Sie kämpften einst für die Verteidigung Südkoreas. 70 Jahre später entscheiden sich diese ausländischen Veteranen dafür, dort begraben zu werden

Grundy war gerade 19 Jahre alt, als er 1951 in den Koreakrieg zog, wie der United Nations Memorial Cemetery in Korea (UNMCK) berichtet. Als Mitglied einer Bergungseinheit barg er gefallene Soldaten von den Schlachtfeldern der koreanischen Halbinsel und überführte sie zur Beerdigung auf den Friedhof in der südlichen Küstenstadt Busan.

Der Friedhof ist nach wie vor der einzige UN-Friedhof der Welt - und für viele ein letzter Ort der Wiedervereinigung von Veteranen, Witwen und Angehörigen, die im Koreakrieg gefallen sind.

Er wurde 1959 offiziell eingerichtet, nachdem die südkoreanische Regierung das Land zur dauerhaften Nutzung durch die UNO angeboten hatte, um die Truppen und das medizinische Personal zu ehren, die während des Krieges aus 22 Ländern unter der UNO-Flagge entsandt worden waren.

Obwohl die meisten dieser Länder die Leichen ihrer Gefallenen repatriierten, sind nach Angaben der UNMCK derzeit mehr als 2 300 Menschen aus 11 Nationen dort bestattet.

Zu vielen dieser Soldaten gesellten sich später Angehörige, die gemeinsam beigesetzt werden wollten, darunter auch ihre Witwen und andere Familienmitglieder.

Heute ist der Friedhof eine idyllische, 35 Hektar große Fläche mit grünem Gras und Wasserspielen, einer Halle mit Erinnerungsstücken, Denkmälern verschiedener am Krieg beteiligter Länder und einer Gedenkwand mit den Namen aller während des Konflikts gefallenen UN-Soldaten.

Jedes Mal, wenn Grundy die von ihm geborgenen Leichen vergrub, "versprach er: 'Ich werde zu euch zurückkommen. Ich werde dich nicht vergessen", sagte seine Adoptivenkelin Brenda Eun-jung Park. "Deshalb kam er jedes Jahr nach Korea zurück, um sein Versprechen einzulösen".

Ab 1988 reiste er jedes Jahr zum Friedhof - bis die Pandemie die Reisen unterbrach. Im Mai, als Grundy gegen den Krebs kämpfte und immer schwächer wurde, "bestand er darauf, für einen letzten Besuch nach Korea zu kommen", so Park.

"Es war das einzige Vergnügen... (in) seinem Leben", fügte sie hinzu. "Er wollte noch einmal zurückkommen."

Grundy starb im August in Großbritannien. Seine Asche wird zum UN-Friedhof geflogen und dort beigesetzt, wie er es in seinem Testament verfügt hatte. "Er wollte in Frieden auf dem Friedhof bei seinen Kameraden ruhen", sagte Park.

Ein kurzer geschichtlicher Abriss

Der Koreakrieg - der trotz der Millionen von Toten auch als "der vergessene Krieg" bezeichnet wird - brach im Juni 1950 aus, nachdem nordkoreanische Truppen in Südkorea einmarschiert waren.

Die Vereinigten Staaten beriefen eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ein, der nur zwei Tage nach der Invasion beschloss, Truppen nach Korea zu entsenden - das einzige Mal in der Geschichte der Organisation, dass Kampftruppen im Namen der UNO entsandt wurden.

Das aus 22 Nationen bestehende "United Nations Command" trug dazu bei, dass sich die Kriegsdynamik umkehrte und die von den USA geführten Streitkräfte in Richtung der chinesischen Grenze zu Nordkorea vorrückten. Doch chinesische Truppen griffen ein und drängten die UNO auf die Halbinsel zurück.

Beide Seiten erreichten eine Pattsituation entlang des 38. Breitengrades, wo sich heute die Grenze zwischen den beiden Koreas befindet. Ein Waffenstillstand, der am 27. Juli 1953 unterzeichnet wurde, beendete den Konflikt. Der Krieg wurde jedoch nie offiziell beendet, da es keinen Friedensvertrag gab - und seine Auswirkungen wirken bis heute nach.

