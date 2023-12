Unwetter - Starke Winde fegen über Großbritannien

Ein Sturm in Großbritannien verursachte nur wenige Tage vor Weihnachten Probleme für Reisende. Am Donnerstag warnte der Wetterdienst vor starken Winden, insbesondere in nördlichen Gebieten, mit Windgeschwindigkeiten von zeitweise über 120 Stundenkilometern, berichtete die Nachrichtenagentur PA.

Die Schulen auf den Shetlandinseln bleiben geschlossen. Mancherorts kam es zu umgestürzten Bäumen oder zu Stromausfällen. Auch der Flug- und Bahnverkehr unterliegt vorübergehenden Einschränkungen. Es wird erwartet, dass der Wind am Nachmittag nachlässt.

