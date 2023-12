Sie überlebten die Abriegelung in Shanghai, um dann in Hainan erneut in eine Falle zu geraten

Doch wie viele andere, die auf die Ferieninsel vor der südchinesischen Küste strömten, sollte er seine Worte bald widerlegen.

Die Provinz Hainan wird oft als Chinas Äquivalent zu Hawaii oder den Malediven bezeichnet - man denkt an traumhafte Strandabschnitte, elegante Hotels mit Weltklasse-Annehmlichkeiten und das Gefühl, dem Alltagsstress entkommen zu sein.

Die Urlaubsstimmung wurde jedoch in der vergangenen Woche getrübt, als 1 200 Menschen im Ferienzentrum Sanya positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Im Rahmen der strengen chinesischen "Null-Covid"-Politik wurden etwa 80 000 einheimische Touristen im Paradies eingesperrt.

Für viele dieser Reisenden bedeutete dies nicht nur verzweifelte Anrufe bei der Familie und eine Änderung ihrer Reisepläne, sondern auch ein Déjà-vu-Erlebnis - viele der Besucher von Hainan suchten nach einem Aufschub der strengen Abriegelung in Shanghai.

Als die Covid-Fälle in Hainan entdeckt wurden, wurde schnell gehandelt.

Die örtliche Regierung riegelte die Stadt Sanya ab, in der zusätzlich zu den 80 000 Touristen etwa eine Million Menschen leben. Flüge, die die Insel verließen, wurden gestrichen, der öffentliche Nahverkehr wurde eingestellt, und viele Touristen wurden in ihren Hotels eingeschlossen.

Die Ausrede, mehr Zeit am Strand verbringen zu können, hätte zwar ein Lichtblick sein können, aber die Touristen erfuhren, dass sie in ihren Hotels immer noch 50 % des Zimmerpreises zahlen mussten, was sich nicht jeder leisten konnte. Und dabei waren zusätzliche Ausgaben wie Mahlzeiten oder die Kosten für den Arbeitsausfall noch nicht eingerechnet.

Im Rahmen der Abriegelung wurde den Besuchern gesagt, dass sie eine ganze Woche auf der Insel bleiben und fünf negative Covid-Tests vorweisen müssen, bevor sie die Insel verlassen dürfen.

Obwohl die örtliche Regierung erklärte, dass sie all jenen, die von der Abriegelung betroffen waren, Hotel- und Verpflegungshilfe zur Verfügung stellen würde, beschwerten sich einige in sozialen Medien wie Weibo, dass die Hilfe nicht ausreiche.

Da Chinas Grenzen im Wesentlichen geschlossen bleiben, haben sich viele Chinesen seit Beginn der Pandemie für Reisen im Inland entschieden, und Hainan - mit seiner Sonne, dem Sand und den zollfreien Einkaufsmöglichkeiten - war eines der beliebtesten Reiseziele.

Staatlichen Medien zufolge zählte Hainan im Jahr 2021 mehr als 81 Millionen Touristen.

Nectar Gan von CNN trug zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com