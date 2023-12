Silverstone, ich liebe dich": Lewis Hamilton gewinnt sechsten britischen Grand Prix

Es sah so aus, als würde Teamkollege Valtteri Bottas den 141.000 Zuschauern die Party verderben, doch ein rechtzeitiger Safety-Car-Einsatz bescherte Hamilton den ersten Platz.

Ferraris Charles Leclerc belegte nach einem intensiven Rad-an-Rad-Kampf mit Max Verstappen während des gesamten Rennens einen beeindruckenden dritten Platz.

Durch den Sieg liegt Hamilton mit 39 Punkten Vorsprung auf Bottas an der Spitze der Fahrerwertung, nachdem er sich auch den Bonuspunkt für die schnellste Runde gesichert hat.

Doch Sebastian Vettels Versuch, Hamilton am Gewinn seines sechsten Weltmeistertitels zu hindern, ist nach einem weiteren Fehler, der ihm eine 10-Sekunden-Strafe für einen Zusammenstoß mit Verstappen einbrachte, gescheitert.

Es braucht schon etwas ganz Besonderes von einem der anderen Fahrer, um Hamilton von einem weiteren Titelgewinn abzuhalten. Der Brite war in den letzten Jahren absolut dominant und hat in den letzten sechs Jahren 53 % aller Rennen gewonnen.

Alle anderen Fahrer zusammen haben in diesem Zeitraum 47 % aller Rennen gewonnen.

READ: Ferrari-Youngster Charles Leclerc träumt davon, "Weltmeister zu werden".

READ: Daniel Ricciardo - "Ich hätte mit 30 schon Weltmeister sein können

"Silverstone, ich liebe dich!", sagte ein emotionaler Hamilton nach dem Rennen. "Ich kann euch nicht sagen, wie stolz ich bin, heute hier zu sein. Ich bin all den Fans, die gekommen sind, unendlich dankbar. Ohne mein Team hätte ich das nicht geschafft ... Ich bin super stolz, ein Teil davon zu sein.

"Das ist der größte Moment für jeden Sportler auf der Welt - die Flagge als Nummer 1 im eigenen Land zu hissen. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich war noch nie jemand, der auf Statistiken schaut und nur ein Rennen nach dem anderen nimmt. Ich mag den Druck, den ich habe.

"Ich erinnere mich daran, wie ich mit diesem Sport aufgewachsen bin, wie ich die Großen gesehen habe, wie ich die Großen getroffen habe und sogar mit den Großen gearbeitet habe. Jetzt bei ihnen zu sein, ist eine der coolsten Sachen."

Kampf mit Bottas

Nachdem er zwei seiner bisherigen drei Pole-Positions in dieser Saison nicht nutzen konnte, verriet Bottas in der Pressekonferenz am Samstag, dass sein Start der Teil seines Rennens war, an dem er in den letzten Wochen am meisten gearbeitet hatte.

In den ersten drei Kurven kamen all die Trainingsstunden zum Tragen, als der Finne einen aggressiven Angriff von Hamilton abwehrte, der unbedingt seinen sechsten Sieg in Silverstone holen wollte.

Doch Bottas hatte kaum Zeit zum Durchatmen, bevor Hamilton wieder an ihm vorbeizog, wenn auch nur ganz kurz, bevor er wieder auf Platz zwei zurückfiel.

READ: Kann Lewis Hamilton Michael Schumacher in den Rekordbüchern der Formel 1 überholen?

Nachdem sich der Kampf um den ersten Platz abgekühlt hatte, wurde es im Kampf um den dritten Platz wieder richtig spannend.

Persönliche Fehde

Runde um Runde, Kurve um Kurve fuhren Verstappen und Leclerc Rad an Rad, während der Niederländer versuchte, am Ferrari vorbeizuziehen und den letzten Podestplatz zu erreichen.

Die beiden 21-Jährigen, die seit ihrer Kindheit im Kartsport miteinander rivalisieren, lieferten sich eine Meisterklasse im Angreifen und Verteidigen, wobei Leclerc seinem Gegner knapp überlegen war.

Keiner der beiden schenkte einen Zentimeter her, was sich auch in der Boxengasse fortsetzte. Beide kamen zum Reifenwechsel herein und gleichzeitig wieder heraus, berührten sich beim Verlassen der Box fast und kämpften auf der Strecke weiter, wobei Leclerc seinen Rivalen weiterhin knapp hinter sich lassen konnte.

Doch dieser Kampf fühlte sich nach dem Duell der beiden in Österreich vor zwei Wochen persönlich an. Verstappen setzte sich damals an die Spitze und verdrängte Leclerc eine Runde vor Schluss aggressiv von der Spitze.

Die Untersuchung nach dem Rennen dauerte mehr als drei Stunden, bevor schließlich entschieden wurde, dass Verstappen nichts falsch gemacht hatte und der Sieg zugesprochen wurde.

Pech gehabt, Bottas

In der 20. Runde wurde Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi jedoch ungewollt zum Protagonisten dieses actiongeladenen britischen Grand Prix.

Der Italiener blockierte sein Heck und schickte das Auto ins Kiesbett, woraufhin das Safety Car für die nächsten drei Runden zum Einsatz kam.

Hamilton nutzte die Chance, an die Box zu gehen, während der Rest des Feldes hinter dem Safety-Car aufgehalten wurde, und ging bei seinem Heim-Grand-Prix zum ersten Mal in Führung.

Eine unglückliche Wendung der Ereignisse für Bottas, der nur zwei Runden zuvor an die Box gekommen war und trotz eines fehlerfreien Rennens erneut die Pole Position nicht in einen Sieg umwandeln konnte.

Noch bevor das Rennen zu Ende war, kam es zu einem peinlichen Ende für den vierfachen Weltmeister Vettel, der eine Saison zum Vergessen erlebt.

Der Deutsche jagte Verstappen in Runde 38, bremste viel zu spät und krachte in das Heck des Red Bull.

Vettel erhielt für seine Beteiligung an dem Zwischenfall eine 10-Sekunden-Strafe und landete am Ende auf Platz 16.

Der Ferrari-Pilot liegt in der Fahrerwertung auf dem vierten Platz und hat bereits 100 Punkte Rückstand auf Hamilton.

"Ich bin ein bisschen außer Atem", sagte der Brite. "Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie stolz ich bin, heute hier vor meinem Heimpublikum zu stehen.

"Es gibt so viele britische Flaggen da draußen, und jedes Jahr sehe ich sie und denke, dass man sich daran gewöhnt, aber es fühlt sich an wie das erste Mal, und ich bin allen hier draußen unendlich dankbar, ich hoffe, ihr habt den Tag genossen.

"Es war einer der besten Tage, an die ich mich erinnern kann. Ich erinnere mich an meinen ersten Sieg hier im Jahr 2008.

"Die Aufregung, das Glück und die Freude, die ich empfand, waren heute genau dieselben. Man sollte meinen, dass ich mich nach so vielen Rennen daran gewöhnt hätte, aber heute fühlte es sich genauso toll an wie bei meinem ersten Sieg."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com