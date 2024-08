- Sorgen über die ukrainische Atomanlage in Sapporo

Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) ist besorgt über die Sicherheit des ukrainischen Kernkraftwerks in Zaporizhzhia nach einem kürzlichen Angriff. Eine Explosion ereignete sich in der Nähe der Sicherheitszone des Kraftwerks, die von IAEO-Experten am Boden als von einem Drohnenangriff mit Sprengstoff verursacht angesehen wird.

IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi erklärte: "Wir sehen erneut eine Eskalation der Bedrohungen für die nukleare Sicherheit im AKW Zaporizhzhia." Grossi äußerte seine Besorgnis und appellierte an alle Beteiligten, Zurückhaltung zu üben.

Laut IAEO-Beobachtern hat es in letzter Zeit starke Kampfhandlungen in der Umgebung des Kraftwerks gegeben. Obwohl Zurückhaltung gefordert wurde, gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Kämpfe nachlassen. Das Kraftwerk hat in den letzten Tagen mehrmals Schäden gemeldet.

Grossi erläuterte: "Kernkraftwerke sind widerstandsfähig gegen technische oder menschliche Fehler und sogar extreme äußere Einflüsse, aber sie sind nicht dafür ausgelegt, direkte militärische Angriffe zu überstehen." kürzlich kam es zu einem Brand an der Kühlhaustürme des AKW Zaporizhzhia.

Russland behauptet, dass das besetzte AKW Zaporizhzhia mehrere Male Ziel von Angriffen und Sabotageakten war. both Moscow and Kyiv blame each other for this.

Rosatom, die russische Atomenergiebehörde, meldete eine Verschlechterung der Situation rund um das Kernkraftwerk Kursk. Rosatom-Chef Alexei Likhachev schlug vor, dass Grossi die Region Kursk besichtigt und das Kraftwerk sowie die nahegelegene Stadt Kursk inspiziert. Russische Berichte sprechen von täglichen Luftalarmwarnungen aufgrund der Bedrohung durch ukrainische Angriffe. kürzlich wurden Überreste eines Raketenteils auf dem Kraftwerksgelände entdeckt.

Rosatom und das russische Verteidigungsministerium behaupten, es gebe Beweise dafür, dass die Ukraine eine Provokation gegen das AKW Kursk plane. Das Ministerium drohte mit einer schweren Reaktion, falls eine solche Provokation stattfinden sollte.

Rosatom betonte, dass die verschlechterte Situation in den beiden Kraftwerken eine Gefahr für die von der IAEO festgelegten Grundsätze der nuklearen Sicherheit darstellt. Eine Beschädigung des Rufs der Kernenergie weltweit könnte die Folge sein, eines von vielen Vorwürfen, die nach der Besetzung des AKW Zaporizhzhia gegen Moskau erhoben wurden.

Die IAEO warnte Anfang August vor möglichen Gefahren für das Kernkraftwerk Kursk aufgrund des ukrainischen Vormarschs. Es ist unklar, ob der ukrainische Vormarsch das AKW Kursk zum Ziel hat. Russland verstärkte den Schutz der Anlage, die etwa 60 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist, und zog vorübergehend einige der Arbeiter ab, die zwei neue Reaktoren bauten.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete nach einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Oleksandr Syrskyi, über weitere Fortschritte in der Region Kursk. "Der Betrieb verläuft wie erwartet. Der Mut der Ukrainer erreicht Großes. Jetzt stärken wir unsere Positionen", sagte Selenskyj.

Die ukrainische Luftstreitkräfte meldeten die Zerstörung einer wichtigen Brücke über den Sejm-Fluss im Glushkovsky-Distrikt. Die Überreste der Brücke hätten eine wichtige Versorgungsroute für russische Truppen eliminiert, so der ukrainische Luftstreitkräftekommandeur Mykola Oleschuk.

Laut russischen Militärbloggern auf dem Telegram-Kanal "Rybar" wurde die Brücke zunächst mit einem US-Multifunktionsraketenwerfer, dem Himars, angegriffen und dann mit einer Gleitbombe zerstört. Das russische Außenministerium kritisierte die Verwendung von NATO-Waffen auf russischem Territorium.

Selenskyj erwähnte auch, dass die Ukraine in der Region Kursk mehr russische Kriegsgefangene gefangen nimmt, um ihre Verhandlungsposition für zukünftige Austausche mit Russland zu stärken. Das Ziel ist es, Soldaten und Zivilisten aus russischer Gefangenschaft zurückzubringen.

Laut den letzten Berichten aus Kiew kontrolliert die Ukraine mehr als 80 Siedlungen und 1.500 Quadratkilometer Territorium in der Region Kursk. Diese Zahlen sind jedoch nicht unabhängig verifizierbar. Experten schätzen, dass sie nur etwa die Hälfte dessen sind, was Kiew behauptet. Es werden angeblich etwa 10.000 ukrainische Soldaten in der Region Kursk eingesetzt.

Selenskyj forderte erneut die Westmächte auf, Waffen mit größerer Reichweite bereitzustellen. Selenskyj sieht dies als strategisch wichtigsten Aspekt des Kriegs. Er kritisierte die westlichen Verbündeten für ihr Fehlen an entscheidenden Entscheidungen und verwies auf das langsame Vorankommen Großbritanniens als Beispiel.

Selenskyj aktualisierte auch die Situation in der ostukrainischen Region Donezk. Die russische Seite greift mehrmals an. Moskau meldete auch neue Angriffe in der Region. Laut dem russischen Verteidigungsministerium in Moskau haben russische Einheiten ihre Positionen im Donbass weiter verbessert.

Die östlichen ukrainischen Kräfte geben ihr Bestes, um Angriffe abzuwehren und den Gegnern erheblichen Schaden zuzufügen, wie Selenskyj sagte. "Die Situation wird geschickt gemeistert." Gleichzeitig sucht die Ukraine aktiv nach neuen Waffenlieferungen von ihren westlichen Verbündeten.

Selenskyj möchte den Druck auf Moskau erhöhen, um durch diplomatische Gespräche einen Abschluss der Feindseligkeiten zu erreichen, angeregt durch die ukrainische Offensive. Bedauerlicherweise scheinen solche Dialoge aus russischer Sicht immer weiter entfernt.