Für einige Veteranen steht der UN-Friedhof sowohl für die Kosten des Krieges als auch für die tiefen Bindungen, die sie mit anderen Soldaten und mit Südkorea selbst geknüpft haben.

Boyd L. Watts, ein amerikanischer Veteran, der mit 18 Jahren in den Krieg zog, erzählte der koreanischen Zeitschrift Haps Magazine, dass er Busan seit 1991 mindestens einmal im Jahr besucht.

Es erstaune ihn, wie sehr sich das Land in nur wenigen Jahrzehnten entwickelt habe, sagte er - ein Thema, das auch auf dem Friedhof unterstrichen wurde. In einer Gedenkhalle zeigt ein Video für die Besucher, wie sich Südkorea von einem vom Krieg zerrissenen Land in eine blühende moderne Metropole verwandelt hat - was durch die Opfer der UN-Truppen ermöglicht wurde, heißt es dort.

Andere Veteranen, die nach Busan zurückgekehrt sind, schlossen sich dieser Meinung an.

Johan Theodoor Aldewereld, der als Gefreiter erster Klasse diente und im Nahkampf gegen nordkoreanische Soldaten kämpfte, kehrte 2016 nach Südkorea zurück - das erste Mal seit seiner Entlassung während des Krieges. Einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge sagte Aldewereld, er sei vom wirtschaftlichen Aufschwung des Landes zutiefst bewegt gewesen.

Er starb im darauffolgenden Jahr und wurde auf dem Friedhof beigesetzt - gemäß seinem Testament, in dem er verfügte, dass seine Asche "in der Republik Korea beigesetzt wird, wo meine Kameraden in ewigem Schlaf liegen", so Yonhap.

Letzte Ruhestätte

Während die kleine Gruppe der überlebenden Veteranen altert, hat eine wachsende Zahl von Menschen aus der ganzen Welt darum gebeten, auf dem Friedhof neben Freunden und Kameraden in einem fremden Land beigesetzt zu werden, für das sie einst gekämpft haben.

Watts, der amerikanische Veteran, sagte 2010 dem Haps Magazine: "Da draußen sind viele von uns alten Hasen begraben ... Ich würde gerne dazugehören." Sein Wunsch wurde nach seinem Tod im Jahr 2020 erfüllt, wobei Familie, Freunde und Vertreter des US-Militärs und der US-Botschaft an der Zeremonie teilnahmen.

Ein weiterer US-Veteran, Russell Harold Johnstad, diente während des Krieges bei der Militärpolizei und wurde 2020 auf dem UN-Friedhof beigesetzt.

"Herr Johnstad war zunächst gegen die Idee, auf dem UNMCK begraben zu werden, da er der Meinung war, dass er es nicht so sehr verdiene wie andere, die dort liegen, aber seine Frau und seine Familie konnten ihn überzeugen, seine Meinung zu ändern", so die UNMCK in einer Erklärung auf ihrer Website.

Der jüngste Übersee-Veteran, der auf dem Friedhof beigesetzt wurde, ist John Robert Cormier aus Kanada, der 2021 starb und im Juni dieses Jahres beigesetzt wurde. Er war erst 19 Jahre alt, als er in Korea in den Krieg zog und kehrte auf das Schlachtfeld zurück, nachdem er eine lebensbedrohliche Verletzung erlitten hatte, so die UNMCK.

Es sei sein "unbedingter Wunsch" gewesen, auf dem Friedhof beigesetzt zu werden, erklärte die UNMCK nach der Zeremonie und fügte hinzu: "Er hätte seine 380 (kanadischen) Kameraden vermisst, die hier auf ihn gewartet haben, und heute sind sie wieder zusammen."

Heute ist der Friedhof, der nicht weit von der Küste entfernt liegt, ein beliebtes Ziel für Kriegsgeschichtsreisende und mit Bus und U-Bahn erreichbar. Er ist mit Bus und U-Bahn zu erreichen. Der Eintritt ist frei, und jeden Tag wird eine Zeremonie zum Hissen und Senken der UN-Flagge abgehalten, mit besonderen Veranstaltungen zu wichtigen Daten wie dem Ausbruch des Koreakriegs.

Bild oben: Der Gedenkfriedhof der Vereinten Nationen in Korea in Busan, am 21. August. Bildnachweis: Jessie Yeung/CNN

