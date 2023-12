Serena Williams zieht in die vierte Runde der French Open ein und will Geschichte schreiben

Die 39-Jährige besiegte auf dem Court Philippe Chatrier die Amerikanerin Danielle Collins mit 6:4 und 6:4, während bei den Frauen bereits einige hochgesetzte Spielerinnen in der ersten Runde ausschieden.

Nachdem die an Nummer 3 gesetzte Aryna Sabalenka am Freitag gegen Anastasia Pavlyuchenkova ausgeschieden war, war Williams eine von nur noch vier Top-10-Spielerinnen im Damenturnier.

"Das war ein sehr gutes Gefühl für mich", sagte Williams in der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Die Dinge liefen nicht nach meinen Vorstellungen. Es ist ja nicht so, dass sie mir diese Spiele geschenkt hat. Ich musste sie mir verdienen und das Blatt wenden. Das war wirklich positiv für mich, wenn ich in das nächste Match gehe.

READ: Russische Tennisspielerin Yana Sizikova wegen Korruption und Betrug im Sport verhaftet

Sie will Margaret Courts Rekord von 24 Grand-Slam-Turnieren einstellen, hat es aber seit 2016 nicht mehr über das Viertelfinale in Roland Garros geschafft.

Williams, die dreimalige French-Open-Siegerin, wurde während der gesamten Begegnung von ihrer Landsfrau auf die Probe gestellt.

In einem hart umkämpften ersten Satz musste Collins Breakbälle und sogar einen Satzball abwehren, bis Williams schließlich den ersten Satz mit einem Ass für sich entscheiden konnte.

Und nach dem ersten Break im zweiten Satz sah es so aus, als würde Collins zusammenbrechen.

Doch die 27-Jährige zeigte eine bemerkenswerte Entschlossenheit im Angesicht der Widrigkeiten und holte sich vier Spiele in Folge, um mit 4:1 in Führung zu gehen.

Dieser Rückstand schien Williams aufzuwecken, denn sie gewann fünf Spiele in Folge und qualifizierte sich damit zum 13.

Mal für die vierte Runde in Paris qualifiziert. "Es war ein bisschen enttäuschend, nachdem wir 4:1 geführt hatten", sagte Collins anschließend. "Ich denke, Serena hat wirklich tolles Tennis gespielt und ist zurückgekommen. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Momenten mein Bestes gegeben habe. Ich muss einfach versuchen, daraus zu lernen, es beim nächsten Mal hoffentlich besser zu machen und den Satz zu Ende zu bringen.

"Ich habe [nach dem Match] gesagt, dass ich gerne sehen würde, wie sie das ganze Ding gewinnt, und dass ich sie unterstützen werde. Ich glaube, wir alle bewundern und lieben Serena, vor allem die amerikanischen Spielerinnen. Es war heute ziemlich surreal, da rauszugehen und gegen jemanden zu spielen, den ich im Alter von 9 und 10 Jahren gesehen habe, hier zu spielen, hier zu sein, den Platz mit ihr zu teilen, diese Erfahrung. Ich hoffe, dass ich ein Sprungbrett für sie sein kann, um einen weiteren Slam zu gewinnen. Das wäre wirklich aufregend und cool, also werde ich jeden Punkt verfolgen."

Williams wird nun gegen die an Nummer 21 gesetzte Kasachin Elena Rybakina um einen Platz im Viertelfinale kämpfen.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

Zusätzlich zu den Rückzügen von Naomi Osaka und Ashleigh Barty gab es einige hochkarätige Ausfälle, die die Auslosung für andere geöffnet haben.

Sabalenkas Niederlage am Freitag gesellt sich zu den Niederlagen der topgesetzten Spielerinnen wie Karolina Pliskova, Bianca Andreescu und Belinda Bencic.

Für Williams, die bereits 23 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, ist die Chance, den Rekord von Court zu egalisieren, vielleicht nicht mehr so groß, aber sie will ihren ersten Grand-Slam-Titel seit 2017 gewinnen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com