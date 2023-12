Sie lernten sich auf einer Promenade in Nizza kennen. Jetzt lebt das Paar von der Reise in die Welt der Klänge

In der Zwischenzeit waren der in Deutschland geborene Marcel Gnauk und ein Freund ebenfalls in Nizza und besuchten das Crossover-Festival, ein Fest der eklektischen Musik.

Bei einem Spaziergang auf der Promenade des Anglais am Strand der Stadt sah Marcel Libby mit einer Hasselblad, einer traditionellen Mittelformat-Filmkamera, und konnte nicht widerstehen, sie anzusprechen.

"Ich liebe alte Kameras, Hasselblad, das ist fantastisch", sagt er zu ihr.

Die beiden unterhielten sich über die Kamera und das Reisen, und er lud sie ein, am Abend zum Musikfestival zu gehen. Am nächsten Tag flog Libby zurück in die USA, aber sie blieben in Kontakt.

Weniger als einen Monat später reiste Libby nach Italien, und sie und Marcel, der in der Schweiz arbeitete, trafen sich wieder.

"Ich glaube, da wussten wir: Okay, das ist etwas Besonderes, etwas Ernstes", sagt Libby.

Marcel besuchte Libby dann in Los Angeles, wo sie nach ihrem Studium der Kinematographie in der Filmindustrie arbeitete, und sie reisten einige Wochen lang gemeinsam durch Kalifornien.

Von da an wussten sie, dass sie zusammen sein und die Welt bereisen wollten.

Marcel kehrte in die Schweiz zurück, Libby blieb in LA und arbeitete noch fünf Monate, um Geld zu sparen.

Sie kauften ein Wohnmobil, und im Januar 2015 lernte Marcel Libby am Flughafen Zürich kennen.

"In weniger als einem Jahr hatten wir unsere Jobs gekündigt und im Grunde alles verkauft, was wir besaßen", sagt Libby. Vier Monate lang reisten sie dann durch Europa. Es folgten eine Wohnmobilreise durch Japan und Aufenthalte in Bali, Taiwan, Kambodscha und Malaysia.

In den folgenden Jahren wuchs ihre Leidenschaft nicht nur füreinander, sondern auch für die Welt der Klänge, die sie mit ihren High-End-Mikrofonen aufnahmen und über ihre sozialen Medien teilten.

Das Paar hat ein praktisches Problem, nämlich Tonaufnahmen für ein Reisevideo, das sie in Kambodscha drehten, in ein Vollzeitgeschäft verwandelt, das ihr Leben als digitale Nomaden unterstützt. Aber es dauerte einige Zeit, bis sie ihre Berufung entdeckten.

Alles wurde lebendig".

In den ersten Jahren ihrer Beziehung gehörte es zu ihrer Routine, ihre Reiseerfahrungen online zu teilen.

Libby ist geschickt im Umgang mit einer Kamera. Aber sie kämpften darum, einen Schwerpunkt zu finden.

"Libby und Marcel versuchten, Food-Blogger zu werden", erinnert sich Libby.

"Es war ein Desaster", fügt Marcel hinzu. "Aber es war eine gute Lernerfahrung", bemerkt Libby.

Dann filmte Libby in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh einige Tauben beim Flug, die sie für einen Film verwenden wollte. Aber sie konnte den Klang ihrer Flügelschläge nicht einfangen.

Sie suchten im Internet und in Soundbibliotheken, konnten aber nichts Geeignetes finden. Also nahm Marcel einen 100-Dollar-Audiorekorder und machte sich auf die Suche nach dem fehlenden Geräusch, um es aufzunehmen.

Er fand keine Tauben - aber er schaffte es, die Zukunft des Paares zu verändern.

Marcel schaltete den Rekorder in einer kleinen Baustelle ein, wo Frauen Kies schaufelten, und hörte über einen billigen Kopfhörer zu.

Er war nicht nur von den Geräuschen der Baustelle beeindruckt, sondern auch von den Gesängen der Mönche und den hupenden Motorrädern, die hinter ihm vorbeifuhren.

"Es war, als ob der Klang von allen Seiten auf mich einprasselte", sagt Marcel. "Alles wurde lebendig, und von diesem Tag an bis heute habe ich nicht mehr aufgehört, aufzunehmen."

Eine Leidenschaft für den Klang

In den sechs Jahren seit dieser ersten Aufnahme haben Libby und Marcel in mehr als 25 Ländern Tonaufnahmen gemacht, vor allem in Asien, Europa und Nordamerika, wobei sie jeweils mehrere Monate in den einzelnen Ländern verbrachten.

Sie haben ein ausgeklügeltes Aufnahmesystem entwickelt, das Stereo, Ambisonic und binaurale Techniken umfasst - aber immer noch kompakt genug ist, um ihrem Lebensstil auf Reisen gerecht zu werden.

Das bedeutete, dass sie in High-End-Mikrofone und -Recorder investierten, um ihrer Leidenschaft gerecht zu werden, authentische Klanglandschaften von jedem Ort zu teilen.

"Wir dokumentieren die Welt durch Klänge", sagt Libby. "Wir versuchen auch, eine Inspirationsquelle für andere zu sein, um Klänge auf eine andere Art und Weise zu betrachten".

