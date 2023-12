Serena Williams vernichtet Eugenie Bouchard bei den Australian Open

Williams hat in Melbourne bisher gegen zwei Gegnerinnen gespielt und beide besiegt. Ihren letzten Sieg feierte die legendäre Amerikanerin am Donnerstag, als sie Eugenie Bouchard in der Rod Laver Arena mit 6:2 und 6:2 bezwang.

Williams sagte, sie wolle sich am Dienstag nicht lange mit der Pressekonferenz aufhalten, da sie nach Hause zu ihrer einjährigen Tochter Alexis Olympia wolle. Alexis schlief zwar noch, als ihre Mutter gegen die Kanadierin auf den Platz ging - gegen 21 Uhr im Melbourne Park -, aber Williams' Zeit ist in diesen Tagen mit ihrer Familie und ihrem Geschäft noch kostbarer, weshalb sie entschlossen war, den Tag im Tennisbüro schnell hinter sich zu bringen.

READ: Nishikori besiegt Karlovic in einem Epos

Auf die Frage, wie sie sich konzentriert, antwortete Williams: "Es ist viel anspruchsvoller. Sogar heute habe ich E-Mails über unsere nächste Kollektion mit meiner Marke beantwortet, wo wir sie sehen wollen", sagte Williams zu Reportern und bezog sich dabei auf ihre Bekleidungsmarke. "Es ist also anders.

"Dann denke ich: 'Ich spiele ein Nachtspiel', und dann möchte ich Zeit mit meiner Tochter verbringen, also werde ich sie heute Abend nicht zum Essen sehen. Wir essen aber jeden Abend zusammen.

"Das ist ganz anders. Aber ich mache nichts Besonderes. Ich tue nur das, was berufstätige Eltern meiner Meinung nach tun. Sie bringen es zum Laufen. Ich bin genau wie alle anderen. Ich schaffe es. Es ist nicht leicht. Aber als Mutter und Ehefrau muss ich tun, was ich tun muss."

Williams benötigte nur eine Stunde und 10 Minuten, um die verjüngte Wimbledon-Finalistin von 2014, Bouchard, auszuschalten, nachdem sie ihre Nachbarin Tatjana Maria aus Florida in der ersten Runde in 49 Minuten mit 6:0, 6:2 zu Tränen gerührt hatte.

Die nächste Gegnerin, die die 37-Jährige auf ihrem Weg zu ihrem 24. Grand-Slam-Titel und ihrem siebten in Melbourne stören könnte, ist Dayana Yastremska, die die an Nummer 23 gesetzte Carla Suarez Navarro mit 6:3, 3:6, 6:1 besiegte. Die 18-Jährige gehört zu den aufstrebenden Stars der WTA und gewann im vergangenen Herbst ihren ersten Titel in Hongkong, was ihr zu einem Karriere-Bestwert von Platz 57 verhalf.

Schlechter Start für Bouchard

Bouchard hat ihr eigenes Ranking im vergangenen Jahr auf bewundernswerte Weise verbessert, nachdem sie im Juni nach mehreren Trainerwechseln, Verletzungen und einem allgemeinen Formverlust fast aus den Top 200 gefallen wäre. Doch Bouchard - jetzt auf Platz 79 - erwischte den denkbar schlechtesten Start und lag schnell 0:3 zurück.

Williams' durchdringende, aber kontrollierte Grundschläge ließen Bouchard an der Grundlinie keine Zeit, und die 24-Jährige stand bei eigenem Aufschlag ständig unter Druck.

Ihre einzige Chance bot sich ihr im zweiten Satz. Eine frustrierte Williams konnte in den ersten beiden Aufschlagspielen von Bouchard drei Breakbälle nicht verwandeln und lag beim Stand von 1:2 mit 0:30 zurück.

Aber sie holte sich die nächsten vier Punkte und begann eine Phase, in der sie 20 der letzten 24 Punkte für sich entschied.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com