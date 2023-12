Höhepunkte der Geschichte

Serena, Djokovic, Murray: 2018 das Jahr der Tennis-Comebacks

Williams hat seit Januar nicht mehr gespielt

Djokovic und Murray seit Juli außer Gefecht

Neue Verletzungsprobleme für Djokovic, aber kann er wieder dominieren?

Ein Ellbogenproblem unterbrach Novak Djokovics Saison 2017 im Juli, und am 29. Dezember zog sich die ehemalige Nummer 1 der Welt von der Mubadala World Tennis Championship mit der Begründung zurück, er habe "Schmerzen" im rechten Ellbogen verspürt.

"Nach mehreren Tests hat mir mein medizinisches Team geraten, nichts zu riskieren, vom Turnier zurückzutreten und sofort mit den Therapien fortzufahren", sagte der Serbe auf seiner offiziellen Website.

"Ich bin sehr traurig, denn ich wollte unbedingt wieder offizielle Spiele bestreiten ...

"Jetzt muss ich diese Situation akzeptieren und die Ergebnisse der Therapien abwarten, um wieder mit dem Tennisspielen zu beginnen und meinen vollen Rhythmus zu finden. Das könnte sich auf den Saisonstart und den Turnierplan auswirken, aber die Entscheidung wird in den nächsten Tagen getroffen."

Angesichts des Wiederaufstiegs von Roger Federer und Rafael Nadal in diesem Jahr kann man leicht vergessen, dass Djokovic einst der dominanteste Tennisspieler der Welt war.

Obwohl Federer und Nadal mehr Grand-Slam-Titel als Djokovic (12) besitzen, hat der Serbe etwas erreicht, was die beiden nicht geschafft haben: Er hat vier Grand Slams in Folge gewonnen - von 2015 bis 2016. Er war der erste Mann seit Rod Laver im Jahr 1969 , der vier Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen konnte.

Als er im Juni 2016 bei den French Open triumphierte und diese Aufgabe vollendete, gab es einige, die - zu Recht - dachten, dass Djokovic mit Federer gleichziehen oder ihn sogar überholen würde, wenn es um die Führung bei den Majors in der Geschichte der Männer geht. Das scheint nun unwahrscheinlich.

Djokovic ist auf eine Hürde gestoßen, die auch der neue Trainer und Tennislegende Andre Agassi 2017 nicht beseitigen konnte.

Warum die Flaute? Djokovic hat auf "private Probleme" verwiesen, sein ehemaliger Trainer Boris Becker sagte, er trainiere nicht hart genug, und dann waren da noch Ellbogen- und Armverletzungen.

Doch wenn er auf den Platz zurückkehrt, wird er eine neue Entourage im Schlepptau haben. Der schillernde Tscheche Radek Stepanek, der sich in dieser Saison aus dem Tennis zurückgezogen hat, wird Djokovic an der Seite von Agassi trainieren. Djokovic hat außerdem den Matchanalysten Craig O'Shannessy verpflichtet.

Serenas Suche nach 24 ... als Mutter

Für Serena Williams war es ein ereignisreiches, unvergessliches Jahr. Die Amerikanerin gewann die Australian Open im Januar, während sie schwanger war, brachte vor etwa vier Monaten ihr erstes Kind zur Welt - Tochter Alexis Olympia - und heiratete letzten Monat in New Orleans den Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian.

Williams' Trainer Patrick Mouratoglou erklärte im November gegenüber CNN, dass noch keine Entscheidung darüber gefallen sei, ob sie bei den Australian Open im nächsten Monat antreten werde, obwohl der Turnierdirektor von Melbourne, Craig Tiley, bereits zweimal gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass die 36-Jährige beim ersten Major der Saison antreten wird.

Und das könnte sehr wohl der Fall sein, nachdem bekannt wurde, dass Williams ihr Comeback bei einem lukrativen Turnier in Abu Dhabi am 30. Dezember gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko geben wird.

"Ich freue mich sehr, in Abu Dhabi zum ersten Mal seit der Geburt meiner Tochter im September wieder auf den Platz zurückzukehren", sagte Williams auf der Website des Turniers.

Obwohl sie seit Januar nicht mehr gespielt hat, würde niemand ausschließen, dass die inzwischen an Position 22 gesetzte Williams in Australien gewinnt, wenn sie in der Auslosung ist. Schließlich könnte Williams die größte Tennisspielerin aller Zeiten sein.

Mit ihrem 24. Grand-Slam-Titel würde Williams mit der umstrittenen Australierin Margaret Court gleichziehen und die Führung bei den Grand-Slam-Turnieren aller Zeiten übernehmen, egal ob bei den Frauen oder den Männern.

Auch Andy Murray wird wieder auftauchen

Andy Murray, der im Mai 1987 eine Woche früher als Djokovic geboren wurde, zog mit seinem langjährigen Freund gleich und wurde Ende letzten Jahres die Nummer 1 der Welt und löste den Serben ab.

