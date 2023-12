Studie verbindet Covid-19-Impfung mit geringer, vorübergehender Veränderung des Menstruationszyklus

"Im Vergleich zur ungeimpften Gruppe hatten geimpfte Personen sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Impfstoffdosis einen bereinigten Anstieg der Zykluslänge von weniger als einem Tag", schreiben die Studienautoren von Universitäten in Oregon, Massachusetts, London und Edinburgh. "Personen, die zwei Dosen eines Covid-19-Impfstoffs in einem einzigen Zyklus erhielten, hatten einen bereinigten Anstieg der Zykluslänge von 3,70 Tagen im Vergleich zu den ungeimpften Personen.

Die geimpfte Kohorte hatte eine Veränderung der Zykluslänge von etwa 0,71 Tagen nach ihrer ersten Impfdosis, so die Autoren.

Es wurde auch ein "signifikanter Anstieg" bei der Rate der Befragten festgestellt, deren Zykluslänge sich um mehr als acht Tage verlängerte, so die Autoren: 13,5 % der geimpften und 5 % der ungeimpften Teilnehmerinnen gaben dies an.

"Wir fanden keine Unterschiede in der Länge der Menstruation in irgendeiner Gruppe von geimpften Personen im Vergleich zur ungeimpften Kohorte", heißt es in der Studie.

Die Veränderungen in der Länge des Zyklus blieben nach der Impfung nicht bestehen, so die Autoren - außer in der Gruppe, die zwei Dosen in einem Zyklus erhielt.

Die Veränderungen schienen ähnlich zu sein, unabhängig davon, welchen Impfstoff eine Person erhielt.

Die Autoren untersuchten fast 20.000 Personen mit über 250.000 Zyklen, die ihre Daten zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 7. November 2021 mit der App Natural Cycles aufgezeichnet hatten. Für die geimpfte Kohorte untersuchten sie drei Zyklen vor der Impfung und mindestens den ersten Zyklus der Covid-19-Impfung. Bei den Ungeimpften wurden vier bis sechs Zyklen aus einem ähnlichen Zeitraum berücksichtigt.

Die Teilnehmer stammten aus einer Reihe von Ländern, hauptsächlich jedoch aus Europa, den USA und Kanada. Fast zwei Drittel der 15.000 geimpften Teilnehmer hatten den Impfstoff von Pfizer/BioNTech erhalten, aber auch die Impfstoffe von Johnson & Johnson, Moderna und Oxford-AstraZeneca.

"Diese Ergebnisse liefern zusätzliche Informationen für die Beratung von Frauen darüber, was nach der Impfung zu erwarten ist", sagte Dr. Diana Bianchi, Direktorin des National Institute of Health's Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), in einer Pressemitteilung. "Die Veränderungen nach der Impfung scheinen gering zu sein, innerhalb der normalen Schwankungsbreite zu liegen und vorübergehend zu sein.

Die Studie weist einige Einschränkungen auf, so die Autoren, darunter die Tatsache, dass Menschen, die hormonelle Verhütungsmittel verwenden, nicht an der Studie teilgenommen haben, dass die Forscher nur eine begrenzte Anzahl von Zyklen nach der Impfung hatten und dass sie die Auswirkungen möglicher Infektionen bei den Teilnehmern nicht berücksichtigen konnten.

Die Ergebnisse stimmen mit einer früheren Studie überein, die von der gleichen Forschergruppe veröffentlicht wurde und sich auf Frauen in den USA konzentrierte.

