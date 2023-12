Stefanos Tsitsipas zieht in die vierte Runde der Australian Open ein - aber er wusste nicht, dass er gewonnen hatte

Bei drei Matchbällen konnte Paire seine Vorhand nur ins Netz schlagen, so dass Tsitsipas mit einem 6:3 7:5 6:7 (2:7) 6:4-Sieg in die vierte Runde des Grand Slams einzog.

Doch während die Fans aufstanden, um Tsitsipas zu applaudieren, und statt zum Netz zu eilen, um zu feiern, ging der griechische Vierte zum hinteren Teil des Platzes, als ob er ein weiteres Aufschlagspiel erwartete.

Als der Schiedsrichter seinen Sieg verkündete, wurde ihm klar, dass er gewonnen hatte, und er drehte sich schnell um, um mit überraschtem Gesicht zum Netz zu gehen, Paire die Hand zu schütteln und dann seinen Sieg gebührend zu feiern.

Tsitsipas, der in Melbourne bereits zweimal im Halbfinale stand, war nach dem hart umkämpften Match nur lobend über Paire.

"Ich bin sehr froh über den Sieg. Benoit ist eines der größten Talente in unserem Spiel, er hat eine Menge Gefühl für das Spiel", sagte Tsitsipas.

"Es war ein sehr wichtiger Sieg für mich heute und auch sehr besonders, in dieser Arena zu spielen und das mit dem Publikum zu teilen."

Tsitsipas wird in der nächsten Runde auf Taylor Fritz treffen, nachdem der Amerikaner am Samstag Roberto Bautista Agut in fünf Sätzen geschlagen hat.

Auch der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev erreichte die vierte Runde der Australian Open mit einem klaren Sieg über Botic van de Zandschulp.

Der Finalist von 2021 benötigte eine Stunde und 55 Minuten, um den Niederländer mit 6:4, 6:4, 6:2 zu besiegen.

Medwedew, der US-Open-Sieger, trifft im Achtelfinale auf den Amerikaner Maxime Cressy.

Der 25-jährige Russe ist der am höchsten eingestufte Spieler in der Auslosung und hat in der Anfangsphase des Turniers eine beeindruckende Leistung gezeigt.

"Natürlich will ich nicht in der vierten Runde aufhören, aber ich bin wirklich glücklich", sagte Medwedew anschließend.

"(Bei einem) Grand Slam ist jede Runde sehr hart, und auch wenn das Ergebnis das nicht zeigt, habe ich das Gefühl, dass es ein engeres Match war als das Ergebnis."