Doch der Weg dorthin forderte seinen Tribut: Der zermürbende Zeitplan hat sicherlich dazu geführt, dass sich die seit langem bestehende Hüftverletzung des Schotten verschlimmert hat.

Obwohl Murray bei den French Open ein Grand-Slam-Halbfinale erreichte, hatte er bei seiner Niederlage gegen Sam Querrey im Viertelfinale von Wimbledon sichtlich Mühe mit seinen Bewegungen.

Wie Djokovic beendete er seine Saison nach dem legendären Rasen-Grand-Slam, bevor er im November in Glasgow gegen Federer antrat.

Während Djokovic in der ersten Januarwoche in Doha auf den ATP-Circuit zurückkehren wird, wird Murray in der gleichen Woche zusammen mit Nadal beim Brisbane International antreten.

Die Leistungen der beiden bei den Australian Open ließen die schwierigen Zeiten bereits erahnen - der sechsmalige Sieger Djokovic wurde in der zweiten Runde von Wildcard-Spieler Denis Istomin geschlagen, während Mischa Zverev den fünfmaligen Vizemeister Murray in der vierten Runde aus dem Rennen warf - und so hoffen die beiden zweifellos auf einen besseren Start ins Jahr 2018.

Aber zuerst brauchen sie einen sauberen Gesundheitspass.

Das gilt auch für Nadal. Der Spanier zog sich mit Knieproblemen aus dem Turnier in Abu Dhabi zurück, nachdem er am Ende der Saison 2017 unter Knieschmerzen gelitten hatte. Er und seine Fans werden hoffen, dass es sich um ein relativ geringes Problem für den Spieler handelt, der während seiner gesamten Karriere mit Knieverletzungen zu kämpfen hatte.

Azarenka bald wieder einsatzbereit?

Dieses Jahr sollte das große Comeback von Victoria Azarenka werden. Zwar kehrte Azarenka im Juni, etwa sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Leo, auf die Tour zurück, doch war die Weißrussin eine weitere Spielerin, die - wie sich herausstellte - ihre Saison nach Wimbledon beendete.

Dies geschah jedoch nicht wegen einer Verletzung.

Die zweimalige Australian-Open-Siegerin war in einen Sorgerechtsstreit mit Leos Vater, Billy McKeague, verwickelt und sagte, sie könne mit ihrem Sohn nicht außerhalb Kaliforniens reisen - die 28-Jährige lebt in dem US-Bundesstaat -, solange das Verfahren laufe.

Azarenka beschloss, die US Open in New York und das Fed-Cup-Finale im November auszulassen, bei dem Weißrussland in ihrer Heimatstadt Minsk mit 2:3 gegen die USA verlor. Während der Auszeit wechselte Azarenkas Trainer Michael Joyce - früher im Lager von Maria Sharapova - dann zur Britin Johanna Konta.

Azarenka erhielt in der ersten Januarwoche eine Wildcard für die ASB Classic in Auckland und deutete an, dass sie dabei sein würde, zog ihre Teilnahme aber schließlich zurück.

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir eine Spielerin vom Kaliber Victorias nicht in Auckland haben und wissen, wie gerne sie hier gespielt hätte", wird Turnierdirektor Karl Budge vom New Zealand Herald zitiert.

"Aber ich denke, wir können alle verstehen, dass die Familie an erster Stelle steht ..."

Azarenka hatte ebenfalls eine Wildcard für die Australian Open erhalten, doch wenn sie Auckland auslässt, könnte ihre Teilnahme in Frage gestellt sein.

Scharapowas erste volle Saison zurück

Sharapova tauchte im April dieses Jahres wieder auf, nachdem sie eine 15-monatige Sperre verbüßt hatte, nachdem sie positiv auf Meldonium getestet worden war, aber was sich danach abspielte, war wahrscheinlich nicht das, was sie sich nach einem vielversprechenden Start in Stuttgart erhofft hatte.

Die fünffache Grand-Slam-Siegerin erhielt weder eine Wildcard für die Qualifikation noch für das Hauptfeld der French Open - das einzige Major, das sie zweimal gewonnen hat - und zog sich mit einer Oberschenkelverletzung aus der Qualifikation für Wimbledon zurück. Sie wurde auf acht Turniere beschränkt.

Bei den US Open, für die die Russin eine Wildcard erhalten hatte, schaltete Scharapowa in der ersten Runde die derzeitige Nummer 1 der Welt, Simona Halep, in einem der besten Spiele des Jahres aus, bevor sie in Tianjin ihren ersten Titel seit Rom 2015 gewann.

Scharapowas Rangliste war hoch genug, um eine direkte Teilnahme an den Australian Open zu ermöglichen, dem Turnier, bei dem sie 2016 positiv getestet wurde.

Die Wimbledonsiegerin von 2013, Marion Bartoli, kehrt ebenfalls zurück.

Gerüchte über eine Rückkehr tauchten im Oktober auf, doch die 33-jährige Französin dementierte diese Berichte, bevor sie letzte Woche auf Twitter mitteilte, dass sie hofft, bis zu den Miami Open im März zurück zu sein.

