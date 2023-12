Handball - SG Flensburg-Handwit feiert Sieg gegen Lemgo

Die SG Flensburg Handwit hatte ein erfolgreiches letztes Heimspiel in diesem Jahr in der Handball-Bundesliga. Das Team von Cheftrainer Nicolej Krickau besiegte am Dienstagabend vor 5.802 Zuschauern in der Campushalle den TBV Lemgo Lippe mit 34:29 (17:13) und bleibt damit gleichauf mit den beiden Tabellenführern SC Magdeburg und Füchse Berlin. Für Schleswig-Holstein erzielten fünf Profispieler jeweils vier Tore und waren am zwölften Saisonsieg beteiligt.

Nach einem schleppenden Start ging die SG mit 12:6 in Führung und schien das Spiel unter Kontrolle zu haben. Im weiteren Spielverlauf erlitten die Gastgeber jedoch aufgrund von Fehlern des TBV-Torwarts Urh Kastelic mehrere Niederlagen, wobei seine Teamkollegen die Halbzeit ausnutzten und den Rückstand zeitweise auf zwei verkürzten.

Die SG hatte erneut sechs Tore Vorsprung, nachdem Aksel Horgen sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf und Lemgo in der Schlussphase auf Distanz hielt. Eine wichtige Rolle spielte auch Torwart Benjamin Buric, der in den letzten zwölf Minuten Kevin Möller ersetzte und mehrere Pässe der Gäste abwehrte.

SG Flensburg-Handewitt Statistik

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de