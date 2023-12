Simona Halep sagt, sie habe während ihrer French-Open-Niederlage eine Panikattacke erlebt

Halep, die 2018 in Roland Garros ihren ersten Major-Titel gewann, schien das Spiel am Donnerstag unter Kontrolle zu haben, als sie den ersten Satz gewann und zu Beginn des zweiten Satzes ein Break vorlegte.

Doch die Teenagerin Zheng erholte sich und holte sich den zweiten Satz und ging im dritten Satz früh in Führung.

Halep, die mit ihrer Atmung zu kämpfen schien, rief im letzten Satz zweimal den Trainer zu Hilfe, als sie mit 6:2, 2:6, 1:6 verlor.

"Eine kleine Panikattacke, um es mal so zu sagen", sagte sie gegenüber Eurosport auf die Frage, was passiert sei. "Es ist neu und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es war schwer zu atmen und ich war nicht sehr klar in dem, was ich tue. Es war ein sehr schwieriger Moment."

Im Vorfeld der French Open sagte Halep gegenüber CNN, dass sie im vergangenen Jahr kurz davor war, sich vom Tennis zurückzuziehen, als sie sich von einer Wadenverletzung erholte und mit den anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu kämpfen hatte.

Sie sagte, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Patrick Mouratoglou Anfang des Jahres "das Feuer zurückgebracht" habe, räumte aber nach der Niederlage am Donnerstag ein, dass die Auswirkungen der letzten zwei Jahre immer noch ihren Tribut fordern.

"Ich kann verstehen, warum es (die Panikattacke) passiert ist, denn ich hatte zwei harte Jahre mit Verletzungen und viel Druck mit der Pandemie und so", sagte sie.

"Wahrscheinlich bin ich heute einfach ein bisschen zusammengebrochen. Mein Gehirn war nicht sehr stark. Aber jetzt geht es mir gut, und deshalb lächle ich."

Auf Instagram räumte Mouratoglou nach dem Match ein, dass er als Haleps Trainer "nicht gut genug arbeitet" und "viel mehr von mir erwartet."

Halep antwortete, sie sei "bereit für mehr".

Die ehemalige Weltranglistenerste wurde dafür gelobt, dass sie offen über die Panikattacke sprach. Eurosport-Kommentator und ehemaliger Spieler Tim Henman sagte, es sei "so mutig und so ehrlich" von ihr gewesen, über das Geschehene zu sprechen.

"Sie ist seit vielen Jahren dabei, hat große Titel gewonnen, und das zeigt, dass es jeden treffen kann", sagte Henman.

Zheng wird zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde eines Grand Slams spielen, wenn sie am Samstag auf Alizé Cornet trifft.

Die Nummer 74 der Welt könnte dann in der vierten Runde auf Iga Swiatek treffen, die French-Open-Siegerin von 2020, die eine Serie von 30 Siegen in Folge hingelegt hat.

Quelle: edition.cnn.com