Senden Sie Ihren Namen an den Jupitermond Europa, bevor das Jahr endet

Und Ihr Name kann einer von ihnen sein, wenn Sie sich noch in diesem Jahr anmelden.

Der Start des NASA-Raumschiffs Europa Clipper ist eine der am meisten erwarteten Missionen des Jahres 2024. Die Sonde wird voraussichtlich im Oktober vom Kennedy Space Center abheben und sich auf eine 2,9 Milliarden Kilometer lange Reise zum Jupitermond Europa begeben.

Nach der Ankunft in der Umlaufbahn im Jahr 2030 wird Europa Clipper die nächsten Jahre damit verbringen, den eisbedeckten Mond zu überfliegen, um festzustellen, ob der Ozean unter ihm Leben beherbergen könnte. Europa ist einer von mehreren Monden der Ozeanwelt, die als einer der besten Orte für die Suche nach Leben außerhalb der Erde gelten.

Neben einer Reihe von neun wissenschaftlichen Instrumenten wird Europa Clipper ein Gedicht von Ada Limón, der US-amerikanischen Dichterpreisträgerin, an Bord haben.

Im Rahmen ihrer Preisverleihung schrieb Limón "In Praise of Mystery: Ein Gedicht für Europa". Das Originalgedicht wird in Limóns Handschrift auf einer Tantal-Metallplatte eingraviert, die die empfindliche Elektronik des Raumfahrzeugs in einem Gewölbe vor der starken Strahlung des Jupiters schützt.

Das Gedicht wird das Innere des Tresors schmücken, zusammen mit Mikrochips, auf denen die Namen von Personen eingraviert sind, die sich an der Flaschenpostaktion der NASA beteiligen.

Sobald alle Namen gesammelt sind, werden sie in das Raumfahrzeug eingebaut, das im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, Kalifornien, montiert wird.

Die Weltraumbehörde bietet auf ihrer Website eine kontinuierliche Live-Ansicht der Montage von Europa Clipper.

Im Microdevices Laboratory des JPL werden die Namen mit Hilfe von Elektronenstrahlen auf die zentimetergroßen Siliziumchips aufgebracht. Jeder Name wird kleiner sein als 1/1000 der Breite eines menschlichen Haares.

Die NASA schickt schon seit langem Namen an Bord von Missionen ins All, darunter Artemis I, der Perseverance-Rover und die Parker Solar Probe.

Europa Clipper ist das größte Raumfahrzeug, das die NASA für eine Planetenmission entwickelt hat. Mit seinen massiven Solaranlagen wird Europa Clipper einen Durchmesser von über 30,5 Metern (100 Fuß) haben und etwa 5 Meter (16 Fuß) hoch sein.

Nach seiner Ankunft in der Erdumlaufbahn im April 2030 wird Europa Clipper fast 50 Vorbeiflüge an Europa unternehmen und sich schließlich bis auf 25,7 Kilometer über die dicke Eiskruste nähern, um fast den gesamten Mond zu untersuchen.

Die Raumsonde wird Kameras, Spektrometer, ein eisdurchdringendes Radar und ein thermisches Instrument einsetzen, um herauszufinden, wie sich der Mond gebildet hat und ob es möglich ist, dass Leben auf eisigen Ozeanwelten existiert.

Quelle: edition.cnn.com