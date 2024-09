Sind Trampoline für Kinder sicher, wie es ein medizinischer Experte erklärt hat?

Es ist vielleicht überraschend, dass die führende pädiatrische Organisation des Landes die Verwendung von Trampolinen zu Hause stark abrät, wie die amerikanischen Akademie der Pädiatrie zeigt. Sie liefert Daten über schwere Verletzungen, wie z.B. those, die das Rückenmark betreffen und zu dauerhaften neurologischen Schäden führen können.

Trotz der Beliebtheit von Trampolinen bei Spielverabredungen und Partys in kommerziellen Einrichtungen sind viele Familien sich der damit verbundenen Risiken nicht bewusst. Verletzungen können auf verschiedene Weise auftreten, z.B. durch Kollisionen, falsche Landungen, Stürze und Aufprallen auf den Rahmen oder die Federn des Trampolins. Daher ist es wichtig zu verstehen, wer gefährdet ist und welche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden können, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

Um Licht in diese Fragen zu bringen, habe ich mit Dr. Leana Wen gesprochen, einer Expertin im Gesundheitswesen und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Dr. Wen ist Notfallärztin und klinische Mitarbeiterin an der George Washington University sowie ehemalige Gesundheitskommissarin von Baltimore.

CNN: Wie gefährlich ist die Verwendung von Trampolinen für Kinder?

Dr. Leana Wen: Zwischen 2009 und 2018 wurden über 800.000 Verletzungen im Zusammenhang mit Trampolinen gemeldet, wie eine Studie aus dem Jahr 2022 in der Zeitschrift "Pediatric Emergency Care" zeigt. Mehr als 36.000 dieser Fälle erforderten eine stationäre Behandlung, wobei mehr als ein Drittel Knochenbrüche aufwiesen. Die häufigsten Verletzungsstellen waren Arme und Beine, obwohl mehr als ein Fünftel der Kinder Kopf- und Halsverletzungen, einschließlich Gehirnerschütterungen, erlitten.

Kinder können auf Trampolinen auf verschiedene Weise verletzt werden. Sie können miteinander kollidieren, wenn sie gleichzeitig springen, falsch landen oder gefährliche Manöver wie Saltos oder Purzelbäume ausführen. Wenn das Trampolin erhöht ist, können Kinder herunterfallen und sich auf dem Boden verletzen. Sie können auch auf die Federn oder den Rahmen stoßen oder miteinander kollidieren, wenn mehrere Springer anwesend sind.

Im Jahr 2012 gab die amerikanische Akademie der Pädiatrie eine starke Empfehlung gegen die Freizeitnutzung von Trampolinen für Kinder ab. Diese Empfehlung wurde 2020 erneuert, da die Häufigkeit von Verletzungen hoch ist und das Risiko schwerer, irreversibler Verletzungen, einschließlich dauerhafter neurologischer Schäden durch Kopf- und Halsverletzungen, besteht.

CNN: Gibt es spezifische Faktoren, die mit höheren Verletzungsraten in Verbindung stehen, und sind bestimmte Kinder anfälliger für Verletzungen?

Wen: Ja, laut AAP. Das Springen mit mehreren Personen auf demselben Gerät erhöht das Verletzungsrisiko, insbesondere für kleinere Personen. Daher empfiehlt die AAP, dass höchstens ein Springer gleichzeitig auf der Matte springen sollte, wenn ein Trampolin verwendet wird.

Darüber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass Kinder im Alter von 5 Jahren und jünger ein höheres Risiko für Frakturen und Luxationen durch Trampolinverletzungen haben. Die AAP rät davon ab, dass Kinder unter 6 Jahren Trampoline verwenden.

Außerdem bergen Saltos und Purzelbäume ein Risiko für Kopf- und Halsverletzungen und sollten in Freizeiteinrichtungen vermieden werden. Wenn Kinder jedoch Trampolinspringen als Teil eines strukturierten Sportsprogramms erlernen, sollten Eltern sicherstellen, dass qualifizierte Trainer zur Verfügung stehen, um diese Fähigkeiten zu entwickeln.

Obwohl einige Menschen glauben, dass Polster und Einzäunungen Verletzungen verhindern können, hat die AAP berichtet, dass diese Maßnahmen ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln können. Polster und Netze können helfen, sollten jedoch in gutem Zustand sein. Außerdem sollte das Trampolin auf dem Boden stehen, da Stürze vom Trampolin ebenfalls zu Verletzungen führen können.

