Sherri Shepherd hat ihr ganzes Leben lang davon geträumt, eine Talkshow zu haben. Als nächstes will sie einen Emmy

Sie liebe die langen Arbeitszeiten, die Gäste, ihr Team und das Publikum, sagte Shepherd kürzlich in einem Interview mit CNN, denn sie habe schon als Kind davon geträumt, ihre eigene Talkshow zu moderieren.

Sherri" reiht sich ein in eine belebte TV-Landschaft, zu der auch Sendungen von Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson und Karamo Brown gehören. Shepherd, Schauspielerin und Veteranin von "The View", erklärt, wie sie daran arbeitet, ihre Sendung von anderen abzuheben.

Das folgende Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit leicht gekürzt.

CNN: Sie waren in "30 Rock", einer Komödie, und natürlich in "The View" zu sehen. Wie finden Sie es, Ihre eigene Talkshow zu haben?

"Es ist eine größere Verantwortung. ... Die Dinge, die ich jetzt tun muss, waren nicht bei uns, Barbara Walters hat das alles gemacht. Wir haben uns mit den Sendern getroffen, die Einschaltquoten besprochen und versucht, Beiträge auszuarbeiten. Wir sind einfach reingekommen, haben es gemacht und sind nach Hause gegangen. Wir haben die lustigen Sachen gemacht, sind zu den Theaterstücken gegangen, haben die Bücher gelesen und die Filme der Gäste angeschaut."

Und was steht in den 15 Seiten Notizen von Oprah Winfrey?

"Oprah sagte, als sie sich mit mir unterhielt, dass es sehr heiliger Boden ist, eine Talkshow zu machen, weil man für alles, was in der Show passiert, verantwortlich ist, weil man dort seinen Namen trägt. Es ist also eine große Verantwortung. Als alleinstehender Talkshow-Moderator hat man definitiv mehr Verantwortung. Jede Woche fliege ich ein, um mich mit Partnern zu treffen, weil man Goodwill schaffen und ihnen für die Unterstützung der Sendung danken muss. Und dann fliege ich jede Woche weg, und es kommt immer ein Anruf, dass dieser Gast abgesagt hat. Was ist mit diesem Segment? Ist das okay für dich? Wir müssen uns um die Garderobe kümmern. Aber ich liebe es."

Warum haben Sie sich entschieden, das alles auf sich zu nehmen?

"Das ist einfach etwas, wovon ich geträumt habe, seit ich fünf Jahre alt war, mit der kleinen Klopapierrolle vor dem Mund meiner Barbie. Als ich 2018 meinen ersten Talkshow-Pilotfilm drehte, habe ich nie aufgehört, davon zu träumen. Und wenn es zu viel wird, setze ich mich hin und danke Gott für alles, und das bringt mich zurück an diesen Ort des Friedens. Ich weiß, dass ich genau das tun wollte.

Und ich höre Leute sagen: 'Ich hatte einen schlechten Tag oder mache eine Depression durch, aber ich schaue mir jeden Tag Ihre Sendung an, um mich davon zu erholen. Ich denke: Das ist es, was ich tun sollte."

Apropos Depression: Sie haben einige schwere Themen wie Depression und Unfruchtbarkeit aufgegriffen. Wie bereiten Sie sich auf diese Tage vor und wissen Sie, dass Sie dafür gerüstet sind?

"Wir haben unsere Experten-Sendung zum Thema Gesundheit, und wir hatten einen Arzt für mentales Wohlbefinden zu Gast, und ich sage, dass ich weiß, dass es Menschen gibt, die versuchen, herauszufinden, wie sie aus dieser Dunkelheit herauskommen, und wir sind der Kanal, um sie wissen zu lassen, dass dies der Weg ist, wie man es macht. Ich meine, es geht nur darum, zuzuhören und den Leuten Raum zu geben, damit sie es sagen können, denn es gibt jemanden, der das auch durchmacht."

Was ist das tägliche Ziel der Show?

"Mein Ziel ist es, dass Sie sich besser fühlen, als Sie gekommen sind."

Haben Sie irgendwelche Rituale vor oder nach der Show?

