Bahn - Spatenstich für die Frankfurter Umlandbahnschleife

Die Western Region Tangente ist eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte im Rhein-Main-Gebiet. Nachdem im vergangenen Jahr mit dem Bau des südlichen Abschnitts begonnen wurde, wurde nun auch mit dem Projekt des nördlichen Abschnitts begonnen. Auf der rund 16 Kilometer langen Strecke von Bad Homburg über Praunheim nach Eschborn entstehen drei neue Bahnhöfe und fünf neue Brücken.

Hessischer Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hofft, an diesem Freitag (10 Uhr) in Eschborn einen symbolischen Spatenstich für diesen Bauabschnitt durchführen und die Förderentscheidungen an die Landesregierung übergeben zu können. Mit dabei waren auch Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, und Wolfgang Siefert (Grüne), Leiter des Frankfurter Verkehrsdezernats.

Die Regionaltangente West ist der erste Schritt zu einer Bahnschleife um Frankfurt. Die Gesamtlänge beträgt 52 Kilometer, davon werden 22 Kilometer im Jahr 2028 gebaut. Die Kosten des gesamten Projekts werden auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt.

