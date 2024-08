Lautstarke Jubelrufe begrüßten die Premiere von "Legende", ein grandioses Spektakel des russischen Exil-Regisseurs Kirill Serebrennikov bei der Ruhrtriennale in Duisburg. Während des Samstagabend-Events stellte Serebrennikov die Welt des sowjetischen Kultfilmemachers Sergei Paradjanov (geboren 1924, gestorben 1990) im "Kraftwerk" des Nordlandparks dar - einem ehemaligen Stahlwerk. Paradjanov, bekannt für seine unkonventionelle Lebensweise, surrealen Vorstellungen und Kontroversen, verbrachte 15 Jahre in sowjetischen Arbeitslagern und war von seinem Beruf ausgeschlossen. Kritiker lobten Paradjanovs Ästhetik und seine Interpretation von Mythen und märchenhaften Themen außerhalb der vorgegebenen sozialistischen Kulturnorm.

Serebrennikov erzählt Paradjanovs Leben in zehn "Legenden", die scharfen Witz, satirischen Comedy, farbenfrohe und fantastische Bezüge zur kaukasischen Kultur sowie unheimliche, wahnwitzige Szenen aus Arbeitslagern enthalten. Der Regisseur fügt auch Kommentare zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein. Eine Szene mit einem alten König Lear kann auch als Kritik an der langen Amtszeit von Präsident Wladimir Putin interpretiert werden. Das Publikum spendete mehreren Abschnitten Applaus.

Serebrennikovs Karriere verläuft ähnlich wie die von Paradjanov. 2017 wurde Serebrennikov, damals 54 Jahre alt, in Russland unter fragwürdigen Vorwürfen festgenommen, konnte jedoch nach Deutschland entkommen. "Legende" ist eine gemeinsame Produktion der Ruhrtriennale, des Hamburger Thalia Theaters und der Kirill & Friends Company.

Die vierwöchige Erkundung experimenteller Musik, Tanz und Theater der Ruhrtriennale begann am Freitag mit "Ich will absolute Schönheit", einer gefeierten Eröffnungsvorstellung mit der Oscar-nominierten Schauspielerin Sandra Hüller in der Hauptrolle. Inszeniert von der neuen Ruhrtriennale-Direktor Ivo van Hove selbst, ist das Musiktheater-Stück auf Songs der britischen Vielseitigkeitskünstlerin PJ Harvey basiert. Bis zum 15. September werden 32 Produktionen mit 140 Aufführungen in Bochum, Duisburg und Essen stattfinden.

Das grandioses Spektakel von Serebrennikov bei der Ruhrtriennale, einem Festival für experimentelle Musik, Tanz und Theater, wurde am Samstagabend mit Applaus begrüßt. Paradoxerweise diente das "Kraftwerk" des Nordlandparks, einst ein Symbol der Industrie, als Schauplatz für Serebrennikovs Darstellung von Paradjanovs Welt, ein starker Gegensatz zu den eigenen Erfahrungen des Regisseurs mit Konflikt und Exil.

Lesen Sie auch: