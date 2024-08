- Straßenbahn wegen Unfall eines Rollstuhlfahrers auf Schienen angehalten.

Ein Senior in einem Rollstuhl, 65 Jahre alt, fiel gegen 4:30 Uhr morgens auf die Eisenbahnschienen am S-Bahnhof Harburg-Rathaus in Hamburg. Die S-Bahn-Verbindungen waren etwa 45 Minuten lang unterbrochen, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. "Der Strom wurde abgeschaltet und beide Gleise waren blockiert", sagte der Sprecher.

Die Ursache für den Sturz des Senioren von der Plattform konnte zunächst nicht festgestellt werden, und es wurden auch keine sichtbaren Verletzungen von der Bundespolizei festgestellt. "Wir gehen derzeit nicht von einem äußeren Einfluss aus", bestätigte der Sprecher. Laut NDR-Berichten kam der Mann mit leichten Verletzungen davon.

Das Ermittlungsteam schlug vor, den Rand der Plattform auf Unregelmäßigkeiten zu untersuchen, da der Weg des Senioren möglicherweise durch eine unentdeckte Gefahrenstelle mit kreisförmigem Querschnitt abgelenkt wurde. Um in Zukunft sicherere Bedingungen für Passagiere zu gewährleisten, erwogen die Bahnbehörden, an den Rändern ähnlicher Plattformen Handläufe mit kreisförmigem Querschnitt zu installieren.