"Mein ausführender Produzent, Jawn Murray, der zufällig auch mein bester Freund ist, wir beten. Er kennt diesen Traum schon so lange, wie ich ihn habe. Diese Tür öffnet sich. Wir beten für das Publikum, das mit mir im Studio sitzt, und wir beten für die Leute, die uns zuschauen, dass sie sich besser fühlen, als sie gekommen sind. Und das andere ist, dass ich mich einfach selbst hinsetzen muss und mich in den Raum von Sherri versetzen muss, um alles fallen zu lassen. Denn du sollst die Leute zum Lachen bringen. Du sollst ihnen eine gute Zeit bereiten."

Wie bringen Sie Arbeit und Leben unter einen Hut?

"Man muss ein Gleichgewicht finden. Es gab einen Moment, in dem es ein wenig schief lief, weil ich jede Woche zu einem Treffen mit Partnerunternehmen flog. Alles, was ich mit meinem Sohn Jeffrey zu tun hatte, fand um neun Uhr morgens statt, und ich habe es nicht geschafft. Ich rief Oprah an und sagte: "Ich verliere mich als Mutter. Was muss ich tun?' Und sie sprach mit mir über Gleichgewicht, Gleichgewicht bei der Arbeit, Gleichgewicht als Mutter. Und sie sagte, Jeffrey müsse an erster Stelle stehen."

Wie setzen Sie das in die Tat um? Heißt das, dass Sie auf einige Dinge verzichten müssen?

"Das ist es, was ich tue. Ich sage: 'Ich kann nicht, weil ich einen Eltern-Lehrer-Kongress habe, zu dem ich muss. Das ist also ein Nein.' Es ist erstaunlich, dass, wenn man anfängt, nein zu sagen, die Leute sich irgendwie einfügen, wo sie sein sollen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ich mich mit den Partnern treffe, um ihnen für die Unterstützung zu danken, weil sie meine Sendung ausstrahlen, aber dann brauche ich eine vier- oder fünfwöchige Pause und kann dann wieder damit anfangen. Aber diese vier- oder fünfwöchige Pause erlaubt es mir, als Freiwillige bei Jeffreys Buchmesse mitzuarbeiten. Ich setze ihn morgens an der Schule ab."

Hat Oprah die Sendung gesehen?

Ja, und sie hat mir gesagt, dass ihr bestimmte Abschnitte gefallen haben. Und dann schickt Oprah mir eine SMS und sagt: "Deine Zahlen sind großartig, und das in einer Zeit, in der es schwer ist, tagsüber gesehen zu werden, deine Zahlen sind großartig, und ich sehe es mir an und verfolge dich. Das ist so wunderbar. Und ich nutze es, um die Moral der Mitarbeiter und der Produzenten zu erhalten. Ich lese ihnen Teile von Oprah's Texten in Oprah's Stimme vor.

Sie hatten von Anfang an einige gute Gäste.

"Ich muss meinen Bookern ein Lob dafür aussprechen, wie hart sie gearbeitet haben. Sie haben buchstäblich beschlossen, eine Party in L.A. und New York für mich zu veranstalten, um die Top-Publizisten zu treffen und sie wissen zu lassen, wer ich bin. Bei diesen Treffen konnte ich mit allen persönlich sprechen und ihnen meine Ziele mitteilen."

Haben Sie einen Traumgast?

"Ich würde gerne mit Meryl Streep sprechen. John Lithgow ist aufgetreten, und wenn ich Ihnen das sage, könnten Sie mich mit einer Gabel vom Boden aufheben. Ich hätte gerne Michelle Obama zu Gast. Ich habe Oprah gefragt und sie war ganz still und sagte ... [ein Freund riet ihr] Geh nicht in eine Show, wenn du nicht etwas zu sagen hast."

Was ist Ihre ultimative Vision mit der Show?

"Ich möchte das so lange machen, wie die Leute lachen wollen. Solange die Leute sich gut fühlen wollen, bin ich da, um ihnen das zu geben. Ich will einen Emmy für meine Show. Ich will einen Emmy. Ich habe es mit rotem Lippenstift auf jeden Spiegel zu Hause geschrieben."

