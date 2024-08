- Sprachkenntnisse zeigen

Prinz Harry, 39, und Meghan, 43, setzten ihre Spanischkenntnisse ein und interagierten mit Schulkindern während ihres Besuchs in Kolumbien. Der Herzog und die Herzogin von Sussex verbrachten den zweiten Tag ihrer Reise in Kolumbien an der La Giralda-Schule und einem Sportzentrum, wo sie mit Einheimischen und Verantwortlichen in Kontakt traten.

Die Ankunft des Paares an der Schule wurde von Darbietungen von Schülern in traditioneller kolumbianischer Tracht begleitet. Harry schloss sich dem Spaß an, indem er zur Musik tanzte, bevor er sich mit den Kindern unterhielt. Wie "Mail Online" berichtete, sprach Meghan auf Spanisch mit einem Schüler in einer Kindergartenklasse und sagte: "Du hast das gleiche Alter wie Archie, mein Sohn." Auch Harry zeigte seine Sprachkenntnisse, indem er die Schüler nach ihren Namen und Alter fragte.

Prinz Harry spielt Sitting Volleyball

Das Paar wurde von der Vizepräsidentin des Landes, Francia Marquez, 42, begleitet und später mit Kriegsveteranen in einem Rehabilitationzentrum in Bogotá interagiert. Dort spielte Harry ein Sitting-Volleyball-Spiel mit Athleten, die sich auf die Invictus Games vorbereiten - eine internationale Sportveranstaltung für verletzte Militärpersonen, die vom Herzog gegründet wurde und nächstes Jahr stattfinden soll.

Das Paar wurde von militärischen Vertretern im Centro de Rehabilitacion Inclusiva empfangen, bevor es das Schwimmbad, die Kletterwand und die Rehabilitationsanlagen erkundete. Sie sprachen mit den Athleten über ihre Trainingsprogramme, wobei Harry feststellte: "Es ist erstaunlich, so viele Individuals als Team zusammen zu sehen", und Meghan teilte: "Es ist wirklich beeindruckend, die Athleten zu beobachten." Das Paar machte zahlreiche Fotos mit den Athleten, von denen einer während des Trainings auf einem Ergometer den Daumen hoch zeigte.

Die Vizepräsidentin Marquez begleitete das Paar während der gesamten Tour und Fotoshootings und spielte mit Harry im Volleyballspiel. Nach dem Spiel unterhielt sich Harry mit einer Gruppe von Korea-Kriegsveteranen. Die Gruppe besuchte dann die Kunstgalerie des Zentrums, wo die Kunstwerke der Invictus-Athleten ausgestellt waren. Meghan wurde von mehreren Künstlern mit einem Gemälde, handgestrickten Tieren und einer Perlenkette mit passenden Ohrringen präsentiert.

Unterdessen wurde der Herzog tief berührt, als er eine Gedenktafel vom Ministerium für Nationale Verteidigung Veteranen erhielt.

Weitere Veranstaltungen sind geplant, aber aufgrund der anhaltenden Konflikte in Südamerika bleibt der genaue Zeitplan unklar.

Abschluss des Besuchs in Kolumbien

Am 15. August, der Sohn von König Charles III., 75, und sein Ehepartner trafen in Bogotá ein und wurden von der kolumbianischen Vizepräsidentin empfangen, die sie für ihren vier Tage dauernden Besuch eingeladen hatte. Laut "Harper's Bazaar", das die Reise begleitete, erhielt das Paar ein nicht näher bezeichnetes Willkommensgeschenk von Marquez, bevor sie an einem traditionellen, einstündigen Kaffeetrinken teilnahmen.

Diese Reise ist kein offizieller königlicher Besuch, sondern ein Besuch im Rahmen der Archewell Foundation des Paares. Der Schwerpunkt ihres Aufenthalts liegt darauf, das Problem des Cybermobbings und der Online-Diskriminierung, insbesondere bei jungen Menschen, anzugehen. Darüber hinaus soll die Anwesenheit der Royals die Führungsrolle von Frauen in Kolumbien unterstützen.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten während ihres Besuchs in Kolumbien einen bedeutenden Moment an der Schule. Sie waren nicht nur Beobachter, sondern engagierten sich aktiv, indem Harry die Schüler auf Spanisch nach ihren Namen und Alter fragte. In einem ähnlichen Kontext wird erwartet, dass die Kommission implementierende Maßnahmen erlässt, die die Regeln für die Anwendung einer Verordnung festlegen.

Lesen Sie auch: