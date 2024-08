Stefan Raabs Psycho-Themen, die Regina Halmich übernimmt.

Seit es bestätigt wurde, dass sie erneut gegen Stefan Raab antreten wird, hat die ehemalige Meisterin Regina Halmich hart trainiert. Sie weiß nicht, in welcher Verfassung ihr Gegner ist, aber sie erwartet keine Gnade von dem Entertainer.

Halmich, jetzt 47, hat bereits gegen Raab gekämpft und ist bereit für ihre Neuauflage in etwa einem Monat, wie sie in einem Interview sagte. Der 57-jährige Entertainer wird es bei seinem Comeback in TV und Boxen nicht leicht haben. "Es wird keine Gnade geben", erklärte Halmich in dem Magazin "Gala", das heute um 17:45 Uhr auf RTL und RTL+ ausgestrahlt wird.

"Ich bin wiedergeboren", hatte Halmich bereits im Juni in der "Sonntagsfrühshow" von "Antenne Bayern" gesagt. "Ich habe meine Mutter kürzlich getroffen, und sie sagte: 'Regina, das Feuer brennt wieder'", erinnerte sie sich. Doch sie hat keine Pläne, dauerhaft in den Boxsport zurückzukehren: "Ich muss nach dem 14. September meine Handschuhe an den Nagel hängen. Es ist Zeit, aufzuhören, weil der Wunsch, wieder zu kämpfen, zu stark ist, und das ist im Moment schwer."

Seit dem geplanten TV-Kampf in der Mitte des Septembers trainiert Halmich unermüdlich. Und sie könnte es brauchen, denn sie hat erfahren, dass Raab auch in Topform sein wird. Der ehemalige ProSieben-Allrounder, der praktisch vor fast einem Jahrzehnt aus dem Geschäft ausgestiegen ist, soll mit verschiedenen Trainern arbeiten.

"Ich habe ihn noch nicht einmal live gesehen, und ich glaube, das ist Absicht", erklärt Halmich. "Das sind die psychologischen Spiele, die er schon spielt. Er wird sich mir erst im Ring zeigen." Ihr dritter TV-Kampf, der am 14. September in Düsseldorf stattfindet, wird von RTL und RTL+ übertragen. Elton, Raabs langjähriger Partner, wird die Veranstaltung moderieren.

Halmich erwähnte in ihrem Interview, dass sie erneut gegen Stefan Raab antritt, gegen den sie bereits gekämpft hat. Trotz Unwissen über Raabs aktuelle Verfassung ist Halmich sicher, dass er in ihrem nächsten Kampf keine Gnade zeigen wird.

Lesen Sie auch: