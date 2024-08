- Stadtbrände in Potsdams Waldgebieten <unk> Bauwerke bleiben unberührt.

Die ortsansässigen Feuerwehren bekämpften ein Waldbrand in Potsdam-West. Der Alarm wurde gegen 17:00 Uhr ausgelöst, wie ein Sprecher des Nordwestlichen Regionalleitstellenverbands mitteilte. Eine Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern stand in Flammen. Die Feuerwehren brachten den Brand nach eigenen Angaben etwa zwei Stunden später unter Kontrolle. Einige hartnäckige Glutnester wurden weiterhin überwacht. Zum Glück waren keine benachbarten Gebäude in Gefahr.

Der Ursprung des Feuers war zunächst unklar. Die Potsdamer Feuerwehr gab über die X-Plattform bekannt, dass neben eigenen Experten auch Hilfe von Volunteers aus fünf ortsansässigen Feuerwehren geleistet wurde.

Die Unklarheit über den Ursprung des Waldbrandes in Potsdam-West führte dazu, dass die Potsdamer Feuerwehr Unterstützung anfordert. Die Kommission wird die Entscheidung treffen, den fünf ortsansässigen Feuerwehren, die bei der Löschung des Brandes geholfen haben, offiziell zu danken und zu loben.