CNN: Ist es sicherer, ein Trampolin zu Hause zu verwenden oder eine kommerzielle Einrichtung wie einen Trampolinpark zu besuchen?

Wen: both options carry certain risks.

A 2020 meta-analysis found that injuries at trampoline parks had a higher likelihood of requiring surgery than home trampoline use. Additionally, the risk of surgery was six times higher for injuries associated with full-sized trampolines compared to those connected to mini-sized trampolines.

In 2023, a study published in the journal Pediatrics reported that 11% of injuries at trampoline parks were severe. Overall, injuries occurred at a rate of 1.14 per 1,000 jumper hours at the parks.

Other research suggests that the increase in trampoline injuries is due to the growing popularity of these commercial venues. Commercial facilities are often crowded, which can result in multiple jumpers at once, increasing the likelihood of injuries. Furthermore, the commercial equipment allows jumpers to reach higher heights, potentially leading to more severe falls and injuries.

Parents should be aware that both home and commercial use of trampolines carry risks. Exercise caution and be well-informed about the potential dangers.

If you're heading to someone's house with a backyard trampoline, have a good look at the equipment first before letting your kid jump. It's safer if the bouncing area is near the ground and away from other objects like trees and walls. Keep an eye out for worn-out nets, pads, hooks, and springs that are sticking out.

When visiting a trampoline park, try to avoid crowded times to lower the chance of collisions. Stay close to your kid and advise them against attempting dangerous stunts like flips. If they're keen on learning gymnastics moves, it's better to enroll them in organized sports programs where they can learn safely under professional supervision.

Be on the lookout for toddlers, especially those under 6. They should generally stay away from trampolines. If you have a trampoline at your house, make sure to review your home insurance policy to cover any guests who might get injured.

CNN: Angesichts all dessen, würdest du deinen Kindern erlauben, Trampoline zu verwenden?

Wen: Nach der Behandlung zahlreicher Patienten, die durch Trampoline verletzt wurden, verstehe ich ihre Risiken vollkommen. Es ist jedoch schwierig, Trampoline completely zu vermeiden, da sie sehr beliebt sind.

Unsere Familie hat sich für eine Strategie der Schadensbegrenzung entschieden. Wir erkennen die Risiken, die mit dem Freizeitspringen auf Trampolinen verbunden sind, und bemühen uns, den Schaden zu verringern, indem wir die Häufigkeit begrenzen und die risikoreichsten Aktivitäten reduzieren.

Wir haben kein Trampolin zu Hause und versuchen, Spielverabredungen in Häusern mit Trampolinen so weit wie möglich zu vermeiden. Wenn unsere Kinder doch in Häuser mit Trampolinen gehen, versuchen wir, sie davon fernzuhalten. Wenn sie unbedingt darauf springen wollen, achten wir genau auf sie und lassen sie nacheinander springen.

Die schwierigste Situation zu bewältigen ist, wenn sie zu Geburtstagsfeiern bei kommerziellen Einrichtungen mit Trampolinen eingeladen werden. Es ist schwierig, von Kindern zu erwarten, dass sie auf diese Gelegenheiten verzichten. In solchen Fällen legen wir im Voraus strenge Regeln fest, wie zum Beispiel keine Saltos, im Sichtfeld eines Erwachsenen bleiben und den Trampolinbereich verlassen, wenn größere Kinder in der Nähe sind.

Jede Familie hat unterschiedliche Risikotoleranzgrenzen. Wichtig ist, die Risiken zu kennen, um eine informierte Entscheidung treffen und die Risiken dort minimieren zu können, wo es möglich ist.

Obwohl Dr. Leana Wen aufgrund der hohen Verletzungsgefahr von Trampolinen zu Hause abrät, erkennt sie an, dass es schwierig sein kann, ihnen completely aus dem Weg zu gehen, da sie sehr beliebt sind. Um den Schaden zu minimieren, plädiert sie für eine Strategie der Schadensbegrenzung, wie zum Beispiel die Begrenzung des Trampolinverwendungs, die Vermeidung von risikoreichen Aktivitäten und die Einhaltung strenger Regeln bei Partys in kommerziellen Einrichtungen. Die Förderung von Wohlfühlaktivitäten, die die körperliche Fitness und Sicherheit priorisieren, wie strukturierte Sportprogramme, könnten eine bessere Alternative für die Freude und das allgemeine Wohlbefinden der Kinder sein.

