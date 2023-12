Höhepunkte der Geschichte

Serena Williams hat sich für die Australian Open angemeldet, sagt der Turnierchef

Serena Williams brachte im September ein kleines Mädchen zur Welt

Die Amerikanerin ist die Titelverteidigerin der Australian Open

Titelverteidigerin Williams, 36, brachte im September ihre Tochter Alexa zur Welt und heiratete im November den Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian in einer mit Stars besetzten Hochzeit in New Orleans .

Letzte Woche erklärte Williams' Trainer Patrick Mouratoglou gegenüber CNN Sport, dass bei einer bevorstehenden Trainingseinheit in Florida entschieden werde, ob die 23-fache Grand-Slam-Siegerin ihr Comeback geben und in Melbourne antreten werde, wo die Spiele am 15. Januar beginnen.

Williams gewann im Januar ihr 23. Grand Slam-Turnier bei den Australian Open

Bei einer Veranstaltung von Tennis Australia am Mittwoch zeigte sich der Turnierdirektor der Australian Open, Craig Tiley, jedoch optimistisch, dass Williams ihren Titel in Melbourne verteidigen und ihren Versuch fortsetzen wird, Margaret Courts Allzeit-Einzelrekord von 24 Grand Slams zu brechen.

"Sie hat ihr Visum, sie hat sich angemeldet, sie trainiert, und sie braucht wahrscheinlich nur ein bisschen mehr Platz für eine größere Entourage", sagte Tiley gegenüber Reportern.

"Es steht außer Frage, dass sie unserer Meinung nach bereit sein wird.

"Sie will den Rekord von Margaret Court brechen, und es wäre ein großer Erfolg für sie, wenn ihr das gelingen würde."

Williams, die derzeit auf Platz 22 der Weltrangliste steht, erklärte im Juli gegenüber CNN, dass sie beabsichtige, zum Tennissport zurückzukehren - was die Worte ihrer Sprecher widerspiegelt - und sollte die Amerikanerin in Melbourne auftauchen, würde dies etwa viereinhalb Monate nach ihrer Entbindung geschehen.

Die Amerikanerin gewann die diesjährigen Australian Open in der Anfangsphase der Schwangerschaft und nahm dann eine Auszeit vom Tennissport.

