Sergio Aguero: Manchester-City-Star wird mit Statue verewigt

In Sunderland standen die Fans von Manchester United trotz des 1:0-Sieges ihrer Mannschaft wie erstarrt vor einem der dramatischsten Abschlüsse, die die englische Premier League je gesehen hat, als ihre Titelhoffnungen schwanden. Ein solches Finale hätte sich kein Hollywood-Drehbuchautor träumen lassen.

In der 92. Minute lag City mit 1:2 zurück und brauchte einen Sieg gegen die Queens Park Rangers, um den ersten Premier-League-Titel seit 44 Jahren zu gewinnen.

Dann, um 93:20 Uhr in der letzten Spielminute, bahnte sich Sergio Aguero einen Weg durch die verzweifelte QPR-Abwehr und schoss den Siegtreffer zum Sieg und zum Gewinn der Premier League 2011/12. Das war das Signal zum Jubeln.

Heute, 10 Jahre später, ist Agueros Tor in Form einer Statue vor dem Etihad-Stadion verewigt worden.

Es ist die Krönung einer bittersüßen Saison für Aguero, der im Dezember zurücktreten musste , nachdem er beim 1:1-Unentschieden des FC Barcelona gegen Alavés Schmerzen in der Brust erlitten hatte. Später wurde bei ihm eine Herzrhythmusstörung diagnostiziert.

"Ehrlich gesagt ist es eine sehr schöne Sache für mich, mich selbst vor 10 Jahren zu sehen, ist sehr bewegend", sagte Aguero über die Statue, die am Freitag im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten enthüllt wurde, mit denen Manchester City den zehnten Jahrestag seines bemerkenswerten Premier-League-Titelgewinns feierte.

Die nachts mit blauem Licht beleuchtete Statue aus verzinktem Stahl wurde vom renommierten Bildhauer Andy Scott in seinem Studio in Philadelphia entworfen und geschaffen.

Sie zeigt genau den Moment, in dem Aguero sein Trikot auszieht und es sich beim Jubeln um den Kopf wirft.

Scotts Skulpturen sind aus verzinktem Stahl gefertigt und umfassen Bauwerke wie die Kelpies" - zwei 30 Meter hohe stählerne Pferdeköpfe in der Nähe von Falkirk, Schottland.

"Es war mir eine Ehre, an einem Projekt zu arbeiten, das den Fans von Manchester City auf der ganzen Welt so viel bedeutet, um einen so wichtigen Spieler im Leben dieses Fußballvereins zu feiern", sagte Scott.

"Ich habe mir keine Illusionen darüber gemacht, wie wichtig dies für den Club, die Fans und Sergio selbst ist, und ich hoffe, dass diese Statue allen, die sie sehen, Freude und Glück bringt."

Agueros Statue reiht sich ein in die Statuen von Vincent Kompany und David Silva, die an den ersten Titelgewinn von City seit 1968 erinnern.

Während seiner Zeit in Manchester erzielte Aguero in 275 Premier-League-Spielen 184 Tore und wurde damit zum besten Torschützen des Vereins und zum viertbesten in der Geschichte der Premier League.

"In diesen 10 Jahren konnte ich viele Trophäen gewinnen und dazu beitragen, dass der Klub zu einem der wichtigsten der Welt wurde", so der 33-jährige Argentinier.

"Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er diese Statue als Anerkennung für meine Fußballkarriere in Manchester geschaffen hat. Das ist etwas ganz Besonderes."

Aguero wechselte im Sommer 2021 ablösefrei zum FC Barcelona, kam aber vor seinem vorzeitigen Ausscheiden nur zu fünf Einsätzen für den spanischen Klub.

Seit dem Sieg im Jahr 2012 hat Man City die Premier League vier weitere Male gewonnen - darunter drei der letzten vier Meisterschaften.

Derzeit steht der Klub an der Schwelle zum fünften Titel, drei Punkte vor dem zweitplatzierten Liverpool, mit einer besseren Tordifferenz und nur noch zwei ausstehenden Spielen.

