Bremen hofft, durch Taubenschläge die Anzahl der Tauben in der Innenstadt zu reduzieren. Perdita Goltz, Vorstandsmitglied des Vereins Bremer Taubenhaus, schätzt, dass dadurch auf lange Sicht das Schlüpfen von bis zu 1.600 Küken pro Jahr verhindert werden könnte. Am Donnerstag übergibt Umweltstaatsrat Jan Frith den ersten städtischen Taubenschlag Bremens an den Verein.

Ein Taubenhaus ist ein isoliertes Gartenhaus aus Metall, das ursprünglich zum Überwintern von Pflanzen gebaut wurde. „Es entspricht im Grunde dem Behälter, der oft als Taubenschlag genutzt wird“, sagte Goltz. Doch im Gegensatz zu Schiffscontainern kann das Haus nur auf dem Dach eines Parkplatzes in der Bremer Innenstadt gebaut werden.

Nach Angaben des Bremer Umweltamtes können hier 200 Tauben untergebracht werden. Sie sollten richtig gefüttert werden und einen Platz zum Brüten haben. Der Bremer Schlagverband führt weiter aus: „Der Schlag wird nicht von Anfang an mit 200 Tauben besetzt sein, und es werden auch nicht ständig alle Paare brüten.“ Da Tauben mehrmals im Jahr Eier legen, rechnet der Verband damit, dass durch den Wechsel der Dummys dies der Fall sein wird wird in der Lage sein, jedes Jahr zu brüten und das Schlüpfen von bis zu 1.600 Küken zu verhindern.

„Selbstverständlich führen wir detaillierte Aufzeichnungen über die Anzahl der ausgetauschten Eier, um den Erfolg des Schlages zu dokumentieren“, sagt Goltz. Der Verein hofft, in Zukunft mehr Lofts in der Stadt zu haben. Allein in der Bremer Innenstadt gibt es sechs solcher Häuser.

