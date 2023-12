Höhepunkte der Geschichte

Serena Williams zieht sich von den Australian Open zurück

Williams brachte im September eine kleine Tochter zur Welt

Im Dezember spielte sie ein Freundschaftsspiel

Amerikanerin ist Titelverteidigerin der Australian Open

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin kehrte am Wochenende bei der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi auf den Tennisplatz zurück, weniger als vier Monate nachdem sie Mutter geworden war, aber das Turnier hat die Amerikanerin zum Nachdenken gebracht.

"Nach dem Turnier in Abu Dhabi habe ich gemerkt, dass ich, obwohl ich sehr nah dran bin, nicht dort bin, wo ich persönlich sein möchte", sagte die 36-Jährige.

"Mein Trainer und mein Team haben immer gesagt: 'Geh nur zu Turnieren, wenn du bereit bist, den ganzen Weg zu gehen'. Ich kann konkurrieren - aber ich will nicht nur konkurrieren, ich will viel besser sein als das, und dafür brauche ich noch etwas mehr Zeit.

"In Anbetracht dessen und obwohl ich darüber enttäuscht bin, habe ich beschlossen, dieses Jahr nicht an den Australian Open teilzunehmen."

READ: Murray zieht sich von den Australian Open zurück

READ: Serena spricht über Rasse und Macht

Als Williams im vergangenen Jahr die Australian Open gewann, war sie bereits im zweiten Monat schwanger.

"Die Erinnerung an die letztjährigen Open ist eine, die ich mit mir tragen werde, und Olympia und ich freuen uns darauf, wiederzukommen", fügte Williams hinzu. "Ich bin dankbar für die Unterstützung und das Verständnis meiner Fans und aller Teilnehmer der Australian Open."

Nachdem sie im vergangenen Januar mit ihrem siebten Titel im Melbourne Park den Open-Ära-Rekord von Steffi Graf gebrochen hat, braucht Williams nur noch einen weiteren Grand-Slam-Titel, um den Allzeit-Rekord von Margaret Court einzustellen.

Williams, die jetzt auf Platz 22 der Weltrangliste steht, ist nicht der einzige große Name, der sich von den Australian Open, die am 15. Januar beginnen, zurückzieht.

Am Donnerstag erklärte der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray, dass er wegen einer Hüftverletzung nicht in Melbourne antreten werde, während der ehemalige US-Open-Finalist Kei Nishikori seine Teilnahme ebenfalls abgesagt hat, da er sich noch nicht vollständig von einer Handgelenksverletzung erholt hat.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Berichte und Reportagen

Es ist auch noch nicht sicher, dass der sechsfache Australian-Open-Champion Novak Djokovic beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres antreten wird.

Der 12-fache Grand-Slam-Sieger sagte am Mittwoch, dass er nach der Teilnahme an zwei Exhibition-Turnieren in der nächsten Woche eine Entscheidung über seine Teilnahme treffen wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com