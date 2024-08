St. Pauli zeigt eine unerwartete Ablehnung

In Halle Anhänger ein Fehler des Keepers eine schnelle Gegenattacke führt, was in zwei Toren für die Bundesliga-Neulinge des FC St. Pauli resultiert. Trotz dieser Misslichkeit gelingt es ihnen noch einen erfolgreichen Einstand für ihren neuen Trainer.