Shohei Ohtani erreicht eine seltene Leistung, 85 Extra-Base-Hits und 45 gestohlene Bases, eine Leistung, die zuletzt 130 Jahre zuvor von einem Spieler erreicht wurde.

Zwei Homeruns gegen die Atlanta Braves trugen zum 9-2-Sieg der Los Angeles Dodgers im dritten Spiel der Serie bei und steigerten Shohei Ohtanis Saisonbilanz an Extra-Base-Hits auf 86. Dazu kommen seine 48 gestohlenen Basen.

Dadurch schloss Ohtani sich Hugh Duffy an, der 1894 als Spieler der Boston Beaneaters 85 Extra-Base-Hits und 48 gestohlene Basen verbuchte und damit der einzige andere Spieler ist, dem dies gelang.

Mit nur noch 13 Saisonspielen remaining hat Ohtani Duffys Rekord bereits übertroffen, was beeindruckend ist, da Duffys Saison 1894 in der Baseball-Geschichte hochangesehen ist. Sein Batting Average von .440 in diesem Jahr gehört zu den höchsten je verzeichneten.

So hinterlässt Ohtani seine Spuren unter den Greatest of All Time im Baseball. Er benötigt nur noch drei weitere Home Runs und zwei weitere gestohlene Basen, um der erste Spieler zu werden, der eine 50-50-Bilanz erreicht.

Das würde ihn in die Gesellschaft von Spielern wie Barry Bonds, Joe DiMaggio und den eigenen Dodgers-Legende Roy Campanella bringen, die zu den 12 Spielern gehören, die mindestens drei MVP Awards gewonnen haben.

Obwohl Ohtani in seiner sechsjährigen MLB-Karriere noch nicht in den Playoffs war, führen die Dodgers Currently die National League West an, 3.5 Spiele vor den San Diego Padres auf dem zweiten Platz.

Ohtani hat sich die ganze Saison von einer Ellenbogenoperation erholt, aber Dodgers-Manager Dave Roberts schließt einen Pitching-Comeback für Ohtani während der Playoffs nicht aus.

Roberts sagte: "Ich würde es nicht ausschließen. Man sollte immer Platz für jede Möglichkeit lassen. Wenn alles zusammenpasst, wenn die Notwendigkeit besteht und wenn sein Körper in dieser Situation bereit ist, warum nicht?" Das würde tatsächlich ein märchenhaftes Ende bedeuten.

Ohtanis beeindruckende Leistung auf dem Baseballfeld, mit seinen 86 Extra-Base-Hits und 48 gestohlenen Basen, zeigt seine Leidenschaft für den Sport. Selbst mit den Herausforderungen, die durch seine Ellenbogenoperation entstanden sind, sein potenzielles Comeback als Pitcher während der Playoffs unterstreicht seine Hingabe zum Sport.

Lesen Sie auch: