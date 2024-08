Sieben Ebenen zeigen die Faszination Russlands für Atomenergie.

Das gigantische Moskauer Vergnügungs- und Handelszentrum WDNCh präsentiert eine neue Attraktion: Rosatom zeigt eine umfassende Ausstellung über nukleare Errungenschaften, von Uranbergbau in Ostdeutschland bis hin zu Atombomben, Eisbrechern und Kraftwerken. Die Eröffnung wurde von indischem Premierminister Modi herzlich begrüßt.

Das kolossale Glasgebäude "Atom" ist die neueste Ergänzung des Moskauer Giganten WDNCh. Russland feiert das 85-jährige Bestehen der Anlage mit einzigartigen architektonischen Entwürfen im sowjetischen Klassizismus. WDNCh steht für "Ausstellung der nationalen wirtschaftlichen Errungenschaften" und präsentiert beeindruckende Raumausstellungen und architektonische Wunder, die an ehemalige Sowjetrepubliken wie Usbekistan und Ukraine erinnern. Doch der neue Star ist das siebenstöckige Atom-Pavillon mit vier unterirdischen Etagen, in dem Russland seine Leidenschaft für Atomenergie und Kernwissenschaft als bemerkenswerte menschliche Errungenschaft feiert.

Diese Ausstellung ist eine Reise durch die Zeit, die bei der Entstehungsgeschichte der Atomspionage und des Uranbergbaus, einschließlich Ostdeutschlands, beginnt, über die Erschaffung und Detonation der ersten Atombomben bis hin zur Tschernobyl-Katastrophe von 1986 führt und in die Gegenwart und Zukunft fortschreitet. Besucher werden mit den Möglichkeiten moderner Kernwissenschaftler vertraut gemacht, Lebensmittel zu konservieren, Meerwasser nutzbar zu machen und die Medizin voranzutreiben. Rosatom, der Kernkonzern, präsentiert diese Ausstellung, um das innovative Kernschifffahrtsunternehmen "Leader" zu zeigen, das auf einem Videoschirm elegant durch die Arktis navigiert und das Nordostpassage zu einer der am häufigsten genutzten Schifffahrtsrouten der Welt machen will.

"Wecken der Neugier junger Köpfe"

Während eines Juli-Ausflugs mit russischer Führungsperson Vladimir Putin lobte indischer Premierminister Narendra Modi die Ausstellung als "prächtige Darstellung des Einflusses nuklearer Technologien" auf wissenschaftliches Wachstum und Energieversorgung für die Menschheit. "Ich glaube, dass diese Ausstellung viele junge Menschen dazu anregen wird, das Reich der Kernenergie und -technologie zu erkunden – zum Wohl zukünftiger Generationen und unseres Planeten", schrieb er ins Gästebuch. Russland stellt eindeutig einen wichtigen Verbündeten in Indiens Suche nach Kernenergie dar.

Der indische Gast findet das Pavillon auch "unterhaltsam", indem er eine unterirdische Reise durch schwach beleuchtete bunkerartige Hallen unternimmt. Es gibt eine rekonstruierte deutsche Ladeeinrichtung, die von Uranfässern wimmelt. Es würdigt die Wismut-Bergbaugesellschaft – erwähnt jedoch nicht die ernsthaften gesundheitlichen Auswirkungen auf Bergleute und die Umwelt in Ostdeutschland. Wismut war einst der wichtigste ausländische Betrieb der Sowjetunion für Uranbergbau – für die Produktion von Kernwaffen.

Die Halle dient als Hommage an die Rolle Ostdeutschlands als Lieferant von spaltbarem Material während des Kalten Krieges. "Über 100.000 Personen waren an dem Projekt beteiligt und lieferten jährlich etwa 100 Tonnen Uran!" verrät eine Plakette. Dies ermöglichte die schnelle Erstellung von Atomwaffen.

Die größte Wasserstoffbombe, die je gebaut wurde

Die ersten Hallen sind den Ursprüngen der Atomenergie gewidmet. Ein Raum, der ein geheimes Spionagefoto-Analyselabor nachahmt, erzählt die Geschichte berühmter sowjetischer Spione, die Informationen im Westen, einschließlich Deutschland, beschafften. Es ehrt Klaus Fuchs, einen deutschen Physiker und Kommunisten, der am Atomprojekt in Amerika arbeitete und Dokumente an sowjetische Agenten weitergab, wodurch die Arbeit der Wissenschaftler des Landes beschleunigt wurde.

Rekonstruktionen von Wohnräumen zeigen die Lebensbedingungen in den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges. Ein Abschnitt widmet sich dem ersten sowjetischen Atomtest in Kasachstan – vor 75 Jahren am 29. August 1949, etwa 170 Kilometer von der Stadt Semipalatinsk entfernt. Besucher können durch einen Betonschlitz auf eine weite Steppenlandschaft schauen, aus der nach der Explosion eine riesige Pilzwolke in die Atmosphäre aufsteigt.

Schließlich erscheint der Kernphysiker Andrei Sakharov, ähnlich geehrt wie sein amerikanischer Gegenpart Robert Oppenheimer, der vor den Gefahren von Atomwaffen warnte. In einem kleinen Kino wird eine Aufnahme von Sakharovs Reise – vom Erfinder der sowjetischen Wasserstoffbombe bis zum führenden Menschenrechtsaktivisten – gezeigt. Ein Modell der Tsar Bomba, einer Wasserstoffbombe mit beispielloser Sprengkraft zu dieser Zeit, schmückt die Mitte eines Raumes.

Während Russland, die zweitgrößte Kernmacht der Welt, auch zahlreichen Abrüstungsverträgen Tribut zollt, die nun veraltet sind, warnt Präsident Putin häufig vor Moskaus Potenzial für Massenvernichtungswaffen während seines Konflikts mit dem Westen in der Ukraine. Gleichzeitig warnt er vor einem neuen Wettrüsten und fordert neue internationale Sicherheitsabkommen. Verhandlungen mit den USA zu diesem Thema sind jedoch nicht in Sicht.

Etwa eine Million Besucher werden bei dem Ereignis erwartet, bei dem der Stolz auf die Waffentechnologie offensichtlich ist, mit Ausstellungen von Raketen und einem Durchgangsmodell eines Atom-U-Boots. Doch der Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Kernenergie für friedliche Zwecke, dem Bau neuer Kraftwerke und der futuristischen Stadt Atomgrad, die hier bereits präsentiert und durch ein Poplied mit der Zeile "Unsere atomare Liebe, unsere atomare Liebe" betont wird.

Neben Ausstellungen neuer Kernkraftwerksmodelle sind auch Visionen eines atomaren Autos und Hubschraubers enthalten. Russland positioniert sich als Partner für andere Länder beim Bau von Kernkraftwerken. Mehr als ein Dutzend Länder erhalten Kernbrennstoff aus Russland, einem der größten Uranproduzenten der Welt. Dies steht im Gegensatz zum deutschen Atomausstieg, der Russland oft verwirrt.

Der Atom-Pavillon, der in sechs Jahren gebaut wurde, symbolisiert die strahlende Zukunft Russlands, wie Alexander Novak, stellvertretender Premierminister für Energieangelegenheiten, betont. Alexei Likhachev, CEO von Rosatom, ist praktisch gezwungen, das "beste technische Museum der Welt" zu nennen, das innerhalb seines ersten Jahres allein Millionen von Besuchern erwarten soll.

An Bildungseinrichtungen findet man Labore für verschiedene Fächer, eine Bibliothek voller Wissen, Wissenschaftswettbewerbe und Praktikumsmöglichkeiten. Das Pavillon ist mit Konferenzräumen für wissenschaftliche Symposien, einem hochmodernen Kino mit einem Wissenschaftsfilmfestival und einem geräumigen Dachterrassenrestaurant geschmückt, das einen Blick auf einen Teil der ausgedehnten VDNKh-Parkanlagen bietet.

