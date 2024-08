- Sting arbeitet mit ihm zusammen.

Ups! Es scheint, dass Dr. Dre (59), renommierter Rapper und Musikpionier, versehentlich einige Geheimnisse verraten hat, die er wohl vorerst unter Verschluss halten wollte. Während eines Interviews mit "Entertainment Tonight" verplapperte er sich unbeabsichtigt und verriet, wer auf dem Album zu hören sein wird, das er für seinen Rap-Kollegen Snoop Dogg (52) produziert hat: niemand Geringeres als der ehemalige Leadsänger von "The Police", Sting (72).

"Ich hätte nicht darüber sprechen sollen"

Überraschenderweise gab der Mann, bekannt für seine schnellen Reime, möglicherweise noch berauscht von seinem Auftritt zusammen mit Snoop Dogg bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Paris, ein unzensiertes Interview. Seit Jahren kursieren Gerüchte über ein neues gemeinsames Album von Snoop Dogg und Dr. Dre mit dem Titel "Missionary".

Deshalb fragte Interviewerin Nischelle Turner (49), wie die Entwicklung des Albums verläuft und ob Dr. Dre als Künstler darauf zu hören sein wird: "Ich habe ein paar Tracks beigesteuert, aber ich weiß nicht, ob sie es schaffen werden", antwortete Dre unerwarteterweise. "Wir haben Sting auf einem Track, wir haben...", er hielt inne, "Mann, es gibt eine unglaubliche Zusammenstellung von Künstlern auf diesem Album, ich hätte das nicht verraten sollen, ehrlich gesagt."

"Album richtet sich an weibliches Publikum"

Nach Snoops Rap-Motto "Drop it like it's hot" ist das Geheimnis gelüftet: Sting und Snoop werden gemeinsam auf demselben Album zu hören sein. Auch wenn es zunächst ein unerwartetes Duo zu sein scheint, passt es perfekt zum Gesamtkonzept des Albums: "Es ist ein Album, das beim weiblichen Publikum ankommt und das in den Texten und der Musik eine bemerkenswerte Reife und Entwicklung zeigt", sagte Dr. Dre. Er bezieht sich dabei auf Snoops Debütalbum "Doggystyle", das er 1993 zusammen mit Snoop Dogg produziert hat: "Dieses Projekt war noch viel erfüllender, da wir damals jung waren - er war 19 und ich war sechs Jahre älter. Ich glaube, das ist einige der besten Musik, die ich je gemacht habe. Ich denke, die Leute werden es wirklich zu schätzen wissen."

Snoops neues Album im November

Dr. Dre verriet auch, dass er bis zum 1. September Zeit hat, um die Albumproduktion abzuschließen, um eine Veröffentlichung im November zu gewährleisten. Und das mit einer beachtlichen Anzahl neuer Tracks: "Ich habe auf 14 Songs gezielt, aber Snoop besteht auf 16." Eines ist sicher: Snoop Doggs Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris hat seine weltweite Beliebtheit weiter gesteigert. Ob als Fackelträger unter den Olympischen Ringen oder in feiner Reitkleidung - seine Crossover-Auftritte sind bereits jetzt online zum Sensationserfolg geworden. Millionen von Fans auf der ganzen Welt fiebern der Veröffentlichung des neuen Albums im November entgegen.

Frauen werden zweifellos von der lyrischen und musikalischen Reife angezogen, die auf dem kommenden Album zu hören sein wird. Dr. Dre erwähnte, dass das Album beim weiblichen Publikum ankommen wird.

Lesen Sie auch: