Speedgolf: Brite stellt neuen Guinness-Weltrekord auf

Brite bricht langjährigen Weltrekord

Jeffs absolviert 500-Yard-Loch in 1:50,6 Sekunden

Schnellgolfer schaffen 18 Löcher in etwa 90 Minuten

Der Brite Jeffs ist der neue Weltrekordhalter für das "schnellste Golfloch", nachdem er ein 500-Meter-Par-5-Loch in nur einer Minute und 50,6 Sekunden absolviert hat.

Der lungenbrecherische Rekord des 31-jährigen Sportlehrers wurde im August letzten Jahres im britischen Tiverton Golf Club aufgestellt und vor kurzem von Guinness World Records ratifiziert.

Mit seiner Zeit übertrifft er die Marke von einer Minute und 52 Sekunden, die sein britischer Kollege Phil Naylor 2005 aufgestellt hatte.

"Ich habe wahrscheinlich vier Monate lang an meinem Sprint gearbeitet", sagte Jeffs gegenüber CNN. "Als ich zum ersten Mal versuchte, den Rekord zu brechen, war ich ziemlich nah dran und dachte, es wäre einfach.

Die Regel für den Rekordversuch ist laut Guinness World Records, dass das Loch mindestens 500 Meter lang sein muss. Die Uhr beginnt in dem Moment, in dem der Ball zum ersten Mal geschlagen wird, und stoppt, wenn er ins Loch fällt. Der Golfer kann in einem Cart fahren, muss aber das Loch mit so vielen Schlägern beenden, wie er zu Beginn hatte.

Jeffs zog es vor, zwischen den Schlägen zu sprinten, anstatt zu fahren, aber am Tag des Rekordversuchs ging ihm fast die Puste aus.

"Ich hatte nur drei Versuche", erklärt er. "Die ersten beiden sind mir misslungen, weil ich ein bisschen zu hart rangegangen bin."

Der Neun-Handicapper hatte gerade noch genug Kraft für einen letzten Versuch und brauchte drei Schläge, um auf das Grün zu kommen, bevor er die Uhr mit einem einfachen Tap-In stoppte, nachdem sein erster Putt nur um Millimeter am Loch vorbeigerollt war.

Als er die Nachricht vernahm, sank Jeffs vor freudiger Erschöpfung auf die Knie, bevor er von Gratulanten überhäuft wurde, darunter auch seine Frau Kelly, die die Fahne gehalten hatte.

Der neue Meilenstein bedeutet, dass britische Golfer nun den Einzel- und den Mannschaftsweltrekord halten.

Im vergangenen Oktober hatten die European-Tour-Profis Ian Poulter, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton und Matthew Southgate im Regnum Carya Golf & Spa Resort, Belek Antalya, Türkei, eine Zeit von 32,70 Sekunden erzielt.

Fit und gesund" bleiben

Jeffs ist ein begeisterter Verfechter des Speedgolfs - einer rasanten Variante des Spiels, bei der die Spieler 18 Löcher in etwa 80-90 Minuten absolvieren.

Der zweifache Familienvater hofft, dass seine neue Rekordleistung seine Töchter inspirieren und mehr Menschen dazu ermutigen wird, den Sport zu betreiben.

"Ich habe das Gefühl, dass Speedgolf das Golfspiel der Menschen verbessern und sie auch fit und gesund halten kann", sagte er.

"Ich möchte meinen Töchtern ein Vermächtnis hinterlassen und ich möchte auch, dass die Leute British SpeedGolf anerkennen. Der Sport wächst und wächst, und es gibt viele fitte Golfer, die mitmachen können".

