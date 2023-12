Simona Halep scheitert bei den French Open an Teenagerin Amanda Anisimova

Man könnte ihren atemberaubenden Sieg über Titelverteidigerin Simona Halep bei den French Open am Donnerstag als klinisch bezeichnen.

Die 17-jährige Amerikanerin wurde die jüngste Halbfinalistin des Turniers seit 13 Jahren, als sie Halep mit chirurgischer Präzision in einer Stunde und acht Minuten auf dem Court Philippe Chatrier mit 6:2, 6:4 ausschaltete. Dieses Ergebnis lässt die Möglichkeit offen, dass zum ersten Mal seit 1999 wieder ein Grand-Slam-Finale bei den Frauen stattfindet.

Denn im anderen Halbfinale am Freitag trifft die 19-jährige Marketa Vondrousova auf Johanna Konta.

"Ich kann das Ergebnis heute wirklich nicht glauben", sagte Anisimova gegenüber Reportern. "Die Gelegenheit zu bekommen, gegen Simona zu spielen, ist unglaublich, aber wie es endete, ist für mich noch verrückter."

Die Nummer 51 der Weltrangliste muss sich zunächst gegen die an Nummer acht gesetzte Ashleigh Barty durchsetzen, nachdem die aufstrebende Australierin durch einen 6:3, 7:5-Sieg über Madison Keys in einem Match auf dem Suzanne Lenglen Court, das fast zur gleichen Zeit endete, zum ersten Mal ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht hat.

Die Spiele wurden auf Donnerstag verschoben, ebenso wie die beiden verbleibenden Viertelfinalspiele der Männer, da der Regen am Vortag alle Spiele in Paris unterbrochen hatte.

Auch diese Herrenmatches endeten als klare Angelegenheiten, da der Weltranglistenerste Novak Djokovic den fünftplatzierten Alexander Zverev mit 7:5 6:2 6:2 schlug und der Finalist von 2018, Dominic Thiem, den Russen Karen Khachanov mit 6:2 6:4 6:2 besiegte.

Ein arbeitsreicher Freitag steht bevor

Djokovic und Thiem stehen sich am Freitag in einem spannenden Halbfinale gegenüber, doch die Hauptattraktion ist Rafael Nadal gegen Roger Federer.

Aufgrund des Regens, der den Zeitplan durcheinander gebracht hat, werden die beiden Halbfinalspiele der Frauen in Paris ab 11 Uhr außerhalb des Center Courts ausgetragen. Die Entscheidung ist sowohl unfair als auch unangemessen", so WTA-CEO Steve Simon.

"Die vier Frauen, die so gut gespielt und es bis hierher geschafft haben, haben ihr Recht verdient, auf der größten Bühne zu spielen", sagte er in einer Erklärung. "Wir glauben, dass andere Lösungen möglich gewesen wären, die sowohl für die Fans als auch für alle Spielerinnen von Vorteil gewesen wären."

Die Organisatoren, die darauf bedacht sind, das Turnier pünktlich zu beenden, werden die ominöse Wettervorhersage vom Freitag, die zeitweiligen Regen vorhersagt, nicht beachten wollen.

Anisimovas geschmeidige Power bei größtenteils sonnigen Bedingungen, insbesondere ihre Rückhand, verwirrte Halep, deren Versuch, die erste "Back-to-Back"-Siegerin seit Justine Henin zu werden, die 2008 dreimal in Folge gewann, ins Stocken geriet.

Sie zeigte eine enorme Gelassenheit, ließ sich auch durch Haleps Aufholjagd im zweiten Satz nicht aus der Ruhe bringen und wählte selten einen falschen Schlag.

Anisimova schlug beeindruckende 25 Winner und nur 24 unerzwungene Fehler gegen eine der besten Spielerinnen der Welt, und das auf einem Sandplatz, der die Zahl der Fehler oft in die Höhe treibt. Im vergangenen Jahr verpasste sie die Sandplatzrunde wegen einer Fußverletzung.

"Sie ist einfach unglaublich", sagte US-Fed-Cup-Kapitänin Kathy Rinaldi gegenüber CNN Sport. "Wir kennen sie, seit sie sieben Jahre alt ist. Sie hat sich immer hervorgetan und hatte große Qualitäten, um ein Champion zu werden, und ich denke, das hat sich heute gezeigt.

