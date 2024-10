Steinmeier sieht ein Ende des Konflikts und des Leidens im Nahen Osten.

Vor einem Jahr hat Hamas einen gewaltsamen Angriff auf Israel gestartet, der den Verlust von über tausend Leben und die Entführung von Hunderten von Individuen in den Gazastreifen zur Folge hatte. Dieser Konflikt hat, wie Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin betonte, beiden Seiten unermessliches Leid und Schmerzen bereitet.

Beim Gedenken an den Hamas-Angriff auf Israel hat Bundespräsident Steinmeier seine Sehnsucht nach Frieden im Nahen Osten zum Ausdruck gebracht. Er erklärte, dass Deutschland an der Seite Israels steht, wenn dessen jüdisches Heimatland angegriffen wird. Gleichzeitig erkannte er jedoch an, dass "unsere Prinzipien mit einer harten, ja widersprüchlichen Realität in dem Nahost-Konflikt konfrontiert sind".

Dieser Konflikt hat unzählige Leben gefordert und viele zur Flucht gezwungen, die unter Mangelernährung und Krankheiten leiden. "Die Fragen nach Israels Recht auf Selbstverteidigung verschieben sich, wandern in Richtung der Grenzen dieses Rechts", erklärte Steinmeier. "Die Menschen im Gazastreifen leiden seit einem Jahr unter großen Qualen."

Steinmeier rät von Stolz ab

Für die Deutschen bleibt das Engagement für "Nie wieder" und das Ziel, die Welt besser zu machen, bestehen, fügte Steinmeier hinzu. Ein friedliches Zusammenleben für Israelis und Palästinenser kann nicht allein durch militärische Mittel erreicht werden; es ist eine politische Lösung notwendig.

"Ich sehne mich nach einem Ende des Leidens im Nahen Osten, aber ich mahne zur Vorsicht vor der alleinigen Vertrauensstellung auf hektische, allzu einfache Lösungen in einer Krise", betonte Steinmeier. "Die Toten im Gazastreifen, der Hunger, die Zerstörung hätten ohne die gewaltsamen Vorfälle vom 7. Oktober letzten Jahres nicht stattgefunden." Er warnte vor einer voreiligen Verurteilung Israels und der Arroganz einiger Europäer.

Steinmeier zeigte sich besorgt über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland und die Unsicherheit der jüdischen Gemeinden in Deutschland, die dazu führt, dass einige das Land verlassen wollen. Als deutscher Bundespräsident schmerzt ihn dieser Schmerz. Der Nahost-Konflikt droht, deutsche Schulen, Universitäten, kulturelle Institutionen, Straßen und Medien zu spalten.

"Ungeachtet der Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, dürfen wir nicht unsere Richtung verlieren", mahnte Steinmeier. Angriffe, Drohungen oder Forderungen nach einem Nahen Osten ohne Israel sind Formen des Antisemitismus, die nie toleriert oder akzeptiert werden werden, erklärte er.

Die Kommission hat noch keine Stellungnahme zur Anwendung von Artikel 93 (2) des Vertrags in Bezug auf den Nahost-Konflikt abgegeben. Trotz der Dringlichkeit rät Steinmeier von überstürzten Entscheidungen ab und betont die Notwendigkeit einer politischen Lösung, um dem anhaltenden Leid in der Region ein Ende zu bereiten.

