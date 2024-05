Standpunkt: Amerikas Bevölkerung wird nicht aufgrund eines einzigen Faktors schrumpfen.

Bidens Kommentar war vielleicht etwas unverblümt, aber er hat nicht gelogen. Insbesondere für Japan wird in den nächsten fünfzig Jahren ein drastischer Rückgang der Bevölkerung um etwa 33 % erwartet.

Vor nicht allzu langer Zeit hat das U.S. Census Bureau jedoch Zahlen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Bevölkerung Amerikas nach 2080 zu schrumpfen beginnen wird.

Der einzige Grund, warum die US-Bevölkerung noch nicht zu schrumpfen begonnen hat, ist die Einwanderung. Da die meisten Einwanderer im erwerbsfähigen Alter sind und eine höhere Geburtenrate haben als der Durchschnittsamerikaner, stützen sie die amerikanische Wirtschaft vor einem raschen Alterungsprozess. Würde die Zahl der Einwanderer, die ins Land gelassen werden, um die Hälfte reduziert, würde die Bevölkerung der USA im Jahr 2044 zu schrumpfen beginnen.

Überall auf der Welt verändern sich die Bevölkerungszahlen im Laufe der Zeit aufgrund von Schwankungen der Geburtenraten und der steigenden Lebenserwartung. Die Vereinigten Staaten haben, wie viele andere Länder mit hohem Einkommen, in den letzten fünfzig Jahren einen erheblichen Rückgang der Geburtenraten erlebt. In Verbindung mit einer steigenden Lebenserwartung hat dies die Alterung der Bevölkerung beschleunigt.

Eine alternde Bevölkerung wirft zwei Probleme auf. Sie bedroht die Solvenz der Renten- und Krankenkassen, wenn nicht genügend Menschen im erwerbsfähigen Alter in diese Kassen einzahlen, um die Rentner zu unterstützen. Außerdem bedeutet eine schrumpfende Bevölkerung einen Verlust an Wirtschaftskraft und Marktgröße - zwei wichtige Aspekte der geopolitischen Dominanz Amerikas.

Die Einwanderung ist das Gegenmittel zu niedrigen Geburtenraten. Einwanderer, die eher im erwerbsfähigen Alter sind und höhere Geburtenraten aufweisen, bereichern die Gesellschaften mit jungen Menschen, Arbeitskräften und innovativen Köpfen und gleichen so die Auswirkungen einer alternden Gesellschaft aus. Wie Biden bemerkte, hat dies in den letzten Jahren eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Stabilisierung der US-Wirtschaft gespielt. Der überwiegende Teil des Bevölkerungswachstums in den USA ist auf die Zuwanderung von Einwanderern zurückzuführen und nicht auf einen Anstieg der Geburten im Vergleich zu den Sterbefällen.

Was die jüngsten Prognosen des Census Bureau so düster erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass selbst bei Beibehaltung der derzeitigen Einwanderungsraten die Nation ab 2024 schrumpfen wird. Und für den Fall, dass Sie Truth Social noch nicht heruntergeladen haben: Das derzeitige Niveau der Einwanderung ist für die modernen Republikaner nicht akzeptabel.

In einem Interview mit dem Time Magazine sagte der ehemalige Präsident Trump, er wolle Neuankömmlinge in Lagern festhalten und Millionen von Einwanderern, die derzeit in den USA leben, ausweisen - Maßnahmen, die den Bevölkerungsrückgang weiter beschleunigen würden.

Dem Bericht der Volkszählung zufolge wird die Zahl der Amerikaner über 64 Jahre bis 2029 die Zahl der Amerikaner unter 18 Jahren übersteigen. Dann werden nur noch 60 % der US-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sein, gegenüber etwa 70 % im Jahr 2010. Im Jahr 2038 wird die Zahl der Sterbefälle in Amerika voraussichtlich zum ersten Mal die Zahl der Geburten übersteigen. Und bis zum Jahr 2100 wird das Defizit zwischen Geburten und Sterbefällen voraussichtlich 1,2 Millionen pro Jahr betragen - das Doppelte des derzeitigen Defizits in Japan.

