Sophia Popov, der neue Star des Golfsports, ist der lebende Beweis dafür, dass man seine Träume niemals aufgeben sollte

Ende letzten Monats gelang ihr im schottischen Royal Troon ein Sieg für die Ewigkeit, als sie die AIG Women's Open mit zwei Schlägen Vorsprung gewann. Und das Bemerkenswerteste an diesem emotionalen Wechselbad der Gefühle war ihr Sieg. Sie lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 304 der Weltrangliste.

Popov - die in den USA geboren wurde - hatte vor den diesjährigen Open weder auf der LPGA Tour noch auf der Ladies European Tour gewonnen. Sie verlor ihre Tourkarte und dachte kurzzeitig daran, den Sport ganz aufzugeben.

Nur wenige, die ihren Sieg miterlebt haben, werden wahrscheinlich ihre Siegesrede vergessen, in der Popov die Tränen zurückschlug, um über den unwahrscheinlichsten aller Siege zu reflektieren.

"Jedes Mal, wenn ich mit jemandem spreche und er mich nach den letzten fünf oder sechs Jahren fragt, kommen mir die Tränen, weil es ein solcher Kampf ist, den ich nicht einmal in Worte fassen kann", so Popov gegenüber CNN Sport.

Die Hürden des Lebens überwinden

Und "Kampf" ist noch milde ausgedrückt, wenn man bedenkt, was sie alles im Leben überwinden musste.

Sie hat eine Hürde nach der anderen überwunden, vor allem die Borreliose und die drei Jahre, die es dauerte, bis die Diagnose gestellt wurde.

"In den letzten Jahren gab es Wochen, in denen ich tagelang nicht aus dem Bett kam", erzählt die 27-Jährige.

"Es fühlte sich fast so an, als hätte ich Mono und sechs verschiedene Krankheiten gleichzeitig. Ich wusste nicht einmal, was los war. Ich hatte Magenprobleme. Ich hatte kein Gefühl mehr in meinen Armen und Beinen. Und einfach nur seltsame Symptome, bei denen ich nicht wusste, was ich tun sollte, und die Ärzte wussten nicht, was sie tun sollten."

Es hat Sophia viel Arbeit und Hingabe gekostet, um an diesen Punkt in ihrem Leben zu gelangen. Sie verbrachte unzählige Stunden damit, zu recherchieren und herauszufinden, wie man am besten nicht nur gesund wird, sondern auch gesund bleibt.

"Ich achte einfach sehr auf meine Ernährung und darauf, wie ich trainiere und wie viel Zeit ich mir für Meditation, Yoga und all diese Dinge nehme", fügte Popov hinzu.

"Es ist einfach schön zu sehen, dass ich fünf Wochen lang da draußen sein und nach der fünften Woche ein Turnier gewinnen konnte. Das ist das Ergebnis harter Arbeit und eines extrem harten Trainings."

Golf in der Ära von Covid-19 bedeutet, dass es keine Fans auf dem Platz gibt, aber Popov konnte ihren großen Sieg in Schottland wenigstens mit jemand ganz Besonderem teilen - ihrem Caddie und Freund Maximilian Mehles, der sie auf dem ganzen Weg begleitet hat.

"Ich glaube, dass die Tatsache, dass ich die ganze Erfahrung in dieser Woche mit ihm teilen konnte, es noch viel emotionaler gemacht hat, weil er alles mit mir durchgemacht hat", sagt Popov.

"Wir sind jetzt seit sechs Jahren zusammen, also hat er wirklich alles gesehen. All die gesundheitlichen Probleme, einfach alles. All die harte Arbeit und der Versuch, zurückzuschlagen. Er weiß, wie viel mir das bedeutet, und ich glaube, es bedeutet ihm auch so viel."

Ein karrierebestimmender Moment für Popov? Ja, ohne Zweifel, aber man darf nicht erwarten, dass es sie verändert.

Den Siegerscheck in Höhe von 675.000 Dollar bezeichnet sie als "finanzielles Polster", und sie merkt schon jetzt, wie viel mehr Medienaufmerksamkeit sie in Zukunft bekommen wird.

"Es hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert, aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass es mich nicht verändert hat, denn das ist das größte Ziel", sagte sie.

Fast aufgegeben

Popov sagt, sie sei "sehr nahe dran" gewesen, den Sport aufzugeben, und verriet, dass sie bei vier oder fünf verschiedenen Gelegenheiten mit ihrer Familie darüber gesprochen habe.

"Ich wollte mein Masters machen. Ich habe mir letztes Jahr etwa 10 bis 15 Programme angesehen. Und das Gleiche habe ich auch getan, was Jobs und Bewerbungen angeht.

"Wenn ich jetzt in meinen LinkedIn-Account schaue, denke ich mir, ich hätte das vielleicht ein bisschen aufräumen sollen, aber das muss ich jetzt nicht mehr, also ist es in Ordnung!"

Doch nicht alles lief glatt für Popov, der in der Weltrangliste auf Platz 24 geklettert ist und nun neben Bernhard Langer und Martin Kaymer zu den deutschen Majorsiegern gehört.

Major-Siege führen zu einer fünfjährigen Ausnahmegenehmigung auf der LPGA-Tour, aber da die Majors in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden, wird diese für Popov erst 2021 beginnen.

Die LPGA-Regeln für die kommende Saison bedeuten auch, dass Popov für das nächste Major - die am 10. September beginnende ANA Inspiration - nicht spielberechtigt ist, weil sie zum Zeitpunkt ihres Triumphs in Troon noch kein "vollwertiges" Tourmitglied war.

Diese Entscheidung hat zu breiter Kritik geführt.

"Das ist die Regelung, mit der wir die Saison begonnen haben", sagte LPGA-Commissioner Mike Whan in einem am Freitag veröffentlichten Video-Statement. "Damit werden wir die Saison beenden."

Whan fügte hinzu, dass er die Regeln und Einschränkungen am Ende der Saison neu bewerten werde, wie er es jedes Jahr tut.

Deine Träume können wahr werden

Ihre Lebensgeschichte ist, gelinde gesagt, inspirierend. Jetzt ist es die Inspiration anderer, die sie motiviert.

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass man, egal ob man Golfer oder Nicht-Golfer ist, nie weiß, wann es passieren wird.

"Bei manchen Leuten passiert es früher. Bei manchen Menschen passiert es später. Niemand kann dir im Voraus sagen, wann es soweit ist, es gibt keinen Zeitplan für das Leben. Deine Träume können irgendwann in Erfüllung gehen. Du musst nur an sie glauben und darfst nicht aufgeben."

Bevor das Interview endet, bleibt noch Zeit für eine letzte Frage. Wo ist die begehrte Trophäe, die sie gerade in Schottland gewonnen hat? Wie sich herausstellt, steht er direkt neben ihr. Und glauben Sie nicht, dass sie ihn in nächster Zeit aus der Hand geben wird!

"Ich möchte ihn wirklich nicht aus der Hand geben. Ich lasse ihn an keinem Tag aus den Augen, und das erste, was ich morgens nach dem Aufwachen mache, ist, ihn in die Hand zu nehmen und mich daran festzuhalten, weil ich ihn nicht hergeben will", sagte sie.

Quelle: edition.cnn.com