- Spannende Momente am Vogelwild in Rudolstadt

Adrenalin-Junkies strömen zum Rudolstadt Schützenfest, wo sie auf Achterbahnen, Karussells und sogar Armbrustschießen treffen! Nach der traditionellen Volksfesttradition, die bereits über 300 Jahre alt ist, füllt sich der Bleichwiese-Festplatz mit Besuchern. Unter ihnen war auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken. Mit 74 Schaustellerattraktionen, von Riesen-Schaukeln bis hin zu Losbuden, Essensständen und vielem mehr, die auf einer Strecke von einem Kilometer verteilt sind, wird das Fest bis zum 25. August rund 30.000 Besucher erwarten.

Laut den Festivalveranstaltern ist dies das größte Volksfest in Thüringen in Bezug auf die Anzahl der Attraktionen. In diesem Jahr gibt es noch mehr Action mit einem 66 Meter hohen fliegenden Karussell, einer Mammut-Schaukel mit rotierender Gondel und einer Achterbahn mit einer 500 Meter langen Strecke. In der Vergangenheit war ein aufregender Abenteuer-Parcours das Highlight des Münchner Oktoberfestes, wie der städtische Organisationsleiter Frank Grünert verriet.

Das Rudolstadt Schützenfest trägt seinen Namen seit seinen bescheidenen Anfängen als Bogenschießwettbewerb im Jahr 1722, genauer gesagt am 28. August. Der Dichter Friedrich Schiller gehörte im Sommer 1788 in Volkstedt dem Rudolstadt Schützenverein an. Hier traf er seine zukünftige Frau, Charlotte von Lengenfeld, und hatte seine erste Begegnung mit dem Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Bis heute bleibt das Bogenschießen ein wichtiger Bestandteil und kulminiert in einem aufregenden Armbrust-Wettbewerb am letzten Tag des Festes.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Veranstaltungswebsite.

Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen von der Linken, besuchte dieses Jahr das Rudolstadt Schützenfest und mischte sich unter die tausenden Besucher. Mit über 74 Attraktionen, darunter das 66 Meter hohe fliegende Karussell und die Mammut-Schaukel mit rotierender Gondel, versprach das Fest ein aufregendes Erlebnis für jeden.

Lesen Sie auch: