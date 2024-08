So erreichen Sie Ihr persönliches, abgeschiedenes Paradies.

Von einem eigenen Inselparadies zu träumen, ist vielleicht nicht so abwegig, wie man denken könnte. Doch bevor man sich kopfüber in dieses Vorhaben stürzt, gibt es einige Aspekte, die potenzielle Käufer im Auge behalten sollten.

Stellen Sie sich vor: makellose weiße Strände, kristallklares Wasser, frei von lästigen Touristen oder ein gemütliches Refugium inmitten unberührter Wildnis. Diese Inseloase ist der Traumurlaubsort für viele Deutsche. Und warum nicht das eigene persönliche Paradies daraus machen? Was viele nicht wissen: Der Erwerb einer Insel muss nicht ein unerreichbarer Traum bleiben. Man braucht nicht zwangsläufig den Status eines Prominenten oder das Bankkonto eines Millionärs - obwohl es sicherlich nicht schaden würde. Beim Kauf einer Insel gibt es jedoch einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen.

Der Berliner Unternehmer Karsten Kossatz hatte lange davon geträumt, seine eigene Insel zu besitzen, hielt dies jedoch für unerreichbar. "Ich dachte, ich könnte mir eine Insel leisten, wenn ich alt und reich bin", sagte Kossatz, Gründer von No Venture Studio, "Capital". Doch er discovered, dass es erschwingliche Optionen in Nordeuropa gibt. "Es gibt viele Inseln, die so viel kosten wie eine Berliner Wohnung", gab Kossatz zu. "Dann muss man eine Entscheidung treffen."

Der Erwerbsprozess, so Kossatz, ähnelt dem Kauf eines Hauses oder einer Wohnung. Er engagierte einen Inselmakler, Farhad Vladi aus Hamburg, der weltweit und in allen Preisklassen tätig ist. Aktuell ist beispielsweise eine 9 Hektar große Insel an der Küste von Nova Scotia, Kanada, für rund 87.000 Euro zum Verkauf angeboten, während eine größere 174 Hektar große Insel in den Bahamas für 45 Millionen Dollar angeboten wird.

Um herauszufinden, ob ein Preis angemessen ist, kann es hilfreich sein, ähnliche Quadratmeterpreise auf dem Festland oder die Verkaufspreise benachbarter Inseln zu recherchieren. Faktoren wie Lage, Größe und Erreichbarkeit spielen bei der Festlegung des Inselwerts eine Rolle. Gibt es sichere Ankerplätze für ein Boot? Gibt es eine bestehende Struktur oder sind Baupläne erlaubt?

Inselmakler wie Vladi sind da, um diese Fragen zu beantworten. Vladi, ein Pionier auf dem Markt für private Inseln und einer der erfolgreichsten Inselmakler, sorgt dafür, dass die Inseln, die er vertritt, "rechtlich sauber" sind, was bedeutet, dass sie klare Eigentumsdokumente und keine rechtlichen Probleme mit den Behörden haben. Er berücksichtigt auch andere Faktoren: "Sie müssen politisch und klimatisch stabil sein. Es muss eine Baugenehmigung geben. Die Insel muss leicht mit dem Boot oder Hubschrauber erreichbar sein. Und das nächste Krankenhaus sollte nicht mehr als 90 Minuten entfernt sein."

Brittany oder Kanada?

Wenn die Insel ohne Hütte oder Brunnen geliefert wird, muss zunächst einige Infrastruktur geschaffen werden. "Die Insel bewohnbar zu machen, dauert nicht länger als sechs Monate", sagt Vladi zu "Capital". Dies kann den Bau einer Hütte sowie die Einrichtung von Energie- und Wasserversorgung beinhalten. In Kanada beispielsweise können Blockhütten und Tiny Homes sehr günstig erworben werden, was sie zu einer idealen Wahl für das Inselleben macht.

Bei der Entscheidung, wo man sein eigenes Inselparadies errichten möchte, spielt die Lage eine wichtige Rolle. Vladi schlägt vor, die bevorzugten Reise- und Urlaubszeiten zu berücksichtigen. Zum Beispiel Irland, Brittany oder Kanada im Juli oder August und die Karibik im Winter oder Frühling.

Der Kauf einer privaten Insel geht mit zusätzlichen Kosten einher, wie Notarkosten, Grundbuchgebühren, Maklerprovisionen und Grunderwerbsteuer. Während diese Kosten je nach Land variieren können, gibt es auch Vorteile. Zum Beispiel ist die Grunderwerbsteuer in Kanada deutlich niedriger als in Deutschland.

"Es ist alles Wildnis"

Die laufenden Kosten, wie Grundsteuer und Versicherung, variieren je nach Land. Der Unternehmer Kossatz hat nach dem Kauf seiner finnischen Insel nur wenige Verpflichtungen. "Es gibt keinen Garten, um den ich mich kümmern muss. Es ist alles Wildnis", erklärt Kossatz. "Wenn ich gehe, packe ich meine Sachen und kann ein paar Monate wegbleiben."

Dennoch bringt das Inselbesitz einige logistische Herausforderungen mit sich. Es dauert etwa eine Stunde, um die nächste Insel zu erreichen - und dann das Festland, wenn alles nach Plan verläuft. "Man muss alles, was man braucht, selbst mitbringen, und wenn man etwas vergisst, dauert es einen halben Tag, um zurück in die Zivilisation zu kommen."

Für diejenigen, die vom Inselleben träumen, aber noch nicht bereit sind, den Sprung zu wagen, gibt es immer die Option, zunächst eine Insel zu mieten.

Dieser Artikel wurde erstmals auf capital.de veröffentlicht

Lesen Sie auch: