Sepp Blatter und Michel Platini wegen Betrugs in der Schweiz angeklagt

Die Bundesanwaltschaft wirft beiden Männern vor, unrechtmäßig eine Zahlung von 2 Millionen Schweizer Franken (derzeitiger Wert 2,19 Millionen US-Dollar) von der FIFA an Platini veranlasst zu haben.

Zwischen 1998 und 2002 war Michel Platini als Berater für den damaligen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter tätig", heißt es in einer Online-Erklärung der Staatsanwaltschaft.

"Im Jahr 1999 wurde in einem schriftlichen Vertrag für diese Beratertätigkeit eine jährliche Entschädigung von 300.000 CHF [heutiger Wert 328.000 US $] vereinbart. Dieser schriftliche Vertrag wurde sowohl von Blatter als auch von Platini unterzeichnet. Die vertraglich vereinbarte Entschädigung wurde von Platini jedes Mal in Rechnung gestellt und von der FIFA in voller Höhe bezahlt.

Im Jahr 2011, mehr als acht Jahre nach Beendigung seines Beratervertrags, "forderte Platini jedoch eine Zahlung in Höhe von 2 Millionen Franken. Unter Mitwirkung von Blatter zahlte die FIFA Anfang 2011 den genannten Betrag an Platini.

"Die vom OAG gesammelten Beweise haben bestätigt, dass diese Zahlung an Platini ohne rechtliche Grundlage erfolgte. Diese Zahlung hat das Vermögen der FIFA geschädigt und Platini unrechtmäßig bereichert", heißt es in der Erklärung.

Blatter: 'Ich hoffe, dass diese Geschichte ein Ende hat'

Blatter, 85, wird vom OAG des Betrugs, der Misswirtschaft, der Veruntreuung und der Urkundenfälschung beschuldigt. Platini, 66, wird des Betrugs, der Beteiligung an der Veruntreuung, der Beteiligung an der Misswirtschaft, der Mittäterschaft und der Urkundenfälschung beschuldigt.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Blatter am Dienstag: "Ich sehe dem Prozess vor dem Bundesstrafgericht mit Optimismus entgegen und hoffe, dass diese Geschichte zu einem Ende kommt und alle Fakten korrekt aufgearbeitet werden."

"Was die Zahlung von zwei Millionen Franken von der FIFA an Michel Platini betrifft, kann ich mich nur wiederholen: Sie beruhte auf einem mündlichen Vertrag, der Platinis Beratertätigkeit für die FIFA zwischen 1998 und 2002 regelte", fügte er hinzu.

Blatter sagte, die Zahlung an Platini sei "von allen zuständigen FIFA-Gremien genehmigt" worden und Platini habe "den Betrag an seinem Schweizer Wohnsitz versteuert."

Platini sagte in einer Erklärung gegenüber CNN, dass die Entscheidung der Schweizer Staatsanwaltschaft, ihn anzuklagen, "eine Ausweitung der Unnachgiebigkeit der Staatsanwaltschaft ist, mich in einem Fall, in dem mein voller guter Glaube anerkannt wurde, zu Unrecht zu belasten".

"Ich weise diese unbegründeten und unfairen Anschuldigungen entschieden zurück", fügte er hinzu.

FIFA: "Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen über eine solche Vereinbarung

"Diese Entscheidung bezieht sich auf einen Betrag von zwei Millionen Franken, den Herr Blatter im Februar 2011 an Herrn Platini gezahlt hat", sagte ein FIFA-Sprecher in einer Erklärung gegenüber CNN.

"Die Zahlung erfolgte kurz vor den FIFA-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2011, bei denen Herr Blatter für eine vierte Amtszeit in Folge zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde. Der Betrag von zwei Millionen Franken sollte angeblich für Arbeiten gezahlt werden, die Herr Platini mehr als zehn Jahre zuvor durchgeführt hatte. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen über eine solche Vereinbarung", heißt es weiter.

"Wie bereits angekündigt, hat die FIFA bereits Schritte bei den Schweizer Gerichten eingeleitet, um diese Summe von beiden Personen zurückzufordern, da sie der Ansicht ist, dass das Geld unrechtmäßig von der einen an die andere Person gezahlt wurde. Wenn die Gelder erfolgreich eingezogen werden, werden sie wieder in die Entwicklung des Fußballs fließen, so wie es von Anfang an hätte sein sollen.

"Die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft folgt auf eine Untersuchung der Schweizer Behörden, die bis heute etwa sechs Jahre gedauert hat. Sowohl Herr Blatter als auch Herr Platini wurden 2015 im Zusammenhang mit dieser Zahlung für den Fußball gesperrt, und diese Sperre wurde sowohl vom Schiedsgericht für Sport als auch vom Schweizer Bundesgericht bestätigt.

"Im Jahr 2020 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Klage von Herrn Platini einstimmig für unzulässig erklärt. Die FIFA wird die nächsten Schritte in dieser Angelegenheit genau verfolgen."

Die UEFA lehnte die Bitte von CNN um einen Kommentar ab.

Quelle: edition.cnn.com