Sind Chinas Aktionen im Südchinesischen Meer ein Vorbote für die Zukunft Taiwans?

Im Jahr 2016 erklärte der Ständige Schiedshof in Den Haag, dass die Untiefe den Philippinen gehöre und dass China keine Rechtsgrundlage habe, um historische Rechte auf den Großteil des Südchinesischen Meeres zu beanspruchen.

Peking hat daraufhin aggressiv gehandelt, um seine öffentliche Ablehnung des Gerichtsurteils zu unterstreichen, und den Bau zahlreicher künstlicher Inseln mit militärischen Einrichtungen vorangetrieben, um seine Behauptung der Kontrolle über fast das gesamte Südchinesische Meer zu untermauern.

Chinas wichtigstes Instrument bei all dem ist seine riesige Küstenwache - die größte derartige Streitmacht der Welt.

Schiffe der chinesischen Küstenwache haben philippinische Schiffegerammt, mit Wasserwerfern angegriffen oder sind auf andere Weise gewaltsam gegen sie vorgegangen, um die Sierra Madre mit Nachschub zu versorgen oder zu reparieren und so zu verhindern, dass sie bei schwerem Wetter und rauer See auseinanderbricht - eine Entwicklung, die Manilas anhaltenden Einfluss auf die Zweite Thomas-Scholle ernsthaft untergraben würde.

Dieser verzweifelte philippinische Wettlauf gegen die Zeit hat die Aufmerksamkeit der Vereinigten Staaten auf sich gezogen, deren zunehmend enge Beziehungen zu Ferdinand Marcos Jr., dem neuen pro-amerikanischen Führer der Philippinen, Pläne für eine Ausweitung des amerikanischen Zugangs zu Militärbasen auf dem philippinischen Festland beinhalten.

Wie Präsident Biden am 26. Oktober erklärte, "ist die Verpflichtung der USA zur Verteidigung der Philippinen unumstößlich. Jeder Angriff auf philippinische Flugzeuge, Schiffe oder Streitkräfte" würde automatisch das gegenseitige Verteidigungsabkommen Washingtons mit Manila auslösen.

Doch das chinesische Verhalten birgt eine tiefere Bedrohung.

Wie der philippinische Fall zeigt, setzt Peking seine massive Küstenwache seit langem als Machtinstrument ein, nicht nur im Südchinesischen Meer , sondern auch anderswo, indem es internationale Normen ignoriert, Fakten auf dem Boden (oder auf dem Meer) schafft und bis an die Grenzen geht, während es andere herausfordert, zurückzuschlagen.

Und einige Analysten glauben, dass China bald damit beginnen könnte, die Küstenwache einzusetzen, um den Druck auf Taiwan zu erhöhen, die demokratische Insel, die Peking unter seine Kontrolle zu bringen geschworen hat, wenn möglich durch Überredung und wenn nötig mit Gewalt.

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan am 13. Januar.

Sollte die regierende Demokratische Fortschrittspartei der Insel, die Taiwan de facto als souveränen Staat und nicht als Teil Chinas betrachtet, zum dritten Mal in Folge die Präsidentschaftswahlen auf der Insel gewinnen - sie hat in Umfragen einen kleinen Vorsprung -, werden die Chancen auf eine harte chinesische Reaktion erheblich steigen.

Und selbst wenn die China-freundlichere Kuomintang (KMT) am 13. Januar einen Sieg davonträgt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie die chinesischen Erwartungen an eine rasche Annäherung an das Festland erfüllt, was die Chancen für ein weiteres chinesisches Muskelspiel erhöht.

Diese Art von Druck würde eine außerordentlich schwierige Herausforderung für Taiwan und die US-Marine darstellen, zumal die Küstenwache nun durch ein chinesisches Gesetz unterstützt wird, das ihr erlaubt, in Gewässern, die China für sich beansprucht, tödliche Gewalt anzuwenden.

"Wenn eines Tages Schiffe der chinesischen Küstenwache in der Nähe Taiwans auftauchen - und sie können bis zu 10.000 Tonnen wiegen - was tun die USA oder Taiwan dann?", fragt der ehemalige taiwanesische Verteidigungsminister Andrew Yang. "Es ist die Küstenwache, nicht die Marine. Sie geben keinen einzigen Schuss ab. Feuern die USA oder Taiwan zuerst?"

Die Küstenwache macht es der Kommunistischen Partei Chinas auch leichter, andere Zwangsmittel einzusetzen, die sie bisher noch nicht genutzt hat, einschließlich Maßnahmen, die ausländische Unternehmen, die in Taiwan Geschäfte machen, direkt bedrohen könnten.

Dazu gehören Maßnahmen, die ausländische Unternehmen, die auf der Insel tätig sind, direkt bedrohen könnten. Solche Schritte könnten darin bestehen, dass ausländische Schiffe, die die Insel anlaufen, zunächst Zollkontrollen in nahe gelegenen chinesischen Häfen durchlaufen, oder dass ausländische Fluggesellschaften, die taiwanesische Flughäfen anfliegen, zunächst Flugpläne bei den chinesischen Behörden einreichen.

Die Möglichkeit, dass chinesische Schiffe irgendwann ausländische Handelsschiffe auf hoher See inspizieren, um ihre Ansprüche auf Taiwan zu unterstreichen, könnte durchaus dazu führen, dass internationale Versicherer die Tarife für Seeversicherungen an die Einhaltung der sich entwickelnden chinesischen Anforderungen knüpfen, wodurch zusätzlicher rechtlicher, politischer und finanzieller Druck auf ausländische Unternehmen, die in Taiwan tätig sind, ausgeübt wird - während gleichzeitig Taiwans Bemühungen, die politische Trennung von China aufrechtzuerhalten, immer weiter untergraben werden.

Peking hat bereits fast täglich Luft- und Seeoperationen in Taiwans selbst erklärter Luftverteidigungsidentifikationszone durchgeführt. Im September wurde an einem einzigen Tag die Rekordzahl von 103 Flugeinsätzen durchgeführt.

In jüngster Zeit sind chinesische Flugzeuge über Taiwan geflogen und haben zunehmend die inoffizielle "Mittellinie" der Straße von Taiwan überflogen, die die beiden Seiten voneinander trennen soll, um die Gefahr eines versehentlichen Zusammenstoßes zu verringern.

Peking hat auch US-Schiffe in der Meerenge herausgefordert, darunter ein Vorfall im Juni, bei dem ein Kriegsschiff der Volksbefreiungsarmee einem US-Lenkwaffenzerstörer, der zusammen mit einer kanadischen Fregatte die Meerenge durchquerte, über den Bug fuhr und bis auf 150 Meter an ihn herankam. Im September führte Chinas erster im eigenen Land gebauter Flugzeugträger, die Shandong, Operationen südlich und dann nördlich von Taiwan durch.

Diese so genannten "Grauzonen-Aktivitäten" haben bisher dazu geführt, dass China im Südchinesischen Meer die Oberhand behalten hat. Die Situation könnte bald einen Punkt erreichen, an dem Taiwans Freunde und Verbündete sich der Herausforderung stellen müssen, ob sie sich in und um die demokratische Insel als ebenso effektiv erweisen werden.

Peter Enav ist Herausgeber des Taiwan Strait Risk Report und ehemaliger Büroleiter der Associated Press in Taipeh. Mike Chinoy ist beratender Redakteur des Taiwan Strait Risk Report und ehemaliger leitender Asienkorrespondent von CNN.

