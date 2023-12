Sie sind auf dem Weg, Kumpel", beruhigt ein barmherziger Samariter einen Mann, der in einem LKW-Wrack eingeklemmt ist, während eines Notrufs

Delatorre rief am Dienstag von der Interstate 94 im Nordwesten von Indiana den Notruf an, wo er und sein Schwiegervater Mario Garcia einen Autofahrer vorfanden, der sagte, er sitze dort seit Tagen fest und könne sein Telefon nicht erreichen. Delatorre und Garcia waren dort auf der Suche nach Angelplätzen, als sie ihn fanden.

"Sie sind auf dem Weg, Kumpel. Sie sind auf dem Weg", rief Delatorre dem Mann während eines Notrufs zu, den CNN am Donnerstag erhielt.

Delatorre gab den Behörden Informationen, während Garcia bei dem Mann blieb, der unbekannte Verletzungen hatte, aber den Männern sagte, er könne seine Beine nicht spüren. Seine Beine könnten gebrochen sein, sagte Delatorre dem Notruf.

"Ihr braucht vielleicht die Rettungsschere, um die Türen zu öffnen", sagte Delatorre dem Disponenten. "Sein Wagen ist ein ziemliches Wrack."

Delatorre wiederholte dem Disponenten einige Details, wobei der Schock und die Überraschung in seiner Stimme deutlich zu hören waren.

"Ich bin überrascht, dass ihn niemand sonst gesehen hat", sagte er. "Hier unten angeln einige Leute, und ich kam gerade vorbei und sah den Lkw unter der Brücke. Ich dachte, das sei irgendwie seltsam."

Etwas Glänzendes fiel ihnen ins Auge

Die beiden Angler entdeckten ursprünglich etwas Glänzendes im Bach, als sie die Angelstellen auskundschafteten. Als sie sich näherten, sahen sie den zerstörten Lastwagen.

Garcia sagte, er habe den Airbag zurückgeschoben und dabei eine Person auf dem Fahrersitz entdeckt. Er sei davon ausgegangen, dass die Person tot sei, sagte er, aber er berührte die Schulter des Mannes.

"Er drehte sich um", sagte Garcia. "Er wachte auf."

Der Mann im Lkw - Matthew R. Reum, 27, aus Mishawaka - erzählte den Fischern, dass er seit dem 20. Dezember in seinem Sitz unter der Brücke bei Portage eingeklemmt gewesen sei, erinnerte sich Garcia später auf einer Pressekonferenz der Staatspolizei.

Als die Fischer ihn fanden, hatte Reum schon fast alle Hoffnung verloren, weil niemand mehr da war", sagte Garcia, der Fahrer habe es ihm erzählt.

Während sie auf professionelle Retter warteten, bedankte sich Reum wiederholt bei den Männern, erinnerte sich Garcia: "Er lebte und war sehr glücklich, uns zu sehen. So eine Erleichterung habe ich noch nie erlebt."

Er hat einen langen Weg der Genesung vor sich

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sie Schwierigkeiten, die Ausrüstung zur Unfallstelle zu bringen, sagte Glen Fifield, Sergeant der Indiana State Police, auf einer Pressekonferenz.

Die Fahrspuren der I-94 in westlicher Richtung am Meilenstein 20 mussten am Dienstagnachmittag gesperrt werden, während die Einsatzkräfte daran arbeiteten, den Fahrer zu befreien und zu einem Hubschrauber zu bringen. Reum kam Stunden später in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Reum, ein Schweißer, war immer ein positiver, freundlicher und energiegeladener Mensch", sagte Brad Sievers von Boilermakers Local 374 in einer Erklärung gegenüber CNN.

Er hat gebrochene Knochen und Verletzungen an den Beinen, die Operationen erforderlich machen könnten, so Reums Gewerkschaft, bei der er seit acht Jahren angestellt ist, und ein GoFundMe-Konto, das eingerichtet wurde, um bei seinen Arztrechnungen und seiner Genesung zu helfen.

Reum befand sich am Mittwochmorgen im Memorial Hospital of South Bend in kritischem Zustand, wie das Beacon Health System in einer Erklärung mitteilte. CNN hat sich am Donnerstag an das Krankenhaus und die Gewerkschaft gewandt, um aktuelle Informationen zu erhalten.

In einer Erklärung, die im Namen von Reum veröffentlicht wurde, heißt es, er wolle sich bei allen für die große Unterstützung und die guten Wünsche bedanken, auch bei den guten Samaritern, die ihn gefunden haben, bei den Ersthelfern und den Pflegern im Memorial Hospital.

Er bat um Zeit, um das Geschehene zu verarbeiten und um Zeit, um sich auszuruhen und zu heilen, heißt es in der Erklärung. "Matt weiß, dass er eine Geschichte zu erzählen hat, und wenn er dazu bereit ist, will er Einzelheiten dieser Erfahrung mitteilen.

"Egal wie schwer die Dinge sind, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, manchmal auf die am wenigsten erwartete Weise", sagte Reum in der Erklärung.

Andy Rose von CNN, Caroll Alvarado, Taliah Miller und der CNN-Meteorologe Robert Shackelford haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com