass den Rücken- oder Nackenschmerzen der Opioidgruppe mehr Faktoren zugrunde lagen, als die Autoren berücksichtigt haben - Faktoren, die bekanntermaßen schlecht auf eine Opioidbehandlung ansprechen, so die Experten.

Bei den behandelten Schmerzen könnte es sich eher um chronische, wiederkehrende Schmerzen gehandelt haben als um solche, die durch akute Verletzungen verursacht werden, so ein Kommentar zur Studie von Dr. Mark D. Sullivan und Dr. Jane C. Ballantyne, die nicht an der Studie beteiligt waren. Sullivan ist Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften und Ballantyne ist pensionierte Professorin für Anästhesiologie und Schmerzmedizin an der University of Washington.

"Die Teilnehmer mussten nur einen Monat schmerzfrei sein, bevor sie ihre aktuelle Episode von Wirbelsäulenschmerzen hatten", schrieben Sullivan und Ballantyne. "Wenn viele dieser Teilnehmer wiederkehrende Schmerzen hatten, könnte dies die Ursache für das Nichtansprechen auf eine Opioidtherapie sein. Es wurde berichtet, dass sich Rückenschmerzen über ein Jahr hinweg verändern können".

Dr. John Finkenberg, ein in San Diego ansässiger Spezialist für orthopädische Wirbelsäulenchirurgie, sagte, dass Schmerzbereiche im Nacken und im Rücken manchmal getrennt behandelt werden müssen. Er war nicht an der Studie beteiligt.

"Wenn jemand beides hat, hat er, offen gesagt, ein systemisches Problem, sei es eine allgemeine Arthritis oder Rheuma. Wir müssen also bei Patienten, die beides haben, vorsichtig sein", fügte Finkenberg hinzu, der auch Präsident der North American Spine Society ist.

Die Autoren sammelten keine Daten darüber, welche Behandlungen die Ärzte bei den Folgeterminen anboten, so dass sie keine Details darüber haben, ob die Patienten die Ratschläge befolgten oder welche Auswirkungen sie hatten. Außerdem gaben nur 57 % der Teilnehmer an, inwieweit sie die Medikamente wie vorgeschrieben einnahmen. Von diesen nahmen etwas mehr als die Hälfte mehr als 80 % der ihnen verschriebenen Medikamente ein.

Umgang mit Rücken- und Nackenschmerzen

In Anbetracht der Erkenntnisse, dass Opioide keinen Nutzen haben, aber ein Schadensrisiko bergen, sind die Autoren der Ansicht, dass Opioide nicht zur Behandlung akuter Nacken- oder Kreuzschmerzen empfohlen werden sollten.

"Stattdessen sollten Ärzte dazu ermutigt werden, sich auf patientenzentrierte Ansätze zu konzentrieren, die den Ratschlag umfassen könnten, aktiv zu bleiben, und einfache Schmerzmittel zu verwenden", so Lin in der Pressemitteilung. "Die gute Nachricht ist, dass sich die meisten Menschen mit akuten Rücken- und Nackenschmerzen innerhalb von 6 Wochen auf natürliche Weise erholen.

Die Autoren untersuchten unspezifische Rücken- oder Nackenschmerzen, d. h. Schmerzen mit unbekannter Ursache. Wenn Ärzte die Ursache nicht kennen, sollten Opioide nicht als erste Wahl oder als schnelle Lösung eingesetzt werden, so Finkenberg.

Hilfreiche Alternativen zu Opioiden sind nichtsteroidale Antirheumatika, auch NSAIDS genannt, wie Ibuprofen, Naproxen und Celecoxib. Eine Kombination aus einem NSAID und einem verschreibungspflichtigen Muskelrelaxans hat einer Studie vom Februar zufolge innerhalb einer Woche zu einer Verringerung der Schmerzen und der Behinderung geführt.

Bewegungsübungen können ebenfalls hilfreich sein. Dazu gehören Dehnübungen, die die Beweglichkeit erhalten oder verbessern.

Menschen mit diesen Schmerzen sollten auch "ihren Körper als Barometer benutzen", so Finkenberg. Wenn Sie eine Tätigkeit ausüben und sich Ihr Körper unwohl fühlt, sollten Sie den Schmerz nicht erzwingen. Andernfalls könnte sich der Bereich zunehmend entzünden, was zu weiteren Schmerzen und Schäden führen kann.

Wenn die Schmerzen und die Schwäche nach drei bis vier Wochen noch andauern, sollten Sie wirklich einen Spezialisten aufsuchen, denn es ist schwierig, die Ursachen für die Beschwerden zu erkennen", so Finkenberg. "Wenn die entsprechenden, fortgeschrittenen diagnostischen Tests erforderlich sind, ist es besser, sie früher durchzuführen.

Correction: In einer früheren Version dieses Artikels wurde die von den Teilnehmern eingenommene Oxycodon-Dosis falsch angegeben.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com