Das kann eine teure Leidenschaft sein. Normalerweise gehen die Kosten für High-Fidelity-Aufnahmegeräte in die Tausende von Dollar für einzelne Mikrofone und Audiorecorder. Eines ihrer Stereo-Aufnahme-Kits mit Mikrofonen aus deutscher Produktion kostet beispielsweise rund 8.000 Dollar.

Aber für Libby und Marcel geht es nicht nur um die Ausrüstung. Ihr Ziel ist es, einen Ort wirklich durch Klang zu erleben.

So nahmen sie sich zum Beispiel zwei Tage Zeit, um den inzwischen berühmten schwarzen Sandstrand von Solheimasandur in Island zu besuchen. Sie machten den zweistündigen Fußmarsch dorthin und zurück mit ihrer Ausrüstung und verbrachten jeden Tag bis zu 10 Stunden mit Aufnahmen bei Wind und Hagel.

Eine ihrer Lieblingserinnerungen waren die Aufnahmen rund um das ikonische Wrack eines Douglas-Flugzeugs der US Navy, das 1973 auf dem Strand notgelandet war.

"Es war einfach unglaublich, wie es klingt, wie das Metall im Wind knackt", sagt Marcel.

Zweihundert Meter von dem verlassenen Flugzeug entfernt schlugen die Wellen an den schwarzen Sandstrand.

"Der Schrecken des Wassers. Das muss man erlebt haben", fügt Marcel hinzu. "Wenn man nur hingeht, ein Foto macht und dann wieder geht, verpasst man so viel."

Klänge zur freien Verwendung

Libby und Marcel teilen diese Erfahrungen über Instagram(@freetousesounds) und ihren YouTube-Kanal(Free To Use Sounds - Traveling for Sounds). In ihren Beiträgen erzählen sie nicht nur von ihrer Leidenschaft und ihren Erfahrungen beim Aufnehmen von Klängen, sondern auch von der Ausrüstung und den Techniken, die sie verwenden.

Libby nimmt ihre YouTube-Videos auf, schneidet sie und verwaltet ihre Website(www.freetousesounds.com). Marcel macht den Großteil der Tonaufnahmen und -bearbeitung sowie der Beiträge in den sozialen Medien.

Über ihre Website bieten sie 500 lizenzfreie Soundbibliotheken an. Davon können 145 kostenlos heruntergeladen werden.

Aus einer Leidenschaft wird ein Geschäft

Marcel sagt, der "Aha"-Moment kam, als er 2017 vor dem Computer saß.

Libby hatte auf ihrer Website einen Spendenbutton eingefügt, und ein Hollywood-Kreativer aus der Postproduktion hatte ein paar Dollar gespendet.

"Ich dachte: 'Oh! Wir haben gerade drei Dollar verdient!'", erinnert sich Marcel an ihre erste Spende.

Da erkannte er, dass auch andere eine Leidenschaft für Sound teilten - und bereit waren, dafür zu bezahlen.

"Wir wollten eine erschwingliche Quelle für das Herunterladen von Sounds für alle sein", sagt Libby.

Seitdem haben Libby und Marcel eine Reihe von Premium-Soundbibliotheken entwickelt, die sowohl käuflich zu erwerben als auch kostenlos herunterzuladen sind.

Und sie freuen sich immer noch darauf, an neue Orte zu reisen und neue Klänge aufzunehmen.

"Es fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil wir einfach lieben, was wir tun", sagt Marcel.

"Ich weiß, dass wir auch in fünf Jahren noch reisen und Sounds aufnehmen werden", fügt Libby hinzu.

Die Herausforderungen des Nomadenlebens

Was sind die Nachteile des Nomadenlebens? Libby und Marcel haben keinen festen Wohnsitz und sind ständig auf Reisen. Sie haben sich durch harte Zeiten gekämpft, bis ihnen fast das Geld ausging.

"Wenn man einen festen Wohnsitz hat, hat man eine konkretere Routine", sagt Libby. "Bei uns ändert sich das ständig, und das erfordert manchmal mehr Aufwand und mehr Geld.

"Und wir haben so viel Rückstand an Klängen", fügt Marcel hinzu und verweist auf ihre unbearbeiteten Aufnahmen. "Es ist aufregender, etwas aufzunehmen, in der Gegenwart zu sein, als sich mit Studiokopfhörern zurückzulehnen."

Aber das Paar zieht es vor, allein zu arbeiten, ohne Hilfe von außen.

"Wir haben niemanden außer uns selbst, es gibt nur uns beide", sagt Libby. "Vielleicht ist es ein Vertrauensproblem, aber wir wissen, was wir können".

Wohin als nächstes?

Libby und Marcel haben vor kurzem Südkorea verlassen, um ihre Reise in Malaysia fortzusetzen. Ihr nächster großer Plan ist es, den Panamerikanischen Highway von Alaska nach Ushuaia an der Südspitze Südamerikas zu fahren.

"Ich glaube, es wäre ein Traum, in die Antarktis zu gehen, um Geräusche aufzunehmen. Whoosh, ein Gletscher bricht ab", sagt Marcel lächelnd.

Aber ob es nun ein transkontinentaler Roadtrip ist oder die gefrorenen Wüsten des südlichsten Kontinents der Erde, Libbys und Marcels Leidenschaft füreinander und für die Klänge, die sie aufnehmen, wird sie immer begleiten.

Und, wie Marcel sagt: "Wir brauchen 45 Minuten, um unsere Sachen zu packen und am nächsten Flughafen zu sein."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com