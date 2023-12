Simona Halep: Bittersüße Nachsaison für die beliebte Nummer 1 der Welt

Die Rumänin gab zur Feier ihres lang erwarteten ersten Grand-Slam-Titels bei den French Open im Juni eine private Party für 110 Familienmitglieder und Freunde in einem Bukarester Restaurant und feierte bis in die frühen Morgenstunden.

"Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bis 5 Uhr morgens gefeiert", sagte Halep vor den Australian Open per Telefon gegenüber CNN.

Ihre Zeit abseits des Tennisplatzes beschränkte sich auch nicht auf diesen einen Abend in der rumänischen Hauptstadt, wo die Nummer 1 der Welt eine Wohnung hat.

"Ich habe viel Zeit in der Stadt verbracht, was ich nicht sehr oft tue", sagte Halep. "Ich habe ein normales Leben geführt, das ich sehr genossen habe. Ich habe neue Leute kennengelernt und bin bei Freunden geblieben."

Das ereignisreiche Jahr 2018 von Simona Halep

READ: Serena und Federer gemeinsam auf dem Platz

READ: Schweiz verteidigt Hopman Cup-Titel

Split mit Trainer

Aber Halep konnte sich nicht ganz im Ruhm sonnen, die erste Grand-Slam-Siegerin ihres tennisbegeisterten Landes seit ihrer Managerin Virginia Ruzici vor 40 Jahren in Roland Garros zu werden.

Die zusätzliche Freizeit kam, weil sich die 27-Jährige von einem Bandscheibenvorfall erholte. Wie ihre Kollegen Rafael Nadal und Andy Murray musste auch Halep ihre Saison 2018 verletzungsbedingt unterbrechen.

Und ein weiterer, vielleicht noch größerer Schlag war, dass ihr einflussreicher Trainer Darren Cahill die Trennung einleitete, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte.

Keine Erwartungen

"Es war ein bisschen härter", räumte Halep ein und bezog sich dabei auf die Off-Season.

Kein Wunder also, dass Halep vor den Australian Open, die am Montag beginnen, nicht so zuversichtlich klang wie vor 12 Monaten. Sie wartet immer noch auf ihren ersten Sieg seit August, nachdem sie am Mittwoch bei ihrem Auftaktturnier 2019 in Sydney mit 6:4, 6:4 gegen Ashleigh Barty verloren hat.

In der ersten Runde der Australian Open trifft Halep auf die Spielerin, die sie in der ersten Runde der US Open geschlagen hat, Kaia Kanepi.

"Ich habe keine Erwartungen, also komme ich anders als im letzten Jahr, aber ich bin immer noch motiviert, jedes Mal, wenn ich auf den Platz gehe, mein Bestes zu geben und glaube, dass ich eine Chance habe, ein gutes Ergebnis zu erzielen, aber wir werden sehen", sagte Halep vor ihrem Auftritt gegen Barty. "Es ist wirklich schwer, über die lange Zeit zu sprechen, die ich mich ausruhen musste."

READ: Nadal - die nächste Generation ist bereit

READ: Der unglücklichste Verlierer im Tennis

Boris Becker?

Während ihrer dreieinhalbjährigen Zusammenarbeit mit Cahill sagte Halep, sie hoffe, dass der hoch angesehene Australier - ein ehemaliger Trainer der Hall of Famer Andre Agassi und Lleyton Hewitt - bis zu ihrer Pensionierung an ihrer Seite stehen werde.

Die beiden sind nach wie vor befreundet, und Halep sagte, er habe ihr in der Nebensaison Ratschläge gegeben.

Da Cahill bei den Australian Open weiterhin als Analyst für den Fernsehsender ESPN tätig ist, könnte er Halep vielleicht noch weitere Tipps geben.

Im Großen und Ganzen hat sie vor, zumindest bis zum Sandplatzturnier im April alleine zu spielen.

"Ich brauche einen Trainer. Aber im Moment sage ich einfach, dass ich die Verantwortung übernehmen möchte, um zu sehen, wie es die nächsten drei, vier Monate laufen wird", sagte Halep.

Es gebe "viele", die Interesse an der Nachfolge von Cahill bekundet hätten, so Halep. Die gebürtige Constantaerin dementierte jedoch Berichte, wonach einer von ihnen der ehemalige Trainer von Novak Djokovic, Boris Becker, sei.

"Er kam aus einem anderen Grund nach Bukarest und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, aber wir haben nie über eine Zusammenarbeit als Trainer und Spielerin gesprochen", sagte Halep.

Wenn Halep von einem "harten, emotionalen Jahr" spricht, dann spielen auch das Ausscheiden gegen Kanepi und ihr Aufenthalt im Finale der Australian Open eine Rolle.

Heimkehrende Menschenmassen

Halep musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie in dem packenden Finale der Australian Open, in dem sie im dritten Satz gegen Caroline Wozniacki mit einem Break führte, bevor sie mit 1:2 verlor, an Dehydrierung litt.

Zuvor hatte sich die Rumänin in der ersten Runde den Knöchel verstaucht und war in Marathonbegegnungen gegen Lauren Davis in der dritten Runde und Angelique Kerber im Halbfinale zu sehen, als sie auf dem Weg zum Sieg insgesamt fünf Matchbälle abwehren musste.

Ihr Weg ins Finale der French Open war einfacher, sie gab nur einen Satz ab.

Dort lag Halep jedoch gegen die US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, mit einem Satz und einem Break zurück. Gerade als es so aussah, als würde Halep ein viertes Grand-Slam-Finale verlieren, drehte sie den Spieß um.

Rund 20.000 Fans begrüßten Halep im rumänischen Fußballstadion, als sie mit einer kleineren Nachbildung der French-Open-Trophäe im Schlepptau nach Hause zurückkehrte.

Sie bewahrt das Tafelsilber zu Hause auf, wird es aber vielleicht ihren Eltern Stere und Tania schenken, wenn ihre Spielzeit vorbei ist. Halep sagte, dass sie jeden Tag mit ihren Eltern in Kontakt steht, wenn sie ohne sie unterwegs ist. Sie sagt, dass sie am liebsten per SMS kommuniziert.

"Sie sind gute Menschen mit einem guten Herzen, und meine Mutter ist ein bisschen schüchtern, genau wie ich", sagte Halep. "Ich glaube, ich habe mehr vom Charakter meiner Mutter übernommen, und den Körper und die Neigung zum Sport von meinem Vater."

Umarmen Sie es

Schon vor ihrem Erfolg bei den French Open war sie eine sympathische Figur - in den letzten beiden Jahren wurde sie zum Fan-Liebling der WTA gewählt - und ihre Popularität ist weiter gewachsen. Letztes Jahr war Halep, die auch die WTA-Auszeichnung für den Schlag des Jahres erhielt, in Rumänien die meistgegoogelte Person.

Ein Superstar zu sein, der auf der Straße wahrgenommen wird, ist etwas, mit dem sie immer noch zu kämpfen hat.

"Wenn man Erfolg hat, muss man auch für einige Dinge bezahlen, also ist es toll, dass ich das hier bezahlen muss", sagte sie lachend. "Es ist nicht so bequem oder so einfach, aber es ist das Beste, was mir passieren konnte, also versuche ich, es zu umarmen, zu akzeptieren und es zu genießen."

Halep hat die Party auf jeden Fall genossen und wird hoffentlich auch genießen, was auf dem Platz passiert.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com