Die US-Bevölkerung wird den Prognosen zufolge im Jahr 2080 einen Höchststand von fast 370 Millionen erreichen, bevor sie zu sinken beginnt. Würde die Einwanderung jedoch halbiert, würde dieser Meilenstein im Jahr 2044 erreicht werden. Bei einer vollständigen Schließung der Grenzen würde der Rückgang bereits im darauf folgenden Jahr beginnen.

Die Auswirkungen dieser Verschiebung sollten nicht übersehen werden. Wenn das Bevölkerungswachstum der Vereinigten Staaten ausschließlich auf die Einwanderung zurückzuführen ist, wird das Wachstum des Landes zum Stillstand kommen, wenn die Einwanderung nicht mehr möglich ist.

Interessanterweise könnte die ängstliche Haltung der Republikaner in Bezug auf die Einwanderung zum Teil durch einen früheren, im März 2015 veröffentlichten Bericht der Volkszählung geschürt werden. Dieser Bericht sagte voraus, dass der Anteil der "weißen" Bevölkerung Amerikas im Jahr 2044 unter 50 % fallen würde. Diese Nachricht erregte die Aufmerksamkeit der Massenmedien und nährte sowohl die Hoffnungen der Liberalen für künftige Wahlen als auch die der Konservativen gegen die Einwanderung.

Im Gegensatz zu der früheren Studie könnte die neueste Prognose eine andere Reaktion hervorrufen.

In meiner jüngsten Studie befragten meine Kollegen und ich mehr als 20 000 Erwachsene aus 19 europäischen Ländern. Ein Teil dieser Teilnehmer wurde über die tatsächlichen demografischen Trends informiert, ähnlich wie im jüngsten Bericht des U.S. Census Bureau, der besagt, dass die Geburtenrate in ihrem Land deutlich unter der Rate liegt, die zum Erhalt der einheimischen Bevölkerung erforderlich ist. Eine andere Gruppe von Teilnehmern erhielt ebenfalls Informationen über die Notwendigkeit, eine "deutlich höhere Anzahl von Einwanderern aus Ländern außerhalb Europas mit höheren Geburtenraten, wie Ländern mit muslimischer Mehrheit und afrikanischen Ländern" aufzunehmen.

Überraschenderweise waren die Teilnehmer der letztgenannten Gruppe eher bereit, einen größeren Zustrom von Einwanderern zu befürworten als diejenigen, die die Nachrichten über den demografischen Rückgang gar nicht zu hören bekamen.

Obwohl sich meine Ergebnisse auf europäische Länder beziehen, deuten sie darauf hin, dass die Menschen, insbesondere die Gemäßigten und Zentristen, der Einwanderung gegenüber aufgeschlossener sind, wenn sie umfassend über die Folgen einer alternden Bevölkerung und die möglichen Lösungen, die einen Zustrom von Einwanderern beinhalten, informiert sind.

In westeuropäischen Ländern, in denen die gestiegenen Geburtenraten von Minderheiten die Auswirkungen der Bevölkerungsalterung ausgleichen, ließen sich die Teilnehmer nicht von der "Ersatztheorie" der Rechtsextremen beeinflussen, wonach die Einwanderung schädlich sei, nachdem sie als entscheidend für das Überleben der Nation dargestellt worden war. Dies galt insbesondere für Personen mit gemäßigten politischen Überzeugungen, für Personen ab 35 Jahren und für Personen mit durchschnittlichem Bildungsniveau.

Stattdessen neigten diese Teilnehmer eher dazu, Einwanderer als ein Mittel zur "Auffrischung" der Nation zu betrachten.

Die Ergebnisse dieses Experiments und der Bericht des Census Bureau kommen zu einer Zeit, in der die politischen Führer sowohl in Amerika als auch in Europa Anstrengungen unternehmen, ihre Grenzen zu sichern. Es besteht jedoch auch die Notwendigkeit, die Bevölkerung aufrechtzuerhalten, eine dringende Angelegenheit, die trotz der Uneinigkeit über die Einwanderung angegangen werden sollte.

Unabhängig davon, wie stark die Welt in dieser Frage gespalten ist, ist die demografische Alterung ein konstantes und sich verschärfendes Problem, das nach wie vor ungelöst ist, und ein plausibler Grund, ein organisiertes Einwanderungssystem zu schaffen, das die Existenz der Nation für künftige Generationen sichert.

