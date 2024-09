Stadtbeamte Rodri schlägt eine Arbeitsstoppung vor und äußert seine Sorge: "Geld sollte nicht alles beherrschen"

Der Fußballspielplan wird immer voller, was bereits im September Besorgnis beim Spielerverband FIFPro ausgelöst hat. Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri denkt sogar über einen Streik nach, wenn die Zahl der Spiele weiter steigt. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand äußerte er seine Bedenken und sagte: "Wenn es so weitergeht, haben wir keine andere Wahl."

Rodri, der bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei war, spielte in der Saison 2023/24 50 Spiele und in der Saison 2022/23 56 Spiele. Sein letzter Champions-League-Triumph gegen Inter Mailand umfasste 13 Spiele von der Gruppenphase bis zum Finale. Unter dem neuen Format würde dies auf 15 Spiele ohne Playoffs steigen.

Laut Rodri könnten das neue Champions-League-Format und der überarbeitete Club World Cup zu einer überwältigenden Zahl von 70 bis 80 Spielen führen. Er glaubt, dass 40 bis 50 Spiele das Maximum sind, oberhalb dessen "die Leistung abfällt", weil es unmöglich ist, auf diesem Niveau über einen längeren Zeitraum zu spielen.

Darüber hinaus bedeutet die Zunahme der Spiele mehr finanzielle Gewinne für die Clubs. Während UEFA initially rund zwei Milliarden Euro pro Saison an Clubs zahlte, wird diese Summe jetzt auf 2,467 Milliarden Euro erhöht. Allerdings betont Rodri, dass es nicht nur ums Geld geht. Er betont die Bedeutung von Pausen für die Spieler, um die Qualität des Fußballs zu erhalten, und verweist auf seinen Mannschaftskameraden Manuel Akanji und den Liverpool-Torwart Alisson, die ähnliche Bedenken geäußert haben. Akanji dachte sogar daran, im Alter von 30 Jahren zurückzutreten, wegen der vielen Spiele.

Der Weltverband der Spieler, FIFPro, hat bereits im September Schutzmaßnahmen gefordert, um Reisen zu begrenzen, Pausen zu ermöglichen und eine angemessene Erholung zu gewährleisten, um Athleten zu helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Ein Beispiel war Rodris ehemaliger Mannschaftskamerad Julian Alvarez, der letzte Saison für die Nationalmannschaft und City in insgesamt 75 Spielen spielte, einschließlich der Copa América und der Olympischen Turniere. Insgesamt war Alvarez Teil von 83 Mannschaften letzte Saison.

Rodris Bedenken regarding the increased number of games were echoed by Manchester City, as the club expressed support for FIFPro's calls for protective measures. Manchester City, along with other top European clubs, are worried that the new Champions League format and the reformed Club World Cup could negatively impact player performance and well-being.