"Sie ist einfach sehr zäh. Sie ist natürlich auch eine sehr talentierte Spielerin, aber sie ist auch mental sehr stark und zäh."

Die Junioren-Finalistin der French Open 2016 ließ ihren Schläger fallen, nachdem sie beim ersten Matchball mühelos eine herrliche Rückhand über die Linie geschlagen hatte, hat aber in den letzten zwei Wochen keinen Satz gegen Vondrousova abgegeben.

"Die Rückhand war schon immer überragend", sagte Rinaldi, die 1986 den siebten Platz in der Weltrangliste erreichte. "Es ist ein wunderschöner Schlag, einfach herrlich. Sie ist phänomenal. Was kann man sonst noch sagen?"

In der vierten Runde hatte Halep die 18-jährige Junioren-Wimbledonsiegerin Iga Swiatek in 45 Minuten besiegt, doch am Donnerstag war es tatsächlich ein Teenager, der die Rumänin bezwang.

Sieben Spiele in Folge

Halep erholte sich nie ganz davon, dass sie beim Stand von 2:2 im ersten Durchgang sieben Spiele in Folge verlor, obwohl die ehemalige Nummer 1 der Welt beim Stand von 4:4 im zweiten Durchgang eine Breakchance hatte.

Anisimova blieb in diesem Spiel dran und verwandelte ihren Matchball nach einem Doppelfehler von Halep.

Trotz der Niederlage zeigte sich Halep nicht enttäuscht von ihrem Turnier.

"Ich denke, dass ich heute alles getan habe, was ich konnte, und dass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin", sagte sie. "Es ist gar nicht so schlecht, bei einem Grand Slam ins Viertelfinale zu kommen. Als Titelverteidigerin war der Druck groß."

Sie gab zu, dass sie nervös war - nicht, weil sie die große Favoritin im Viertelfinale war, sondern weil sie so gut spielte.

"Vielleicht waren meine Erwartungen an mich heute zu hoch", sagte Halep. "Vielleicht konnte ich mit der Spannung in meinem Körper nicht umgehen, so dass ich nicht mein Bestes spielen und mich nicht auf meinem besten Niveau bewegen konnte."

Anisimovas Eltern sind aus Russland in die USA gezogen - wie auch die Eltern von Maria Sharapova und Sofia Kenin, die Serena Williams in der dritten Runde schlug. Damit wollte sie ihrer älteren Schwester Maria, die an der Universität von Pennsylvania Tennis spielt, mehr Möglichkeiten bieten.

Barty wandte sich dem Kricket zu

Wie Anisimova war auch Barty einst eine Top-Juniorin, doch ihre Karriere schien beendet, als sie sich 2014 vom Tennissport zurückzog. Es hatte ihr keinen Spaß mehr gemacht.

Danach spielte sie professionell Cricket - sie ist immer noch ein Cricket-Fan und verfolgt die Weltmeisterschaft in England - und kehrte 2016 zum Tennis zurück.

Seitdem hat sich ihr Ranking jedes Jahr verbessert. Selbst wenn sie gegen Anisimova verliert, wird Barty auf einen neuen Karrierehöchststand von Platz vier aufsteigen, nachdem sie im Doppel sogar Fünfte war.

"Ich bin als Mensch und natürlich auch als Spielerin gewachsen", sagte Barty. "Aber ich hatte auch einige herzzerreißende Momente. Ich hatte auch einige erstaunliche Momente. Alles in allem habe ich jede einzelne Minute genossen.

"Ich glaube, das war das Wichtigste, dass ich kein bisschen Reue empfunden habe. Als ich zurückkam, hatte ich das Gefühl, dass es meine Entscheidung war, wir haben es auf meine Weise gemacht, und ja, das zahlt sich aus."

Die 23-Jährige verfügt über ein vielseitiges Spiel, einschließlich eines genialen Rückhand-Slice, der schon erfahrenere Gegnerinnen als Anisimova aus dem Konzept gebracht hat.

Sie werden zum ersten Mal aufeinander treffen.

"Ich denke, ich werde mich heute Abend mit meinem Trainer zusammensetzen und versuchen, einen Spielplan auszuarbeiten, um herauszufinden, wie ich gegen sie effektiv sein kann und wie mein Tennis gegen sie effektiv sein kann, um dann morgen herauszukommen und zu versuchen, mein Bestes zu geben", sagte Barty.

Quelle: edition.cnn.com